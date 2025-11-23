Florin Gardoș, poveste genială cu colegul din Curacao de la Southampton: „Am câștigat apelul împotriva antrenorului”

ADVERTISEMENT

În ultima vreme, lucrurile la FCSB au scăpat de sub control în ceea ce privește protestele vehemente la adresa arbitrilor. Mai mulți dintre fotbaliștii cruciali ai campioanei au primit în acest sezon avertismente sau chiar au fost eliminați din cauza vociferărilor. În contextul în care Gigi Becali vrea să-și amendeze fotbaliștii, Florin Gardoș a povestit un episod de pe vremea când juca la Southampton și trebuia să achite o amendă de 20.000 de lire clubului.

Cum a scăpat Florin Gardoș de o amendă de 20.000 de lire la Southampton

Deși Daniel Bîrligea este unul dintre cei mai importanți fotbaliști de la FCSB, Gigi Becali nu mai poate să permită jucătorilor să primească cartonașe galbene fără motiv, tocmai de aceea i-a dat lui Daniel Bîrligea o amendă uriașă de 20.000 de euro, pentru a înceta odată pentru totdeauna cu protestele ce nu își au rostul.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Florin Gardoș, fost fotbalist la FCSB și Southampton, a dezvăluit o poveste din Premier League, când antrenorul său a vrut să-i dea o amendă similară, după ce nu a reușit să se prezinte la echipă în timp util, în urma unei modificări a programului:

„Mi-am adus aminte, că tot s-a pomenit de Curacao. Aveam un coleg la Southampton, Cuco Martina îl cheamă. Născut în Olanda, dar cu origini din Curacao. Printr-o tâmpenie, ajungem într-un mic conflict cu antrenorul nostru de la echipă. Și eu, și el, fiind plecați din Anglia în niște zile libere, ne-a chemat și nu am putut ajunge.

Au zis că asta este, vă amendăm și vă trimitem la echipa a doua. Antrenorul ne dăduse programul pe două săptămâni și ne-a spus: «Ăsta e meciul, ăștia sunt jucătorii, ăștia merg la echipa a doua. Ceilalți, aveți liber». Având liber vreo patru zile, am plecat în Oman. Cuco plecase în Dubai. Ne-a sunat să venim la echipa a doua, că s-a schimbat programul. Și le-am explicat că nu avem cum să ajungem.

Când am revenit, Claude Puel, pentru că el era antrenor, nu a vrut să ne accepte explicațiile. «Mergeți la echipa a doua». Eu am făcut apel la club, pentru că voiau să-mi dea 20.000 de lire amendă, și am câștigat. Ca să îți dai seama, să faci apel la club împotriva antrenorului tău și să câștigi tu. Din momentul ăla i s-a pus pata și nu m-a mai băgat. Amenda n-am mai plătit-o”, a dezvăluit Florin Gardoș, la FANATIK SUPERLIGA.

Florin Gardoș, lăsat singur la echipa a doua. Ce s-a întâmplat cu colegul său, Cuco

După ce nu s-au prezentat la programul echipei în timp util, Gardoș și Cuco au fost pedepsiți și lăsați la echipa a doua de Claude Puel. Cei doi au fost colegi de suferință până la pauza internațională, când jucătorul din Curacao a plecat în Caraibe, în timp ce fostul internațional român, revenit după o accidentare, a rămas singur la echipa a doua.

„După vreo săptămână la echipa a doua, eu n-am fost convocat pentru că fusesem accidentat, dar Cuco a fost convocat la Curacao. Zic: «Ia uite, băi, frate. Mă lași aici la echipa a doua și tu mergi în Caraibe la echipa națională». Eram atât de invidios… Patrick Kluivert era selecționer la Curacao atunci”, a mai spus Florin Gardoș la FANATIK SUPERLIGA.

Cum a comentat Mihai Stoica gestul lui Daniel Bîrligea după golul marcat la echipa națională

Deși a fost apostrofat și amendat, iar după golul marcat în Bosnia – România a celebrat reușita prin

„Ei cred că se duc acolo să facă bășcălie de toată lumea, inclusiv de noi, pentru că gestul acesta a fost premergător eliminării lui, justificate, de la Sibiu, când și-a lăsat echipa de club, care îl plătește, în 10 oameni, când echipa putea să câștige și să se ducă la trei puncte de un loc de play-off. Din cauza lui, a gesturilor pe care le-a făcut, am ajuns în situația asta, să egalăm în ultimele minute ale meciului”, a spus Mihai Stoica despre gestul atacantului, în emisiunea „MM la FANATIK”.