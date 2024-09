Florin Gardoș a petrecut ultimele două sezoane din cariera sa de fotbalist la Academica Clinceni, iar fundașul român a fost antrenat pentru o scurtă perioadă de timp de Ionuț Chirilă. Nouă meciuri a stat tehnicianul pe banca echipei ilfovene.

Florin Gardoș, dezvăluire fabuloasă despre când l-a avut antrenor pe Ionuț Chirilă: „Mai erau două ore până la meci. N-ai idee ce s-a întâmplat!”

Ionuț Chirilă este unul dintre cei mai carismatici antrenori români. Tehnicianul în vârstă de 58 de ani este fără angajament din decembrie 2021, după ce s-a despărțit de Academica Clinceni. La acel moment, acesta a rezistat nouă meciuri pe banca ilfovenilor, timp în care l-a pregătit și pe Florin Gardoș.

ADVERTISEMENT

Fostul fundaș român și-a amintit în cadrul despre un moment amuzant dinaintea unui joc împotriva celor de la FCSB, mai exact de la ședința tehnică dinaintea partidei. Gardoș a mai povestit și despre un episod petrecut la unul dintre antrenamentele Cliceniului.

„Eram la Clinceni și abia venise nea Ionuț Chirilă. Și aveam meci cu FCSB. Vine, avem ședința, nu am avut timp să pregătim fazele fixe, dar eu vrea să văd bărbați să văd cine își asumă marcajele. Pe cine avem fundaș central la FCSB, pe cutare, cine îl marchează? Toată lumea ezita. Spunea Hai, vreau să văd cine, sunteți bărbați, aveți curaj! Până la urmă Patriche ridică mâna și zice eu îl marchez pe cutare. După noi am realizat că el nu spusese echipa noastră. Deci poți să știi echipa de luni sau poți să nu o știi cu două ore înainte de meci.

ADVERTISEMENT

Chirilă nu prea făcea desene, mai făcea..Dar erau desenele la antrenament. La un moment dat s-au ciocnit doi jucători pe teren la 11 contra 0, adică fără adversari. Erau traseele respective și era un copil fundaș central de la echipa a doua și trebuia să plece la un moment dat la învăluire și s-a ciocnit cu un mijlocaș sau ceva, dar așa rău s-a ciocnit că a făcut entorsă de gleznă și a stat vreo săptămână, 10 zile.

Am mai auzit una tare, apropo de asta, cu Newcastle care era într-o perioadă foarte proastă și tot așa făceau 11 contra 0, a zis antrenorul luați mingea, dați-i drumul, știți traseul, aruncă mingea și traseul era fundaș dreapta – fundaș central – mijlocaș central, etc. și arunca mingea fundașului lateral, acesta pasa la fundașul central și fundașul central s-a întors spre portar, dar acesta încă abia începuse exercițiile și își punea mănușile, era cu spatele. Și când i-a dat pasă acasă și-a dat autogol”, a declarat Florin Gardoș la FANATIK SUPERLIGA, show care e live pe FANATIK.RO, luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

ADVERTISEMENT

„Asta cu marcajele nu puteam să o uit. Am jucat cu Liverpool și zice Piți Tu îl marchezi pe Sami Hyypiä. Nu pot să nu îl marchez eu? El avea 1.98 metri și detenta o avea 1.20. Am făcut eu o socoteală, mă, 3.20 metri, îmi trebuie o scară să ajung la fel. Dar am făcut în așa fel încât, când am decis cu staff-ul, atunci când mingea este în aer eu să sar în el și să vină la dublaj. În aer îl dezechilibrezi”, și-a amintit Vivi Răchită.

„Nea Piți a avut experințe multe. Și cu Koller a fost aceeași discuție la echipa națională pe vremea aia. Țin minte că și atunci a folosit un jucător la care nu ne așteptam, dar l-au făcut sandwich. Cred că era Ovidiu Petre, dacă nu mă înșel, pe care îl punea să stea în fața lui pentru că jucau cu minge lungă și fundașul în spatele lui să îl facă sandwich”, a completat Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

„Va avea Rapid probleme cu cuplul Săpunaru – Pașcanu?”. Florin Gardoș a vorbit despre minusurile echipei lui Șumudică

Florin Gardoș , echipă care a luat gol în fiecare din cele nouă meciuri jucate în SuperLiga. Săpunaru – Pașcanu este cuplul de stoperi odată cu venirea pe bancă a lui Marius Șumudică.

„(n.r. – Va avea Rapid probleme cu cuplul Săpunaru – Pașcanu?) Cred că probleme vor fi dacă vor juca așa, dar nu că vor greși ei. Problema cea mai mare pe care o văd eu și am văzut-o aseară e că atunci când vrei să faci pressing trebuie să stai cu linia sus.

Când stai cu linia sus, îți expui un pic distanța de la fundași până la portar. Nici Cristiano Ronaldo nu mai are viteza de la 29 de ani. Și nici Pașcanu nu e vreun vitezist. Eu acolo văd problema.

Plus că au luat gol în fiecare meci. Deci nu e în regulă”, a declarat Florin Gardoș, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe FANATIK.RO, luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Florin Gardos, DEZVALUIRI FABULOASA despre Ionut Chirila: “Mai erau 2 ore pana la meci!”