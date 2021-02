Florin Gardoș, amintiri tari la 8 ani de la calificarea dramatică a FCSB cu Ajax: „Nu am primit nicio primă!” Exclusiv

Florin Gardoș a povestit cele mai tari lucruri despre FCSB – Ajax, la opt ani de la o calificare de senzație în primăvara europeană care a uimit Europa. Fundașul central a dezvăluit pentru FANATIK că nu au primit niciun fel de primă după ce au eliminat Ajax Amsterdam, deși au revenit de la 0-2.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul fundaș central al FCSB a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, în care a explicat pe îndelete cum a fost posibil miracolul de pe National Arena.

Gardoș consideră că FCSB își domina din punct de vedere fizic majoritatea adversarilor, iar acea zi a fost pur și simplu una de grație pentru toți cei care au fost pe teren. Ba, mai mult, fundașul a recunoscut că trebuia să execute cel de-al patrulea penalty și a făcut schimb cu Latovlevici, penalty care s-a dovedit a fi decisiv.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Interviu marca FANATIK cu Florin Gardoș la 8 ani de la FCSB – Ajax: „Am avut emoții mari și nu am putut să bat penalty!”

Cinci dintre cei care au fost pe teren cu Ajax sunteți acum la Clinceni. Au trecut opt ani…

– Noroc cu tine că noi chiar nu mai știam că azi a fost meciul. Nu prea mă gândesc la cifre. Nu-mi vine să cred că au trecut opt ani! Aș fi zis că au trecut maxim cinci (n.r. râde)! Chiar o să stau de vorbă cu Paul, Cristi, Adi Popa, Raul, să ne aducem aminte.

ADVERTISEMENT

Rămâne cel mai important meci din cariera ta?

– Cred că da. Au mai fost așa două-trei meciuri în carieră pe care le țin minte și de care îmi amintesc cu plăcere, dar meciul cu Ajax rămâne cu siguranță pe primul loc. Clar!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Se poate compara calificarea cu Ajax cu cea împotriva Valenciei? Cam același scenariu.

– Da, doar că atunci am trăit-o din postura de suporter. Se poate compara. Dar cu Ajax am fost în teren și a fost cu totul diferit.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Foarte puțini credeau în calificare și noi știam asta!”

Mulți renunțaseră la bilete după meciul tur. Au fost doar în jur de 30.000 de spectatori…

– Foarte puțini mai credeau în calificare și noi știam lucrul ăsta! Ne așteptam să avem un stadion plin. Totuși era un meci de primăvară europeană și cred că primul meci al sezonului pe teren propriu. Cred că începusem campionatul doar de o etapă. Îți dai seama că am fost un pic dezamăgiți că o parte din suporteri nu au încredere în noi. Atmosfera însă a fost senzațională. Chiar nu s-a simțit că nu a fost stadionul plin.

ADVERTISEMENT

La Amsterdam scorul puteau fi mai mare. Cum a fost meciul tur?

– Sincer nu îmi aduc aminte să fi avut ocazii extraordinar de mari, dar întradevăr ne-a fost foarte greu acolo! Noi veneam din Turcia din cantonament și ne-am dus direct acolo. Nu aveam ritm și niciun meci oficial, în timp ce ei erau în plin campionat.

ADVERTISEMENT

Noi aveam probleme din cauza oboselii în apărare, pentru că Szukala se accidentase în penultimul meci de pregătire și am avut meciuri la două-trei zile, pe care a trebuit să le jucăm toate cele 90 de minute! Nu a fost un moment prea grozav pentru noi, dar cel mai nasol asta a fost: nu aveam ritm de meci oficial!

„La 1-0 ne-am dat seama că ne putem califica!”

La București care a fost primul moment în care v-ați gândit la calificare?

– Așa în teren vezi altfel. Cred că la golul de 1-0, mai ales că am mai avut și o bară la un moment dat și asta ne-a dat și mai multă încredere. Simțeam că se poate și știam că suntem puternici! Cel puțin eu mi-am dat seama de asta la fiecare contact cu adversarul că sunt cel puțin la nivelul lui, dacă nu chiar peste din multe puncte de vedere.

Mai ales din minutul 70 am simțit asta la nivel fizic și golul plutea în aer. Aveam un plus din acest punct de vedere în fața lor, în timp ce ei erau mai tehnici. Aveau o generație foarte bună și ei! Mulți dintre ei au ajuns prin Premier League, însă noi am compensat prin faptul că eram foarte bine pregătiți din punct de vedere fizic și am venit peste ei.

Un meci incredibil făcut de voi, fără Bourceanu și Pintilii…

– Nici Reghe nu ne-a zis nimic la pauză. A fost o zi de grație pentru toți cei care am intrat pe teren. O zi care ne-a lăsat impresia că oricine ar fi intrat ar fi jucat bine. Nu știu! E greu de explicat ce s-a întâmplat… A fost așa ceva special, o atmosferă și înainte de meci, pur și simplu o zi perfectă!

Îmi aduc aminte spre exemplu de Lucian Filip care a intrat la pauză și a făcut poate cel mai bun meci din carieră în tricoul Stelei! Cei care am fost titulari sau cei care au intrat pe parcurs, pur și simplu cu toții am făcut un meci senzațional. Nu pot să zic cine a fost cel mai bun de pe teren la acel meci!

„Noi stăteam fizic mai bine față de multe echipe!”

Crezi că cei de la Ajax se credeau deja calificați?

– Da! Eu zic că da! S-a simțit în teren asta. Eram bine și noi oricum, chiar dacă în meciul tur nu am arătat chiar așa. Aveam o echipă bună și asta s-a văzut și în dubla cu Chelsea, când am avut șanse reale de calificare. Aveam calitate și plusul nostru în fața tuturor echipelor era faptul că noi fizic stăteam mai bine! Cred că se așteptau la un meci mult mai ușor, dar din fericire nu a fost așa.

Ce sentimente vă încercau după golul fabulos al lui Chiricheș?

– Fabulos! Cred că cel mai frumos gol din cariera lui! Nu am cuvinte să descriu. Știu doar că am încercat să rămânem concentrați, mai ales noi cei din defensivă, pentru că un gol primit putea schimba totul! Dacă luam gol se termina totul! Au avut și o ocazie foarte mare la 0-0, adică a existat mereu pericolul că putem primi gol, mai ales că noi trebuia să atacăm și eram obligați să marcăm cel puțin de două ori.

La câteva zile am vorbit și parcă nu ne venea nici nouă să credem ce am realizat! L-am întrebat pe Chiricheș ce a fost în mintea lui, pentru că a fost o execuție extrem de dificilă, mai ales ca fundaș trebuie să fii atent să nu pierzi mingea și să fii suprins pe contraatac. A fost pur și simplu instinct!

Asta a fost cel mai important, mai ales la 2-0! Să nu luăm gol, pentru că știam că dacă ducem meciul la penalty-uri îl avem pe Tătărușanu, care ne scosese și cu Grasshopers Zurich. Noi aveam un plus și moral la 2-0 și asta s-a văzut în acele momente decisive.

V-a ajutat acea calificare obținută cu elvețienii tot la penalty-uri?

– Sincer nu prea trăisem momente de acest gen. Eu am fost pe bancă la Zurich, dar a fost diferit totuși pentru că era un meci din primăvara europeană. Mai jucasemm prelungiri cu lovituri de departajare doar în Cupa României cu Sportul Studențesc, cu doi ani înainte, dar nu se compara pentru niciun jucător. Mă gândeam doar că dacă ne calificăm va fi un moment unic.

„Nici până în ziua de azi nu am bătut niciun penaly! Am schimbat cu Lato!”

Și vin penalty-urile. Trebuia să bați al patrulea…

– Da, eram al patrulea (n.r. râde). Mna, eu nici până în ziua de azi nu am bătut niciun penalty într-un meci oficial! Am avut emoții mari de tot și nu am putut să bat. Am schimbat cu Latovlevici, care trebuia să fie al șaselea. Emoții mari. Am întors meciul de la 2-0 și era un meci în primăvara europeană! Nu mă mai întâlnisem niciodată cu un astfel de moment și am zis că dacă vrea cineva să facă schimb sau să bată eu renunț. Mi-a părut rău pe urmă, când am văzut că a transformat penalty-ul decisiv.

La antrenamente ați pregătit penalty-uri?

– Nu! Sincer, nu. Nu cred că se aștepta nimeni să ajungem la penalty-uri. Nici la antrenamente nu rămâneam să bat penalty-uri. În general cei din față mai rămâneau după antrenamente și băteau. Eu mai băteam penalty la antrenament fie când mai jucam un zece contra zece și se termina la egalitate, ori în Cupa României când erau meciuri care se jucau într-o singură manșă. Deci dacă se întâmpla asta de două sau de trei ori pe sezon.

Florin Gardoș: „Acum când mă gândesc parcă a fost un vis!”

Cum ați trăit penalty-urile?

– Nu știu. E greu să explic. Era o stare incredibilă de euforie combinată cu emoții puternice. Mare lucru nu îmi mai aduc aminte. Știu că și jucătorii care nu erau în lot deja au coborât la banca de rezerve și ne uitam cu emoții către poartă. Așteptam să apere Tătărușanu un penalty. A fost un moment foarte tensionat. Parcă a fost un vis acum când mă gândesc! Când a marcat Latovlevici golul decisiv a fost o nebunie totală! Nici nu mai știam în ce direcție să alergăm.

A fost momentul în care ați realizat că sunteți o echipă de top la nivel european?

– Eu zic că da! Din foarte multe puncte de vedere. Chiar și în momentul respectiv ne-am dat seama că nu e la îndemâna oricui să o scoată pe Ajax de maniera asta! Mai ales după ce pierzi cu 2-0 și apoi a venit și meciul cu Chelsea câștigat cu 1-0 la București, care a fost ca o confirmare. Știam că facem ceva mare, iar cu trecerea timpului când vezi că Eriksen, Alderweireld ajung în Premier League e clar că au avut și ei o echipă bună.

Cum a fost după meci?

– Nu a mai avut nimeni timp de niciun discurs! Am intrat în vestiar dansând și cântând. A fost o nebunie totală! Îmi aduc aminte doar că am stabilit repede unde mergem să sărbătorim, ne-am îmbrăcat și am mers într-un club și acolo a continuat petrecerea până dimineață.

„Nu am primit nicio primă de calificare! Pe Gigi Becali îl interesa doar Champions League!”

Ce primă ați avut de calificare?

– Nu am avut nicio primă! Nu prea aveam prime prin Europa League. Pe Gigi Becali îl interesa doar Champions League. Ăsta era obiectivul patronului! Acolo chiar se câștigau bani. Dar în rest destul de puțin. Nu a fost absolut nicio primă. Mi-aș fi adus aminte! Nici măcar nu ne-am întâlnit cu Gigi Becali după meci.

Crezi în următorii zece ani ar mai putea vreo echipă din România să revină cu Ajax de la 0-2?

– Într-o perioadă mai lungă de timp eu zic că poate. Nu e imposibil. Au o echipă foarte, foarte bună acum. Mă bucur ca suporter că mai apar și la noi tineri super talentați. Îmi dau speranțe că va fi mai bine pe viitor. Putem avea din nou o generație bună la nivel de club și națională. Trebuie totuși să se alinieze astrele.