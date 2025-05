Florin Gardoș l-a dat de gol pe Gigi Becali! Câți lei a schimbat patronul FCSB ca să piardă 1 milion de euro: „Eram curios”

Gigi Becali s-a păcălit serios la alegerile prezidențiale. Cursul leului s-a depreciat după victoria lui George Simion din turul 1, iar omul de afaceri a încercat să profite la maximum. El și-ar fi mutat toți banii în EURO pentru a face profit de pe urma unei posibile victorii în cursa cu Nicușor Dan. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar Florin Gardoș a calculat câți bani a investit latifundiarul din Pipera.

Gigi Becali s-a înșelat înainte de turul doi al alegerilor

Gigi Becali a sperat că George Simion va deveni noul președinte al României și a cumpărat EURO, întrucât se preconiza că leul va scădea și mai mult dacă candidatul izolaționist din partea AUR va câștiga fotoliul de la Cotroceni.

Acest lucru nu s-a întâmplat. Mai precis, cu două zile înainte de alegerile de pe 18 mai, un euro era echivalentul a 5,1033 lei, iar luni, după rezultatul oficial al scrutinului, un euro era echivalentul a 5,0315 lei.

Florin Gardoș și Chat GPT au scos la iveală suma investită de Gigi Becali

Imediat după ce alegerile s-au încheiat, iar Nicușor Dan a devenit noul președinte al României, Florin Gardoș s-a folosit de inteligența artificială pentru a afla suma exactă pe care omul de afaceri a investit-o în euro, iar cu ajutorul ChatGPT a aflat că patronul FCSB a pus în joc peste 70 de milioane de euro.

„Domnul Becali a declarat pentru Fanatik că, de frica lui Simion, a schimbat săptămâna trecută toți leii în euro. Problema e că leul s-a apreciat luni și domnul Becali spune că a pierdut 1 milion de euro din cauza diferenței de curs valutar.

Eram curios cât de mare trebuie să fi fost suma schimbată ca să ajungi la o astfel de pierdere. Și cum nu sunt olimpic la Olimpiada Internațională de Matematică, m-am folosit de ChatGPT ca să fac calculul”, a scris Florin Gardoș pe social media.

Gigi Becali: „Toți leii i-am schimbat și am pierdut 1 milion de euro”

„Am pierdut peste 1 milion de euro că am schimbat toți leii în euro, că îmi era frică că iese el (n.r. – George Simion). Pe cuvântul meu de onoare. Toți leii i-am schimbat și am pierdut 1 milion de euro. Nu contează ce am schimbat sau nu. Gata, nu spun ce, am pierdut 1 milion de euro”, a declarat Gigi Becali la FANATIK.