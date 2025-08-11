Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Florin Gardoș l-a „scanat” pe Romanchuk, fundașul golgheter al Craiovei. „Cel mai bun din campionat. Mai aștept să-l văd pe faza defensivă”

Florin Gardoș a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Oleksandr Romanchuk, fundașul golgheter de la Universitatea Craiova!
Gabriel-Alexandru Ioniță
11.08.2025 | 16:34
Florin Gardoș a analizat jocul lui Oleksandr Romanchuk de la Universitatea Craiova. Foto: colaj Fanatik

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Florin Gardoș, fost fundaș central, inclusiv la Universitatea Craiova, s-a declarat impresionat de evoluțiile avute până în prezent de Oleksandr Romanchuk la echipa din Bănie.

Florin Gardoș, încântat de prestațiile lui Oleksandr Romanchuk la Universitatea Craiova de până în prezent

Fotbalistul ucrainean în vârstă de 25 de ani adus de olteni în această vară de la Kryvbas în schimbul sumei de 750.000 de euro a reușit deja să marcheze trei goluri în meciuri oficiale pentru formația antrenată de Mirel Rădoi.

Două dintre reușite s-au produs în Superliga, în partida din prima etapă cu UTA de la Arad și în cea mai recentă rundă, pe teren propriu contra celor de la Hermannstadt, iar un gol a fost marcat în preliminariile Conference League, pe terenul celor de la FK Sarajevo.

Iar două dintre goluri au fost cu adevărat speciale, cel din Bosnia și cel reușit împotriva sibienilor, ambele reușite după execuții de senzație din afara careului, direct în vinclu.

Analiza făcută de fostul fundaș central în direct la Fanatik Superliga: „Este cel mai în formă din Superliga, clar”

Aceste momente l-au făcut pe Florin Gardoș să aprecieze că Romanchuk este în prezent în mod clar cel mai în formă fundaș central din Superliga. Fostul internațional român a remarcat în mod special, pe lângă golurile înscrise de ucrainean în mod evident, și contribuția acestuia la faza de construcție din jocul implementat de Rădoi în prezent la Universitatea Craiova.

„Golul lui Romanchuk, ce să zic? Excelent, fabulos. Nu, nu exagerezi. Interesant că el, eu l-am văzut pasând cu stângul și la faza golului se face că șutează cu stângul, o întoarce și șutează cu dreptul. Adică, destul de rar așa fundaș central.

(n.r. Dacă este Romanchuk în acest moment cel mai bun, cel mai în formă fundaș central din Superliga) Da, clar. În momentul de față da. Sunt curios să îl mai văd pe fază defensivă cum se descurcă. Ofensiv pare chiar foarte bun și cred că jocul Craiovei în acest moment, cel puțin pe fază ofensivă, e atât de bun pentru că sunt foarte buni cei doi, Mogoș și Romanchuk, pe construcție.

Romanchuk fără nicio problemă pasează vertical, între linii, stângul, dreptul, nu are nicio problemă. Mogoș la fel, care a mai jucat și fundaș lateral, urcă cu mingea. Arată bine Craiova și sistemul ăsta cu trei (n.r. fundași centrali) pare că li se potrivește”, a spus Florin Gardoș la FANATIK SUPERLIGA. 

