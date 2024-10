FCSB are 6 puncte după primele două meciuri din faza principală a UEFA Europa League. Campioana României a făcut spectacol în runda inaugurală, cu Riga FS (4-1), iar în etapa a doua , chiar la Salonic.

Florin Gardoș autorul unui episod memorabil la PAOK – FCSB! Ștefan Târnovanu i-a lăsat mască pe greci

Victoria FCSB-ului de la PAOK a făcut furori, al echipei antrenate de Elias Charalambous. , iar gruparea roș-albastră a jucat aproape o repriză în inferioritate numerică.

Grecii au presat incredibil pentru a înscrie golul egalizator, dar intervențiile fabuloase ale lui Ștefan Târnovanu au menținut campioana României în avantaj până la fluierul final. Portarul celor de la FCSB este în lotul României pentru dubla cu Cipru și Lituania, el fiind titular și la meciul de la București contra lituanienilor.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Marcel Pușcaș a declarat că îl consideră pe Târnovanu , având evoluții foarte bune în ultimele jocuri. Florin Gardoș a intervenit în discuție și a dezvăluit un moment memorabil de la Salonic, după o paradă a lui Târnovanu.

„Eu cred că nu are niciun motiv să schimbe echipa. Nici pe portar pentru că nu sunt argumente. Târnovanu n-a apărat rău la ultimul meci al naționalei, în campionat nu a apărat rău, la PAOK nu a apărat rău..În ultimul meci important a fost strălucitor, de ce l-ai schimba?”, a declarat Marcel Pușcaș.

„La intervenția de la meciul cu PAOK a venit un grec la mine și mi-a strâns mâna, că eram lângă niște greci”, a completat Florin Gardoș la FANATIK SUPERLIGA.

Adi Mutu nu e de acord cu alegerea lui Mircea Lucescu. „E cel mai în formă atacant român. E inexplicabil!”

Denis Alibec, George Pușcaș și Denis Dărguș sunt atacanții convocați de Mircea Lucescu pentru dubla cu Cipru și Lituania din Liga Națiunilor, , în ciuda evoluțiilor excelente avute la FCSB.

chemați la lot de „Il Luce”, dar s-a declarat surprins și de decizia acestuia de a lăsa acasă cel mai în formă atacant român din acest moment.

„Am fost mirat că Bîrligea nu a fost convocat, dar nu știu de ce nu a fost convocat. Mi se pare cel mai în formă atacant al nostru din acest moment. Nu știu ce a spus Mircea Lucescu, de ce nu l-a adus. M-am mirat, dar este alegerea selecționerului. Nu are nicio logică, cifrele lui, e o surpriză, mă așteptam să fie convocat.

Sunt curios, probabil toată lumea o să îl întrebe pe Mircea Lucescu, de ce nu l-a adus. Aici mai sunt și niște lucruri la care trebuie să te gândești. Alibec e mult mai vechi la echipa națională decât Bîrligea. E un anumit echilibru pe care trebuie să îl menții, probabil influența lui Alibec e diferită.

Parcă Pușcaș era exclus, parcă așa am înțeles, nu? Și Pușcaș a dat niște goluri, dar și Bîrligea are gol la fiecare meci. Nu știu ce s-a întâmplat, sunt curios ce explicație o să ne dea selecționerul, dar e o întrebare bună pe care jurnaliștii i-o vor adresa. În România este cel mai în formă atacant.

Mi se pare că Drăguș și-a ieșit din formă de când s-a dus la Trabzonspor, nu are cea mai bună perioadă a lui. Probabil îl va costa la drum lung, se va vedea din ce în ce mai mult lipsa de minute. Pușcaș are o perioadă bună acum, a dat niște goluri, dar e fluctuant, dacă ne uităm la istoricul lui e o perioadă bună după o lungă perioadă în care a fost sub medie.

Alibec este în revenire de formă, dar cel mai în formă este Bîrligea, după părerea mea”, a declarat Adrian Mutu la DON MUTU.

