Florin Dumitrescu de la Chefi la cuțite, pus la zid de fostul șef. Motivul pentru care a fost concediat

Florin Dumitrescu are o poveste la care nu s-ar fi așteptat nimeni, cu privire la fostul său șef, care l-a concediat în trecut pe motiv că nu ar fi fost capabil să gătească o omletă.

Deși acum este unul dintre cei mai cunoscuți chefi din România, fiind cunoscut de o țară întreagă, chef Florin Dumitrescu a mărturisit că s-a confruntat cu multe dezamăgiri în trecut, în ceea ce privește cariera sa de bucătar.

Fostul șef al lui Florin Dumitrescu este Horia Constantinescu, care, în cadrul unui interviu, a făcut declarații surprinzătoare referitoare la carismaticul chef.

Florin Dumitrescu de la Chefi la cuțite, pus la zid de fostul șef

Horia Constantinescu este fostul chef al lui Florin Dumitrescu, care este un cunoscut om de afaceri și a devenit șeful Direcției de Servicii Publice din cadrul Primăriei Constanța, iar, în trecut, a fost director ANPC Constanța.

Poreclit Corrado Cattani, după numele celebrului polițist anti-mafia dintr-un serial italian, Horia Constantinescu este unul dintre cei mai cunoscuți patroni de restaurante din capitală.

Într-un interviu acordat pentru WOWbiz.ro, Horia Constantinescu a declarat că a fost total surprins să îl vadă pe Florin Dumitrescu în postura de jurat la o emisiune culinară, ținând cont de faptul că, în trecut, l-a dat afară pe acesta din restaurantul lui, intitulat Bonton.

Horia Constantinescu a lansat atacuri dure la adresa lui Florin Dumitrescu, declarând că nu consideră că juratul emisiunii ,,Chefi la cuțite” este nepotrivit pentru a fi un bucătar recunoscut internațional, povestind o întâmplare în care chef Dumitrescu nu ar fi fost în stare să pregătească un preparat relativ simplu.

,,A fost cel mult grătaragiu, e o diferenţă între asta şi chef. Spăla melci şi întorcea castane. Ucenicia în bucătărie se face lângă un bucătar pe care alegi şi cu care ai chimie. Eu nu m-am ocupat de angajarea oamenilor care sunt sub bucătarii şefi, ei fac asta, ei caută oameni. Restaurantul nostru avea o terasă de 3.000 mp şi aveam nevoie de mai mulţi oameni. Meniul a fost mereu fără artificii, toate erau alese ca la carte, reţetele erau internaţionale. Mi s-a semnalat că avem un bucătar alarmist, care îşi corectează foarte tare colegii. Am intrat în bucătărie într-o zi să urmăresc tot. Acolo, l-am descoperit pe Florin, era mai tinerel. L-am rugat să îşi aleagă un fel de mâncare pe care îl stăpâneşte cel mai bine să îl facă. A ales o omletă cu legume. A luat o ceapă pe care a tăiat-o nepotrivit. Atunci s-au încheiat raporturile de muncă (…) Florin nu are cunoştinţe, pentru el şi un sendviş este complicat. Nimic nu e la întâmplare în bucătărie, poate cafeaua cu lapte şi cartofii prăjiţi. Am aflat că a lucrat şi pentru Patrizia Paglieri. Mama ei e o bucătăreasă bună şi mâncărurile ei sunt excepţionale. Ea l-a dat afară. Mai bine se orienta spre coafor. Aspectul lui îl duce spre zona de stilist, nu de bucătar. Are părul lung, iar majoritatea bucătarilor au un aspect îngrijit”, a povestit Horia Constantinescu, nepotul istoricului și sociologului marxist Miron Constantinescu, președinte al Marii Adunări Naționale și omul care a încercat să îl înlăture de la putere pe Gheorghe Gheorghiu Dej.