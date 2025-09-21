Florin Gardoș a dezvăluit cum face Gigi Becali schimbările la FCSB. „Eram în lojă cu el și suna pe bancă să iasă ăla”. Exclusiv

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cristian Măciucă
21.09.2025 | 12:25
Florin Gardoș (36 de ani) a dezvăluit cum face Gigi Becali schimbările la FCSB. Fostul fotbalist al campioanei en-titre a fost martor la un eveniment halucinant.

Florin Gardoș, despre cum face Gigi Becali schimbările la FCSB: „Să iasă Nikolic!”

FCSB e într-o situație critică în SuperLiga. După 10 etape, echipa lui Elias Charalambous are doar 7 puncte. Multă lume îl arată cu degetul pe Gigi Becali pentru aceste rezultate. La ultimul meci, pierdut la Botoșani, scor 1-3, roș-albaștrii au aliniat un prim „11” experimental, care s-a dovedit un adevărat fiasco.

(n.r. – Te-a schimbat și pe tine?) Da. (n.r. – Ce simți?) Frustrare, nervi. Îți dai seama. (n.r. – Ai dat cu pumnii prin vestiar?) Nu, că trecusem… Eram într-o fază… Am avut la început entuziasmul, după aceea, în al doilea an, frustrare, după mi-am dat seama ce se întâmplă, după care mi-am văzut de treaba mea. Scopul e altul. M-am împăcat cu situația.

Într-un meci când am fost în tribună, eram la Vaslui, era primul meu meci de când venisem la Steaua și nu fusesem luat în lot. Venise Reghe. Și am nimerit în logă cu nea Gigi. Și atunci am văzut că suna și zicea ‘Să iasă ăla, să intre ăla’”.

„A fost un moment de șoc”

„A fost un moment de șoc și am zis ‘Ok, din momentul ăsta nu are rost să mă mai consum pentru anumite decizii că mă consum degeaba. N-are legătură neapărat cu felul în care mă antrenez’. Zicea ‘să intre Nikolic!’ Sau ‘să iasă Nikolic’. Nu mai știu exact.

Și în momentul ăla, ‘Gata! Nu are rost să mă mai consum’. Înainte mă consumam foarte tare. Nu jucam și poate simțeam că merit să joc. Să fiu schimbat, am fost schimbat rar. Poate când jucam mijlocaș.

Mi-am pierdut puțin din entuziasm, dar am avut targetul. Scopul meu era să joc la națională, să plec afară. Cumva a fost mai bine. Așa am reușit să mă concentrez pe ce era mai important, nu pe ce era mai puțin important”, a declarat Florin Gardoș, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

  • 4 ani a jucat Florin Gardoș la FCSB în perioada 2010-2014
  • 6 milioane de euro a plătit Southampton pentru transferul lui Gardoș
CUM FACE Gigi Becali SCHIMBARILE la FCSB. DEZVALUIRI INCENDIARE ale lui Florin Gardos

