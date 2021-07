Florin Dumitrescu, veste bună pentru fani. Ce a transmis juratul de la Chefi la cuțite 

Vedeta de la Antena 1 s-a săturat să stea în dreapta și s-a pus pe treabă: s-a înscris la școala de șoferi. Bucătarul a susținut examenul scris pe 25 iunie, probă pe care a luat fără prea mari dureri de cap.

Vineri, 30 iulie, a fost o altă zi mare pentru Florin Dumitrescu care a avut de susținut cea de-a doua probă pentru permisul de conducere, traseul.

Fericit peste măsură că de acum înainte nu mai este nevoit să cheme taxi-uri sau să fie numai pasager, a mărturisit că urmează să fie văzut în trafic.

Florin Dumitrescu are permis de conducere. Cât de bine s-a descurcat juratul de la Chefi la cuțite

Florin Dumitrescu a ținut să-i mulțumească instructorului care l-a ajutat să se descurce la proba susținută în cursul acestei zile, mesajul având și o notă amuzantă.

Celebrul le-a transmis internauților că abia așteaptă să-i ajungă acasă permisul de conducere, precizând că oamenii ar trebui să se ferească de el în trafic, bineînțeles în glumă.

Bucătarul a condus perfect, dovadă că examinatorul nu a avut nimic de reproșat la adresa sa. Florin Dumitrescu a fost declarat „admis” fără să facă nici măcar o greșeală.

„Am luat examenul. Aștept permisul. Stați în casă”, a scris vedeta pe Instagram, în dreptul unei imagini în care apare cu instructorul de la școala de șoferi.

„Mulțumesc instructorului meu care m-a învățat cum să îmi depășesc frică de sala, legislație, dar și cum să conduc să iau admis cu 0 greșeli la traseu!”, a completat cheful.

Motivul pentru care Florin Dumitrescu a dat de permis abia acum

Florin Dumitrescu a reușit să ia permisul de conducere cu două zile înainte să împlinească 34 de ani, mărturisind la un moment dat care este motivul pentru care nu a dorit până acum să fie șofer.

Vedeta de la Antena 1 și-a deschis sufletul în timpul unei probe de la „Chefi la cuțite”, când concurenții au trebuit să gătească pentru mai mulți piloți de raliu.

„Nu am nimic cu piloții de raliu. Eu personal nu sunt un fan al acestui sport din cauza faptului că nu am permis de conducere și al doilea lucru este că mie îmi este frică de viteză. Am zis-o”, a mărturisit Florin Dumitrescu, scrie .