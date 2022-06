Florin Dumitrescu de la Chefi la cuțite, adevărul despre America Express. De ce nu a acceptat provocarea

Vedeta de la Antena 1 a fost adevărul despre cel mai nou sezon de la Asia Express, filmat de această dată în America de Sud. Cele 9 echipe care au acceptat provocarea au de parcurs o rută de peste 7.000 de kilometri.

Florin Dumitrescu, ofertat de producătorii de la America Express. Motivul pentru care cheful a refuzat

Florin Dumitrescu le-a spus fanilor din social media că a primit numeroase oferte de la Asia Express, dar nu a acceptat în ciuda faptului că Sorin Bontea a câștigat premiul cel mare, de 30.000 de euro, împreună cu Răzvan Fodor.

ADVERTISEMENT

De această dată cel care a plecat în aventura de la Antena 1 este Cătălin Scărlătescu care a plecat însoțit de iubita sa, actrița Doina Teodoru. Din acest motiv este întrebat de ce nu a mers și el.

„Mi s-a propus de foarte multe ori să merg în Asia Express / America Express. Nu îmi place să fiu departe de familie atât de mult timp. Nu e pentru mine”, a dezvăluit bucătarul pe contul de Instagram.

ADVERTISEMENT

Declarația vedetei vine odată cu aniversarea a 8 ani de când s-a căsătorit cu Cristina Sima, jurnalista alături de care are două fete. Cheful a lăsat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare și câteva imagini de nuntă.

„Una dintre cele 3 cele mai fericite zile din viața mea. Pe 7 iunie 2014 am dansat la nunta noastră, pe All of Me, am avut o nuntă zic eu perfectă, muzică bună, prieteni și familia aproape.

ADVERTISEMENT

Nu o să uit niciodată când am văzut-o în rochia de mireasă în ușa bisericii, m-a impresionat frumusețea ei, eleganța și strălucirea. Ce e mișto, e că sentimentul nu a dispărut deloc.

Cine zice că dragostea durează doar 3 ani, nu ne cunoaște pe noi doi. Așa că, draga mea, te mai măriți o dată cu mine?”, a scris Florin Dumitrescu pe .

ADVERTISEMENT

Florin Dumitrescu, detalii despre participarea lui Cătălin Scărlătescu la America Express

În altă ordine de idei, Florin Dumitrescu a discutat deschis despre participarea lui Cătălin Scărlătescu la America Express. De asemenea, un alt internaut a fost curios să afle cum crede că se va descurca colegul de la Chefi fără limite.

ADVERTISEMENT

„M-am bucurat pentru el și i-am urat succes pentru că e o experiență grea și are nevoie de succes. Sper că bine, foarte bine. Să aducă banii acasă”, a mai adăugat vedeta de la Antena 1, în mediul virtual.