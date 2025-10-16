Florin Gardoș, apariție de senzație lângă numărul 1 de la UEFA. Schimbare importantă în cariera fostului internațional român

Fostul fundaș de la FCSB, Southampton și Universitatea Craiova își dorește să rămână aproape de fotbal și pentru asta a mers să studieze la cel mai înalt nivel. Mai exact, .

Ce carieră va urma Florin Gardoș. A primit diploma de la președintele UEFA

În urmă cu doi ani, Florin Gardoș s-a înscris în prestigiosului program UEFA Master in Sports Management (UEFA MIP). Acesta se adresează foștilor fotbaliști care doresc să acumuleze cât mai multe informații cu privire la managementul sportiv.

Fostul jucător care a strâns 14 selecții la echipa națională a României a încheiat cu bine cursurile, iar la final a primit diploma chiar din mâinile președintelui UEFA, Aleksandr Ceferin. Gardoș a postat pe rețelele de socializare imagini de la evenimentul ce a avut loc la Nyon.

”După doi ani de muncă asiduă, în sfârșit am primit diploma de #uefa Master în Management Sportiv. Recunoscător pentru experiență și entuziasmat pentru ceea ce urmează”, a scris el, pe contul de Facebook.

Gardoș a investit în domeniul imobiliarelor

Un tip extrem de inteligent, Florin Gardoș și-a dat seama că nu poate trăi toată viața din câștigurile avute ca fotbalist și a deschis o afacere încă din timpul în care se afla în activitate. Domeniul ales a fost cel al imobiliarelor, însă fostul fundaș .

”În 2022 am înființat o firmă de dezvoltare imobiliară. Aveam un teren la Satu Mare și am zis să dau drumu’ la treabă. La momentul respectiv, TVA-ul pentru locuințe era 5%, aplicabil pentru imobile sub 120 mp și sub plafonul de 700.000 lei. Impozitul pe dividende 5%. Fac un proiect de 2 case, obțin avizele, autorizația și îmi propun ca în 2023 să încep construcția.

Dar surpriză: pe 1 ianuarie 2023, Guvernul schimbă regulile jocului. TVA 5% rămâne, dar plafonul scade la 600.000 lei. Aici a durut. Pentru cine avea proiecte gândite pentru zona 120.000–140.000 €, diferența de TVA era de mii bune de euro. Impozitul pe dividende crește la 8%”, a explicat Gardoș.

A amenințat că mută afacerea în Marea Britanie

Nemulțumit de faptul că TVA-a a suferit o nouă modificare odată cu instalarea lui Ilie Bolojan în funcția de premier, fostul internațional a amenințat că după ce va vinde cele două case își va muta afacerea într-o altă țară.

”Ce să fac? O dau înainte și în cele din urmă, termin casele anul trecut în toamnă, le pun pe piață și ce să vezi, de la 1 august 2025 se schimbă iar TVA-ul la 21% și nu mai există nicio plafonare. Dividende? 10% la 1 ianuarie 2025, 16% de la 1 ianuarie 2026.

Ce-mi rămâne de făcut? Vând (sper) luna asta, măcar una, măresc prețul la a doua și de la anu’ mut business-ul in UK. Unde apropo, impozitul pe același venit e mai MIC decât ce plătesc în România prin declarația unică (ca să vorbim puțin și de persoane fizice)”, a precizat Florin Gardoș.

Gardoș a îmbrățișat și meseria de analist sportiv

Pe lângă bussines-ul pe care la început la Satul Mare, Florin Gardoș a ales să rămână aproape și de fotbal și a devenit analist sportiv. El a devenit unul dintre invitații de marcă ai emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Fostul fundaș vine cu analize pertinente pe joc după meciurile din campionatul intern, cu , dar și cu povești spectaculoase din perioada când se afla încă în activitate.