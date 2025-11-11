Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Florin Gardoș a trăit șocul vieții: sunat de DIICOT când era în direct! „Ușor-ușor, mi-a revenit pulsul”. Exclusiv

Florin Gardoș a primit un apel DIICOT chiar în timpul emisiunii FANATIK SUPERLIGA! Detalii despre dosarul NORDIS și reacția sa surprinzătoare.
Andrei David
11.11.2025 | 18:47
Florin Gardos a trait socul vietii sunat de DIICOT cand era in direct Usorusor mia revenit pulsul Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Florin Gardoș, panicat în momentul în care DIICOT l-a sunat cu câteva minute înainte de a intra în direct. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

La FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Florin Gardoș a trăit un moment pe care nu-l va uita prea curând: i-a sunat telefonul chiar înainte de a intra în direct, iar apelantul era… DIICOT.

Spaima lui Florin Gardoș: sunat în direct de DIICOT

Nici nu începuse emisiunea FANATIK SUPERLIGA și starea de spirit a celor implicați s-a schimbat rapid. Florin Gardoș a primit un telefon care l-a speriat, iar reacția lui i-a amuzat pe Horia Ivanovici și Marian Aliuță.

ADVERTISEMENT

„I-a sunat telefonul chiar acum… Eu îl văd pe Florin, înainte de emisiune, că se schimbă la față, se face alb. Acum trei minute. ‘Da, să trăiți!’. Zi-ne, Florine!”, l-a îndemnat Horia Ivanovici pe Florin Gardoș să povestească.

Apelul i-a ridicat pulsul lui Florin Gardoș

Fostul internațional a încercat să explice ce s-a întâmplat, dar emoțiile erau vizibile: „Nu știu ce detalii pot să dau. Era ceva legat de dosarul…”

ADVERTISEMENT
Un tânăr de 20 de ani a înjunghiat un bărbat de 33 de...
Digi24.ro
Un tânăr de 20 de ani a înjunghiat un bărbat de 33 de ori, pe o stradă din Capitală. Procurori: „Atac de o ferocitate ieșită din comun”

Dar Horia Ivanovici nu l-a lăsat să scape ușor: „Te-a sunat un agent de la DIICOT. Și când ai auzit că e de la DIICOT ce-ai făcut?”

ADVERTISEMENT
A rupt tăcerea, după ce și-a prins iubitul cu altă femeie și a...
Digisport.ro
A rupt tăcerea, după ce și-a prins iubitul cu altă femeie și a publicat imaginile pe internet! ”Cel mai trist lucru”

Replica lui Gardoș a fost sinceră: „Mi-a stat un pic inima. Noi intram în direct și… Îți dai seama, DIICOT!”

Florin Gardoș s-a liniștit după ce a aflat de… NORDIS

După ce a aflat că apelul era despre NORDIS, Florin Gardoș s-a liniștit. „Și după aceea mi-a zis ‘în legătură cu NORDIS’. ‘A, ok!’, mi-a revenit pulsul ușor-ușor la normal…”

ADVERTISEMENT

Totuși, nu a scăpat de tachinări. Iar concluzia zilei a tras-o moderatorul: „Ți-a stat inima, deci nu ești bun să faci infracțiuni.”

Iar Florin a răspuns prompt: „Nu, nu! Eu sunt cel mai corect.”

„Deci, nu mergem la furat de pepeni împreună?”, l-a întrebat, în continuare, amuzat Horia Ivanovici, iar Gardoș a recunoscut sincer: „Nu. Nu te bazezi pe mine!”.

Florin Gardoș, unul dintre păgubiții NORDIS din dosarul anchetat de DIICOT

Dincolo de momentul înspăimântător pentru unii, amuzant pentru alții, Florin Gardoș rămâne cu „gaura” din propriul buzunar. Dosarul NORDIS a devenit unul dintre cele mai mediatizate scandaluri imobiliare din România, cu un prejudiciu estimat la zeci de milioane de euro. Grupul NORDIS promitea apartamente de lux și camere de hotel în stațiuni turistice, însă proiectele nu au fost finalizate, iar sute de investitori au rămas fără locuințele pe care le plătiseră integral.

Florin Gardoș se numără printre cei afectați, după ce a investit peste 100.000 de euro. „Mi s-a părut interesantă ideea de a avea la mare o cameră de hotel. Am plătit integral, dar nu am primit nimic. Am început demersurile pentru proces”, declara fostul internațional, la scurt timp după izbucnirea scandalului NORDIS.

DIICOT a intrat pe fir și a pus sechestru pe sute de imobile și conturi bancare, iar ancheta scoate la iveală un mecanism complex de fraudă, cu promisiuni false și contracte înșelătoare. Procurorii investighează inclusiv modul în care fondurile au fost direcționate către alte firme, în loc să fie folosite pentru construcții.

Florin Gardoș, șocat de telefonul primit de la DIICOT în legătură cu NORDIS

Gigi Becali e sigur: „Rapid nu are jucători valoroși!”. Cum a ajuns Dan...
Fanatik
Gigi Becali e sigur: „Rapid nu are jucători valoroși!”. Cum a ajuns Dan Șucu pe primul loc
Daniel Bîrligea, băgat în şedinţă la echipa naţională după eliminarea stupidă din Hermannstadt...
Fanatik
Daniel Bîrligea, băgat în şedinţă la echipa naţională după eliminarea stupidă din Hermannstadt – FCSB: “Bă, ce a fost în mintea ta?”
Când revine pe teren Andrei Borza! Veşti bune pentru fanii Rapidului. Exclusiv
Fanatik
Când revine pe teren Andrei Borza! Veşti bune pentru fanii Rapidului. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
'Există un grup politic în România care controlează fotbalul, din care scurge anual...
iamsport.ro
'Există un grup politic în România care controlează fotbalul, din care scurge anual 30.000.000 de euro! Pe Gică Popescu l-au condamnat special ca să preia Burleanu FRF'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!