Florin Dumitrescu a decis încă din adolescență care este drumul lui.

O emisiune culinară pe care a văzut-o la televizor l-a făcut să-și dorească să intre în bucătăria unui restaurant.

Prima experiență a fost traumatizantă, dar a găsit puterea pentru și-a urma visul.

Florin Dumitrescu, dezvăluiri inedite despre momentul în care a decis să se angajeze. Câți bani câștiga la 17 ani

La doar 14 ani, A fost inspirat de un chef italian pe care l-a văzut la televizor. Acesta a gătit un preparat cu spanac, iar juratul de la Chefi la cuțite a fost de-a dreptul impresionat.

Tatăl său l-a sprijinit încă de la început și l-a ajutat să se angajeze în unul dintre cele mai faimoase restaurante din București. Cunoscutul chef își amintește că prima zi a fost un adevărat coșmar.

“Era o cameră de 3 pe 4 plină cu cartofi noi în saci. Treaba mea era să spăl fiecare cartof în parte cu buretele sub jet de apă. Țin minte că m-am apucat la 11.00 ziua, iar la 10.00 noaptea terminasem abia doi saci.

Când am ieșit de acolo eram disperat, am plecat plângând, așa am ajuns acasă. A fost traumatizant, nu mai voiam să mă întorc”, a declarat pentru

A revenit însă în bucătărie și a muncit din ce în ce mai mult pentru a-și realiza cel mai mare vis. Să devină un bucătar cunoscut. Primul său șef i-a dat un sfat pe care nu l-a uitat niciodată și care l-a ajutat să ajungă unde este astăzi.

“În momentul în care înveți meniul unui restaurant, schimbă restaurantul, nu ai de ce să mai stai acolo. După ce ajungi să fii foarte tare, adică să știi să gătești orice în mai multe feluri, atunci oricine îți va da oricât ceri”.

A decis să plece în Italia unde a învățat să gătească cu adevărat. La doar 17 ani a ajuns să câștige mult mai mulți bani decât mama sa.

“La 17 ani, ca bucătar, câștigam de 3 ori mai mult ca mama”, a recunoscut juratul de la Chefi la Cuțite.