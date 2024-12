Florin Dumitrescu știe rețeta Crăciunului perfect. Ce face de sărbători juratul de la MasterChef

Florin Dumitrescu a găsit rețeta perfectă de Crăciun, și nu ne referim aici la vreun preparat culinar din cele făcute de juratul de la MasterChef, ci de timpul de calitate petrecut de sărbători.

Florin Dumitrescu, despre Crăciunul ideal

Celebrul bucătar a dezvăluit, în cadrul unui interviu, că pentru el și familia lui Crăciunul este sfânt.

nu concepe să petreacă sărbătorile departe de cei dragi. Așadar, nu este genul de persoană care să îl aștepte pe Moș Crăciun pe vreo insulă exotică.

„Crăciunul pentru noi este sfânt. Ne place să sărbătorim în familie. Să fim acasă toți ai noștri în jurul aceleiași mese, să mâncăm mâncare pe care o gătim noi”, a declarat Florin Dumitrescu, pentru cancan.ro.

a mai spus și cine l-a ajutat și îl ajută, de altfel, an de an cu pregătirile pentru masa de Crăciun. Soacra lui are un rol crucial în bucătărie, cu toate că el este vedeta pe micile ecrane.

„Soacra, mama, soția, cumnata, toți ai noștri, adică suntem o mână de oameni cu care mă închid în casă și cu care am încredere să mâncăm din bucatele gătite.

Și Revelionul cred că o să-l facem afară cu tot cu câine”, a dezvăluit Florin Dumitrescu, pentru aceeași sursă.

Juratul de la MasterChef nu vrea să audă de vacanțe exotice de sărbători

Întrebat dacă l-a tentat ideea de a face Crăciunul peste mări și țări, Dumitrescu a avut un răspuns ferm.

„Nu meleaguri exotice, nu suntem noi genul, nu. Decât să-mi iau un bilet în Maldive, prefer să îmi plantez o grădină la țară. Sincer”, a explicat Florin Dumitrescu.

, în același interviu, și despre experiența de la MasterChef și feedback-ul pe care îl primește de la familie când apare pe sticlă. Fetele lui îl ceartă când e prea exigent cu anumiți concurenți. Ele empatizează enorm cu participanții din emisiunea de gătit.