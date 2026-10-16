Florin Gardoș, prima reacție după decizia justiției de a ridica sechestrul asupra firmei Nordis: „Nu mai vreau în România!”

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Florin Gardoș este sceptic cu privire la finalizarea proiectului Nordis, în ciuda faptului că s-a ridicat sechestrul de 100 de milioane de euro care era pus pe firmă.

Florin Gardoș nu crede că își va recupera investiția de la Nordis

Florin Gardoș a fost , alături de alți fotbaliști și persoane publice. Fostul fotbalist de la FCSB și Southampton a cumpărat două apartamente la Mamaia, care au fost vândute ulterior, în mai multe rânduri, altor cetățeni.

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Joi, 15 octombrie, Curtea de Apel a decis ca . Astfel, în teorie, proiectul imobiliar Nordis are parte de resursele necesare pentru a fi dus la finalizare și oamenii să-și primească apartamentele.

Numai că această decizie nu l-a entuziasmat pe Florin Gardoș. Fostul fundaș central este de părere că șansele ca oamenii să intre în posesia imobilelor sunt minime, iar faptul că, în prezent, clădirea se află în conservare reprezintă un mare impediment.

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„Eu am două apartamente la Mamaia în primul bloc, dar sincer nu mai am speranțe. Le-am plătit integral 110.000 de euro în 2019 și trebuia să fie gata în 7 luni, însă au fost vândute altcuiva. Trebuia să primesc la etajele superioare, mai sus de 3-4, însă nu s-a mai întâmplat nimic.

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M-aș bucura ca oamenii să își primească apartamentele, dar la câte dezamăgiri am avut pe speța asta nu mai cred nimic. Chiar nu știu ce să zic că au trecut deja 7 ani. Am cheltuit deja peste 20.000 de euro pe avocați și stau cu banii blocați.

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Clădirea deja în unele locuri arată destul de rău și sunt pierderi foarte mari. Deci peste 130.000 de euro investiți. Dacă aveam banii ăștia în bancă și primeam o dobândă de 5% toți anii aceștia… .

Și dacă ne-am primi cu toții proprietățile, nu știu când ar putea fi pusă în funcțiune clădirea pentru că ea se află în conservare în acest moment. Deci practic nu funcționează. Primești mâine apartamentul și nu ai ce să faci cu el. Deci poate fi doar un rău mai mic sau unul foarte mare.

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Dacă mi-aș recupera proprietățile ar fi doar o pierdere de câteva zeci de mii de euro și nu una de 150.000-200.000 de euro. Numai când mă gândesc ce aș fi putut face cu banii ăia… . Nu știu ce va fi cu ceilalți care au luat în locuri unde nu există nici măcar fundația, ca la Poiană sau în Brașov. Deci nu am cum să mă bucur pentru ce s-a întâmplat în instanță și rămân sceptic. Îți spun sincer că m-aș bucura mult pentru oamenii pentru care suma asta reprezintă mult mai mult decât pentru mine, că e munca lor de o viață. M-aș bucura pentru ei exact cum m-aș bucura pentru mine”, a declarat Florin Gardoș, în exclusivitate pentru FANATIK.

Florin Gardoș nu mai vrea să construiască în România

Taxele crescute și mediul imprevizibil din imobiliare l-au făcut pe Florin Gardoș să nu mai vrea să construiască în România. După două proiecte în Râmnicu Vâlcea și Satu Mare, fostul internațional român a ajuns la concluzia că, momentan, să nu mai investească în domeniul imobiliar.

„Sincer eu nu mai vreau să construiesc în România. A crescut mult și TVA-ul, sunt investitori care nu au reușit să mai termine proiectele imobiliare. Eu am vândut toate apartamentele la Râmnicu Vâlcea. E vorba de al doilea proiect imobiliar de acolo. Și la Satu Mare am avut niște probleme cu niște proprietăți după ce a crescut TVA-ul. La primul proiect la Vâlcea au crescut dividendele de la 5% la 15% cred. Nu cred că voi mai cumpăra apartamente pentru că e un mediu total imprevizibil și nu e așa simplu”, a mai spus Florin Gardoș.