Florin Dumitrescu și-a surprins fanii cu ultimul anunț. Ce a dezvăluit juratul Chefi la Cuțite

Florin Dumitrescu a mărturisit în cadrul emisiunii Chefi la cuțite un secret al său care a surprins pe toată lumea. Dar, odată cu încheierea sezonului nouă al show-ului culinar, acesta nu va mai fi o realitate.

Ce a anunțat Florin Dumitrescu. Fanii l-au felicitat

Este un lucru știut de toată lumea deja faptul că nu are permis de conducere. Totuși, acest lucru se va schimba destul de curând, pentru că cheful a făcut marele anunț.

Florin Dumitrescu a dezvăluit, pe pagina sa de Facebook, că a reușit să ia examenul de legislație pentru permisul de conducere. Acesta a ținut să le mulțumească fanilor pentru susținerea lor.

De asemenea, cheful bucătar i-a mulțumit și instructorului cu care face școala de șoferi, spunând că i-a dat ambiție să învețe.

„ADMIS! Mulțumesc tuturor pentru susținere La început de august dau traseul! Mulțumesc Voiculescu Tiberiu pentru ambiționare! Vă mulțumesc tuturor pentru susținere”, a spus Florin Dumitrescu.

Florin Dumitrescu se teme de viteză

Unul dintre motivele pentru care nu a luat permisul de conducere este pentru că îi este frică de viteză. De asemenea, tot acesta este și motivul pentru care nu se uită la raliuri.

”Nu am nimic cu piloții de raliu. Eu personal nu sunt un fan al acestui sport din cauza faptului că nu am permis de conducere și al doilea lucru este că mie îmi este frică de viteză. Am zis-o”, a mărturistit chef Florin Dumitrescu, în cadrul emisiunii Chei la cuțite.

Se pare că acum și-a învins aceste frici, pentru că se pregătește să intre, în mod oficial, pe șosele, cu o mașină pe care să o conducă chiar el.

E bucătare de la 17 ani. Câți bani câștiga pe lună

Chef Florin Dumitrescu practică această meserie de când avea doar 18 ani. Mai mult, el a mărturisit la momentul respectiv că banii pe care îi primea el erau mult mai mulți față de salariul mamei sale.

„Eu, la 17 ani, câştigam de trei ori mai mult decât mama. Ea avea salariul 8 milioane de lei (n.red. lei vechi), iar eu luam 25 de milioane, lucram în două restaurante.

Aveam un salariu uriaş pentru vârsta mea, mai mulţi bani decât puteam cheltui”, a povestit Florin Dumitrescu.