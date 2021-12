Florin Gardoş a ironizat-o pe Dana Budeanu, pe Tik Tok! “Îmi cer scuze 🙂” Video

După 21 de etape, Academica Clinceni ocupă ultima poziție în Casa Pariurilor Liga 1, cu doar 11 puncte acumulate din 63 posibile și este măcinată în continuare de probleme financiare. În ciuda acestei situații, unul dintre veteranii echipei găsește puterea să zâmbească.

Florin Gardoș, viral pe Tik Tok. Cum a ironizat-o pe Dana Budeanu

Aflat în vacanță, își binedispune prietenii din mediul online. Și nu oricum, ci printr-o postare în care ironizează discursul dur al Danei Budeanu la adresa „meltenilor” care obișnuiesc să se fotografieze la grătar.

Imi cer scuze D-na Dana 🤭

„Toți meltenii se pozează lângă grătar, cu micii pe grătar și cum fac ei ceafă. Ce aveți, bă băiatule? Ce e, mă, aia? Cum să te pozezi, mă, cu grătarul, bă băiatule?

ADVERTISEMENT

Cum să te pozezi făcând grătar? Cum? Ce ne arăți? Că ai mâncare? Am mâncare, am burta plină… E OK.

Care e semnificația acestor poze de țărani cocliți? Cum face el grătar, ce mișto e cu fumul ăla”, spune criticul de modă, în clipul publicat de fundașul ilfovenilor pe Tik Tok. Ca ironia să fie completă, acesta a atașat și un scurt mesaj: „Îmi cer scuze, doamna Dana🤭”.

ADVERTISEMENT

Nu și-a mai primit salariul de patru luni: „Mi-e greu să mai vin la fotbal”

Până să intre în vacanță, Florin Gardoș a evidențiat și a lăsat de înțeles că se gândește foarte serios să agațe ghetele în cui. De-a lungul carierei, acesta a mai evoluat pentru Olimpia Satu Mare, Concordia Chiajna, FCSB, Southampton, Universitatea Craiova și Politehnica Iași.

„Am arătat destul de rău azi, nu cred că meritam mai mult de un egal. Nu am fost concentraţi până la final. Nici Chindia nu mi s-a părut că ar fi făcut un joc extraordinar.

ADVERTISEMENT

E foarte dificil şi nu m-aş fi gândit niciodată în vară că vom ajunge în situaţia asta, dar aşa se întâmplă dacă lucrurile nu sunt în ordine. Cred că echipa asta nu e echipă de ultimul loc, dar trebuie schimbat ceva aici.

În continuare sunt 4 luni restanţe la salarii, dar am avut nişte bonusuri şi au fost bune şi alea, mai ales că am reuşit să facem nişte puncte. Și cel puţin ceva bani de sărbători vor fi.

ADVERTISEMENT

Nu am avut nicio satisfacţie sezonul ăsta. Dacă nu am nicio plăcere, mi-e greu să mai vin la fotbal. Nu am de ce să mai vin. Noi suntem oarecum la mijloc.

Domnul Chirilă îşi doreşte în continuare să lucreze cu noi, noi suntem zi de zi acum cu un alt antrenor. Noi, jucătorii, am căzut cumva la mijloc”, a explicat fundașul ilfovenilor, imediat după fluierul final al meciului pierdut, 0-1, în fața Chindiei.