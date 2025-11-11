Florin Gardoș a trăit șocul vieții: sunat de DIICOT când era în direct! „Ușor-ușor, mi-a revenit pulsul”. Exclusiv

La FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Florin Gardoș a trăit un moment pe care nu-l va uita prea curând: i-a sunat telefonul chiar înainte de a intra în direct, iar apelantul era… DIICOT.
Nici nu începuse emisiunea FANATIK SUPERLIGA și starea de spirit a celor implicați s-a schimbat rapid. Florin Gardoș a primit un telefon care l-a speriat, iar reacția lui i-a amuzat pe Horia Ivanovici și Marian Aliuță.
„I-a sunat telefonul chiar acum… Eu îl văd pe Florin, înainte de emisiune, că se schimbă la față, se face alb. Acum trei minute. ‘Da, să trăiți!’. Zi-ne, Florine!”, l-a îndemnat Horia Ivanovici pe Florin Gardoș să povestească.
Fostul internațional a încercat să explice ce s-a întâmplat, dar emoțiile erau vizibile: „Nu știu ce detalii pot să dau. Era ceva legat de dosarul…”
Dar Horia Ivanovici nu l-a lăsat să scape ușor: „Te-a sunat un agent de la DIICOT. Și când ai auzit că e de la DIICOT ce-ai făcut?”
Replica lui Gardoș a fost sinceră: „Mi-a stat un pic inima. Noi intram în direct și… Îți dai seama, DIICOT!”
După ce a aflat că apelul era despre NORDIS, Florin Gardoș s-a liniștit. „Și după aceea mi-a zis ‘în legătură cu NORDIS’. ‘A, ok!’, mi-a revenit pulsul ușor-ușor la normal…”
Totuși, nu a scăpat de tachinări. Iar concluzia zilei a tras-o moderatorul: „Ți-a stat inima, deci nu ești bun să faci infracțiuni.”
Iar Florin a răspuns prompt: „Nu, nu! Eu sunt cel mai corect.”
„Deci, nu mergem la furat de pepeni împreună?”, l-a întrebat, în continuare, amuzat Horia Ivanovici, iar Gardoș a recunoscut sincer: „Nu. Nu te bazezi pe mine!”.
Dincolo de momentul înspăimântător pentru unii, amuzant pentru alții, Florin Gardoș rămâne cu „gaura” din propriul buzunar. Dosarul NORDIS a devenit unul dintre cele mai mediatizate scandaluri imobiliare din România, cu un prejudiciu estimat la zeci de milioane de euro. Grupul NORDIS promitea apartamente de lux și camere de hotel în stațiuni turistice, însă proiectele nu au fost finalizate, iar sute de investitori au rămas fără locuințele pe care le plătiseră integral.
Florin Gardoș se numără printre cei afectați, după ce a investit peste 100.000 de euro. „Mi s-a părut interesantă ideea de a avea la mare o cameră de hotel. Am plătit integral, dar nu am primit nimic. Am început demersurile pentru proces”, declara fostul internațional, la scurt timp după izbucnirea scandalului NORDIS.
DIICOT a intrat pe fir și a pus sechestru pe sute de imobile și conturi bancare, iar ancheta scoate la iveală un mecanism complex de fraudă, cu promisiuni false și contracte înșelătoare. Procurorii investighează inclusiv modul în care fondurile au fost direcționate către alte firme, în loc să fie folosite pentru construcții.