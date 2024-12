Florin Gardoș a dezvăluit totul despre studio-urile cumpărate la Nordis. Cu câți bani a fost țepuit? „Am ajuns la a 4-a firmă de avocatură”

, iar fostul jucător al FCSB și-a spus povestea la FANATIK SUPERLIGA. Cum a pierdut o sumă considerabilă și ce șanse are să îi recupereze.

Florin Gardoș, țeapă de 130.000 de euro cu Nordis: „Mi-am luat două apartamente”

cu ce pagubă s-a ales în urma investiției: „Mi-am luat două apartamente. Sunt două studio-uri în hotelul de la Mamaia. Au fost în jur de 60.000 unul. E o cameră de hotel. Doar 130.000 de euro.

Horia Ivanovici a comentat: „Dacă luai și un apartament de vreun milion de euro în București… Cum ai ajuns să iei la mare?”. Florin Gardoș a încercat să își explice decizia: „În București ei au acum un singur proiect. Făcuseră două în București și apoi l-au început pe cel de la mare.

N-am vorbit până acum pe tema asta. Au tot fost discuții cum să iei, cum să iei. Au blocul ăla în Primăverii, cei din București știu ce înseamnă cartierul ăla și încă un proiect în Herăstrău.

Ca sănătate a companiei arătau foarte bine. Au început să construiască la mare și am văzut printr-o agenție că fac un hotel la Mamaia și poți cumpăra o cameră de hotel”, .

Florin Gardoș a explicat de ce a cumpărat de la Nordis: „Nu anunța nimic dezastrul la momentul respectiv”

Florin Gardoș le răspunde celor care au râs de el că se numără printre păgubiți: „Mi s-a părut ideea foarte bună. Nu anunța nimic dezastrul la momentul respectiv. Ei ți-l preluau, îl operau și promiteau un randament de 7%. Adică nu era ceva wow.

Acuma mă doare și sunt revoltat. Construiesc la rândul meu și știu ce înseamnă domeniul ăsta. Să faci business în halul ăsta mi se pare oribil. Știu ce înseamnă să vinzi un proiect cum au făcut ei și să dai tot din fază de proiect aproape integral. E imposibil să nu ai bani să îl termini.

Vivi Răchită susține că nu este o practică nemaiîntâlnită: „La Ploiești acum doi ani a fost aceeași schemă. Un dezvoltator imobiliar a construit două blocuri și a vândut un apartament de 2-3 ori. Când s-a terminat blocul au venit oamenii să își apartamentul. Vreo 3 pe ușă”.

Florin Gardoș și-a continuat discursul: „Am văzut mulți deștepți vorbind că ce fraieri sunt ăia care au luat la Nordis. Eu am ajuns la a patra firmă de avocatură. Atenție! Și eu am un oarecare habar pentru că lucrez în domeniu”.

Fostul fotbalist al FCSB, sfat pentru toți românii: „Să lucreze cu un avocat când fac un contract”

Florin Gardoș e disperat să își recupereze prejudiciul: „Le recomand tuturor să lucreze cu un avocat când fac un contract. Apoi un alt set de avocați și acuma al treilea. I-am dat în judecată acum un an și jumătate, numai că nu am reușit să termin procesul pentru că au intrat în insolvență.

Și acum am un avocat specializat pe insolvență. Adică nu anunța nimic. Poate doar dacă erai implicat politic să afli niște lucruri. Un cetățean de rând nu cred. Eu cred că pur și simplu au greșit. Aveau un model de succes”.

Analistul FANATIK SUPERLIGA a fost printre primii păgubiți: „Eu am luat din 2019. Eu am luat devreme, printre primii. La Mamaia în hotel a fost pe aplicații și s-a stat în el. Era vândut aproape integral și le-am recomandat unor prieteni care au cumpărat”.

Indignat că majoritatea românilor nu au votat la alegerile prezidențiale: „N-am ratat niciun scrutin din 2016”

Gardoș regretă că și-a convins și alți apropiați să cumpere de la Nordis: „Nici au mai găsit în prima clădire, care construită doar până la etajul 8. Cred că mă înjură acuma. Cel mai tare mă deranjează că eu care aș putea să mă mut mâine în orice oraș din lumea asta și să trăiesc decent oriunde, n-am ratat niciun scrutin de alegeri cel puțin din 2016”.

Fostul internațional român a avut în final un discurs manifest: „În Anglia, în 2016, am luat un tren o oră jumătate cu soția mea până la Londra, am luat un taxi și am mers să votez la Consulatul României. Și câștigam 100.000 pe lună.

Văd atâta nesimțire și 50% stau acasă. Asta mă deranjează cel mai mult. E o sumă foarte mare să o pierd acum. Pentru unii e suma pe care au acumulat-o toată viața.

E încă devreme, eu sper să se întâmple ceva. Aseară mă gândeam că voi avea de ales între Marcel Ciolacu, care a zburat pe banii mei la Monaco și Călin Georgescu, despre care nu știam mai nimic despre el. Am votat cu Elena Lasconi”.

Florin Gardoș, pagubă uriașă după schema Nordis