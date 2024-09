„Florin Dumitrescu, cel mai arogant”. Arhitectul Laurențiu Paicu, dezvăluiri din culisele MasterChef. Cum a făcut maioneză într-un minut

Florin Dumitrescu nu e tocmai bine privit de concurenții de la MasterChef România. Laurențiu Paicu, unul din cei mai cunoscuți tineri arhitecți de la noi, și-a încercat norocul ca bucătar în show-ul de la PRO TV, unde a avut ocazia să îi întâlnească pe cei trei chefi.

Laurențiu Paicu, de la amenajat bucătării la bucătăreala. Dezvăluiri din culisele MasterChef România, făcute de concurent. Ce spune despre Florin Dumitrescu

Dintre toți, Florin Dumitrescu nu a fost tocmai pe placul lui și, ne spune Paicu, se pare că și ceilalți participanți sunt de acord cu el. și în schimb, au fost super de treabă cu designerul de interioare, care a ajuns într-o bucătărie nu pentru a o amenaja, ci pentru a găti, pentru prima oară!

Laurențiu ne-a mărturisit că e destul de pasionat de felul în care se face mâncarea, dar mai mult cu privitul. La biroul său, unde lucrează la diverse proiecte de arhitectură, Paicu urmărește de multe ori filmulețe în care se gătește, dar el nu a cutezat, până la MasterChef România să arate de ce e capabil.

A învățat o rețetă de pe TikTok cu o seară înainte să ajungă în fața juraților

„Toată lumea s-a întrebat ce caut la Masterchef. Da, un arhitect are legătură cu bucătăria, dar în alt sens. Mai mult, eu le amenajez, dar nu gătesc foarte mult. Uite, acuma gătesc.

O să fie o premieră din toate punctele de vedere, pentru că oricum e un concurs de amatori, asta se știe, și pot să îți garantez că eu o să fiu cel mai mare amator acolo, pentru că am cea mai mică experiență.

Știu teoria, eu, spre exemplu, la birou am trei monitoare… Pe un monitor am proiecte, unul e pentru social media și unul cu videoclipuri care merg pe fundal, de multe ori cu mâncare.

Știu teoria, dar n-am practica. 90% din ce am gătit la Masterchef a fost pentru prima oară, live într-un platou, tot! Inclusiv maioneza am făcut-o în platou și mi-a ieșit din prima. Am învățat dintr-un video de pe TikTok. Am văzut o rețetă pe TikTok despre cum să faci o maioneză într-un minut, mi-a ieșit. Da, știu că maioneza se mai taie, asta mi-a zis și Dumitrescu, era șocat că nu s-a tăiat”, a povestit Laurențiu Paicu despre participarea la MasterChef, în exclusivitate pentru FANATIK.

„M-am tăiat de vreo trei ori”

Cât despre maioneza pe care a făcut-o într-un minut, vom reveni, cu rețeta, în rândurile de mai jos. Până să aflăm secretul maionezei, arhitectul ne-a zis de ce a fost interesantă experiența de la MasterChef. Au existat și mici incidente în bucătărie, căci tânărul s-a tăiat de vreo trei ori. Alți concurenți, de pildă, s-au ars.

„Am avut emoții doar pentru faptul că nu am mai gătit. În rest, cu stresul sunt obișnuit. A fost o experiență pe care nu o poți compara cu altceva și foarte solicitantă, deoarece chiar ai minutele alea pe care ți le dau ei, primești tema cu o secundă înainte… Foc nu am dat la bucătărie, dar m-am tăiat de vreo trei ori. Sunt foarte ascuțite cuțitele alea, e foarte periculos dacă n-ai grijă. Te mai arzi, eu nu m-am ars, dar s-au ars alții.

În momentul ăla când ți se zice start, trebuie să procesezi repede tot. Ce faci de mâncare, de ce ingrediente ai nevoie, de ce ustensile ai nevoie și cum gestionezi să faci ceva să aibă și gust, să și arate bine… Mai vine și un ingredient din ăla dubios, mai sunt camerele de filmat…”, ne-a mărturisit Laurențiu Paicu.

Florin Dumitrescu, ”nesuferitul” de serviciu: „Cel mai arogant”

Întrebat care este juratul care i-a impus cel mai mult respect ori față de care a avut ceva mai multe emoții, Laurențiu ni l-a nominalizat pe Florin Dumitrescu drept cel mai arogant și enervant.

„Nu am avut vreo teamă de niciunul. Mi-a plăcut cam de toți, mai puțin de Florin Dumitrescu. Mi s-a părut cel mai arogant dintre toți. Și după ce l-am cunoscut, mi se pare la fel. Bontea e foarte de treabă, Scărlătescu la fel. Scărlătescu credeam că el o să fie cel mai agresiv, dar nu a fost. E cel mai chill dintre ei. Oricum, majoritatea concurenților l-au votat pe Dumitrescu ca fiind cel mai enervant și arogant dintre ei.

Eu n-am pus nimic la suflet, adică mi s-a părut foarte interesantă experiența. La ce critici mi-au adresat, eu le-am luat ca să învăț din ele, pentru că nu știam nimic oricum. Mă bucur că am participat, pentru că, totuși, când mai ai șansa să participi la Masterchef, că nu e orice show?”, a adăugat Paicu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Rețeta de maioneză făcută într-un minut

În final, așa cum v-am promis, vă dezvăluim rețeta de maioneză la minute preparată de arhitect. De fapt, v-o spune chiar el: „Deci, iei un shaker, precum cel pentru proteine, pui un ou, cu tot cu gălbenuș, mulți zic că nu merge întreg, dar să știi că merge, apoi o cană de ulei, sare, o lingură de muștar, piper și puțin suc de lămâie. Iei blender-ul ăla, știi cum faci smoothie, îl bagi direct la fund și de la fund în sus îi dai drumul și o să vezi că se face maioneza instant. Asta am învățat de pe TikTok, cu o seară înainte”.

Ediția în care va apărea Laurențiu Paicu este transmisă luni, 30 septembrie, de la ora 20:30, la imediat după știrile prezentate de Andreea Esca.