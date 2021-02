Florin Gardoș despre metodele lui Thomas Neubert la FCSB: „Era mai mult decât ar fi trebuit”

Preparatorul fizic german de la FCSB, Thomas Neubert, a adus în România metode de lucru controversate. Florin Gardoș, fost jucător al roș-albaștrilor, a vorbit despre colaborarea cu neamțul.

Gardoș a făcut parte din echipa FCSB-ului care a cucerit două titluri consecutive în Liga 1 în 2013 și 2014, cu Thomas Neubert parte din staff-ul lui Laurențiu Reghecampf.

Fundașul central susține că neamțul a exagerat cu unele cerințe adresate jucătorilor și că acum și-a ajustat metodele în așa fel încât să nu mai epuizeze fotbaliștii ca în anii trecuți.

Florin Gardoș despre metodele lui Thomas Neubert la FCSB: „Acum e conștient că a fost prea mult”

Fostul fundaș central al roș-albaștrilor, în prezent la Academica Clinceni, a comentat colaborarea cu Thomas Neubert din perioada 2012-2014. El crede că neamțul exagera cu nivelul de efort pe care îl solicita fotbaliștilor la antrenamente. De asemenea, Gardoș crede că și Neubert este conștient de erorile pe care le-a comis atunci.

Trecut și prin Premier League, unde a jucat la Southampton, Gardoș a vorbit despre diferențele dintre metodele lui Neubert și cele din prima ligă din Marea Britanie. El susține că neamțul cerea mai mult de la jucători decât preparatorii fizici din cel mai puternic campionat al lumii.

„Noi, ce am lucrat în perioada asta de doi ani, cu Reghe (n.r. Laurenţiu Reghecampf) şi cu Tommy (n.r. Thomas Neubert), a fost mai mult decât ar fi trebuit. Într-adevăr, eram foarte bine pregătiţi. El e conştient, pentru că acum, cu generaţia asta nu mai lucrează aşa mult.

Am discutat şi noi cu el şi mi-a zis: ‘Mă, uite, am făcut puţin mai mult’. Ca volum, mă refer, nu ca intensitate. Ca intensitate e tot acolo! Noi am fost cobaii! Am ajuns de la un nivel super-super înalt, în Premier League, unde culmea, chiar dacă intensitatea era aceeaşi, volumul nu mai era la fel. El făcea peste ce se face acolo.

Şi cum nu mai jucam nici atât de mult, la Steaua (n.r. FCSB) aveam 30 de meciuri, acolo am avut 13 meciuri, deja pregătirea mea se ducea undeva în jos”, a spus Gardoș pentru as.ro.

Gardoș și impactul Premier League: „Eu eram obinșuit cu nea Piți!”

Fundașul Academicii Clinceni a detaliat modul în care a resimțit contactul cu fotbalul din Anglia și susține că diferențele dintre metodele de pregătire din România și cele din Regat au reprezentat motivul pentru care s-a confruntat cu accidentări grave la Southampton.

„Prima dată am găsit o explicaţie. Am avut şapte săptămâni de vacanţă vara, nu eram obişnuit. Am făcut mai mult alergări uşoare şi când am mers acolo, două zile de antrenament şi meci amical. Iar la meciul amical m-am accidentat. Nu eram la parametri optimi, cred că de aia m-am accidentat.

Regret că n-am tratat serios vacanţa aia sau măcar finalul ei. Eu am făcut exerciţiile pe care mi le-au cerut ei, dar era foarte puţin. La ei, nu e pauză de iarnă, ţin foarte mult la ideea asta, să te refaci vara. Vacanţa să fie vacanţă, doar că eu veneam dintr-un alt fotbal. Eu nu eram obişnuit cu două-trei zile şi intri în meci amical. Eram obişnuit cu nea Piţi (n.r. Victor Piţurcă), trei antrenamente pe zi, zece zile şi după aia un meci amical”, a mai spus Gardoș.