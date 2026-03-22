Florin Gardoş, dezvăluiri incredibile despre ţeapa Nordis: “Nu m-au lăsat să intru în apartament! Mi-au spus că nu sunt eu proprietar după ce l-am plătit”. Cu ce sumă a fost păgubit. Exclusiv

Fostul jucător de la FCSB, Florin Gardoș (37 de ani) a oferit noi detalii despre „schema Nordis”, din care a ieșit păgubit. Actualul director sportiv de la Chindia Târgoviște a spus care este stadiul proiectului, motivul pentru care nu a fost lăsat în apartamentul pe care l-a cumpărat, dar și ce sumă a pierdut.

Florin Gardoș, noi detalii după ce a fost victimă în țeapa Nordis

Finalul anului 2024 a venit cu un eveniment care a zguduit piața imobiliară din România și care continuă să aibă ecouri chiar și astăzi. Dosarul NORDIS a devenit unul dintre cele mai mediatizate scandaluri din România, cu un prejudiciu estimat la zeci de milioane de euro. Grupul NORDIS promitea apartamente de lux și camere de hotel în stațiuni turistice, însă proiectele nu au fost finalizate, iar sute de investitori au rămas fără locuințele pe care le plătiseră integral.

Ba mai mult, anumite apartamente au fost vândute către mai mulți cumpărători, astfel că cei care credeau că sunt beneficiari de drept s-au trezit că pe contractul de vânzare figurează alt nume. Florin Gardoș a oferit noi detalii despre situația proiectului buclucaș.

„Nu s-a mai întâmplat nimic. Sunt doar discuții, tatonări. La un moment dat, acum vreo două luni, se punea problema să cumpere cineva, un antreprenor din Constanța, tot proiectul din Mamaia, unde e problema mea… Sunt foarte mulți păgubiți. Acolo e principala problemă.

Știi cum e, . Plus că la masă credală, na, îți iei foarte puțin din prejudiciu, procentual vorbind. Așa, din discuții, pe unde mai merg, a, și tu, te-am văzut la televizor. Na, pe mine m-a văzut lumea la televizor. A, că și eu am, îți dai seama, cred că sunt peste 1000 de de păgubiți. Sunt șanse mari să dai și de alții!”, a spus inițial Florin Gardoș.

Florin Gardoș, interzis în apartamentul pe care l-a cumpărat încă din 2019. Motivul halucinant invocat, de fapt

Florin Gardoș susține că a cumpărat un apartament de la NORDIS, în Mamaia, încă din anul 2019. Când a fost să își vadă noua proprietate, finalizată, accesul acestuia înăuntru a fost refuzat din cauza faptului că numele său nu figura în acte, ci a unei alte persoane.

„Proiectul de la Mamaia e gata. Am fost să văd proiectul, și zic ok, dar aș vrea să le văd alea de le-am avut eu în precontract. Nu puteți că nu sunteți proprietar. Adică e un alt proprietar și nu pot să îmi văd apartamentul pe care eu practic am plătit banii și precontractul era pe numele meu, știi? Deci mi s-a părut ciudat. Eu am fost primul, l-am luat în 2019, iar cel care figurează este al treilea.

Nu pot să intru că nu sunt eu proprietar, dar eu trebuia să fiu proprietar pentru că eu am fost cel care l-a cumpărat primul. Era așa o anomalie. Am fost să văd proiectul. Trebuia să-mi realoce alte apartamente mai sus. Și de asta mi-au zis ei să le văd pe alea. Nu mai e al meu. Precontractul de vânzare s-a făcut cu altcineva”, a mai spus fostul fotbalist român.

Paguba materială din bugetul lui Florin Gardoș din cauza Nordis

Florin Gardoș a mai oferit detalii și despre pierderile materiale pe care le-a suferit și care depășesc suma de 100.000 de euro. Fostul sportiv nu crede că justiția din România va pedepsi pe cineva, cu adevărat, în final.

„E un proces uriaș. Nu va păți nimeni nimic, nu cred. Trăiesc în România… și asta îmi ocupă tot timpul. Nu i-aș zice nimic Laurei Vicol, nu am nicio treabă cu ea, nu apare în acte. Eu am discutat cu proprietarul proiectului. ”, a mai spus Florin Gardoș la FANATIK SUPERLIGA.