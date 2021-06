Florin Dumitrescu, surpriză inedită pentru soția sa. Ce a pregătit pentru aniversarea de 7 ani de mariaj

Celebrul bucătar și frumoasa blondină și-au unit destinele în vara lui 2014, după 4 ani de relație și un copil. La momentul respectiv venise pe lume Ava, care deja avea câteva luni. Acum cei doi sărbătoresc această zi specială din viața lor.

ADVERTISEMENT

Cheful de la Antena 1 i-a făcut o surpriză interesantă soției sale încă de la primele ore ale dimineții. Vedeta a publicat o imagine unică de la nuntă și totodată, i-a cântat Cristinei Sima un cântec special la pian, pasiune de care nu știe multă lume.

Este vorba de melodia pe care Florin Dumitrescu și frumoasa jurnalistă au dansat în ziua nunții lor, motiv pentru care piesa îi însoțește și în ziua de azi, urându-i Cristinei un sincer și călduros „La mulți ani!” cu ocazia zilei aniversare.

Florin Dumitrescu, zi specială. Cheful de la Antena 1 și soția sa aniversează 7 ani de la nuntă

„Astăzi sărbătorim. 7 ani. ❤❤❤❤ Cristina Dumitrescu te iubesc”, a scris Florin Dumitrescu pe Instagram, în dreptul pozei de la nuntă, în timp ce a postat filmarea în care juratul de la „Chefi la cuțite” cântă la pian.

ADVERTISEMENT

„Când știi că sufletul tău a devenit un tot, cu iubire, strălucire și lumină… La mulți ani, iubitul meu!”, este mesajul lăsat de șatenă legat de o imagine de la cununia civilă.

Florin Dumitrescu, mândru de familia sa. Ce a declarat

Povestea lor de dragoste este una unică, primele conversații desfășurându-se în mediul online. Cheful de la Antena 1 mărturisea la un moment dat că existe câteva momente de care este tare mândru, având tot ce-și poate dori un om în această viață.

Unele dintre aceste clipe unice sunt legate de venirea pe lume a celor două fiice: Ava și Mia. Bucătarul este fericit și împlinit alături de familia sa, precizând că fetele sale sunt rețeta succesului său.

ADVERTISEMENT

„Au fost câteva momente în viața mea în care am fost mândru de mine. Am ajuns să fiu primul jurat MasterChef sub 25 de ani din lume. Am ajuns să fiu Chef-ul Hell’s Kitchen la 27 de ani, primul din lume.

Am un restaurant de succes și o echipă frumoasă de care sunt mândru, bucătari, ospătari și management. Am tot ce își poate dori un om în viața asta. Nu îmi doresc nimic mai mult decât am acum.

Dar cel mai important pentru mine și momentele în care mă simt un adevărat învingător sunt acestea, în care dragostea învinge. Am o familie foarte frumoasă și mulțumesc lui Dumnezeu, sănătoasă.

Iubitele mele, vă mulțumesc pentru tot ceea ce sunteți. Ați reușit să mă faceți să mă simt un bărbat împlinit și să depășim toate momentele mari din viața mea, iar rețeta succesului sunteți voi”, a scris la un moment dat Florin Dumitrescu în mediul virtual, scrie .