Florin Gardoș, răspuns dur după imaginile din Cupa României Betano care au emoționat o țară: „Nu o să câștigi niciodată 30.000 de euro pe lună tocmai pentru că gândești așa”

Schimb de replici acid între Florin Gardoș și unul dintre urmăritorii săi. Fostul fotbalist a postat un mesaj emoționant pe Facebook, dar fanii l-au luat la rost.
Alex Bodnariu
30.10.2025 | 16:30
Florin Gardoș s-a luat la ceartă cu urmăritorii săi pe Facebook
În timpul meciului dintre Sănătatea Cluj și Universitatea Craiova, din Cupa României, pe transmisia partidei s-a putut observa un moment cel puțin interesant. Soția lui Laurențiu Popescu, portarul oltenilor, a început să plângă în momentul în care ardelenii au deschis scorul. Florin Gardoș, fost fotbalist în Bănie, a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care le cere fanilor mai multă empatie, însă a fost taxat în secțiunea de comentarii.

Soția lui Laurențiu Popescu, portarul Universității Craiova, copleșită de emoții în meciul cu Sănătatea Cluj

Alexandra, soția lui Laurențiu Popescu, nu și-a putut ascunde emoțiile în timpul meciului pe care echipa partenerului ei l-a jucat în Bănie, în fața formației de ligă a treia Sănătatea Cluj. Ardelenii au înscris în poarta oltenilor, apărată chiar de soțul ei, iar tânăra a început să plângă în hohote.

Laurențiu Popescu a devenit rezervă la Universitatea Craiova. Portarul s-a accidentat serios în stagiunea precedentă, iar locul de titular a fost preluat de Isenko, goalkeeperul ucrainean ajuns în Bănie în această perioadă de transferuri.

Florin Gardoș a distribuit momentul emoționant din meciul Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova 1-4

Florin Gardoș a văzut momentul în care partenera lui Laurențiu Popescu a început să plângă și a ținut să posteze un mesaj pe rețelele de socializare. Fostul fundaș de la FCSB, Southampton sau Universitatea Craiova este de părere că suporterii ar trebui să fie mult mai precauți când își critică favoriții, întrucât nu știu câtă presiune și suferință există în spatele unei astfel de profesii.

„Poate ar fi bine ca data viitoare când aruncăm o înjurătură pe net să nu uităm că, în spatele acestor fotbaliști, sunt oameni care de obicei nu se văd, dar care suferă”, a fost mesajul scurt postat de Florin Gardoș pe Facebook.

Fostul fundaș al naționalei, luat la rost pe Facebook

Doar că reacțiile oamenilor nu au fost cele așteptate de fostul fundaș. Unul dintre urmăritorii săi a lăsat un comentariu acid, în care a subliniat faptul că fotbaliștii câștigă zeci de mii de euro lunar, dar cer empatie.

„Păi eu zic să te lași de fotbal și să te apuci de balet. E greu să primești 30 de mii pe lună, sunt oameni care muncesc pe șantier 12 ore pe zi pe 4.000 de lei, așa că scutește-mă cu suferința. PS: Dă-mi mie 50 de mii pe lună și stau să mă înjuri de dimineață până seara. Ia uite ce te-au înjurat ăștia și tu conduci Mercedes GT, faci cartiere de case, mănânci numai vită… mamă, ce te-au afectat înjurăturile, te-au rupt cu înjurăturile!”, a scris acesta în comentarii.

Florin Gardoș, replică tăioasă: „Tu nu o să câștigi niciodată 30 de mii pe lună”

Florin Gardoș a ținut însă să-i dea o replică. Fostul internațional român l-a taxat pe urmăritorul său cu un răspuns la fel de tăios, în care i-a transmis că nu va reuși niciodată să ajungă la sumele vehiculate dacă alege să privească lucrurile în acest mod.

„Eu m-am lăsat deja și sunt foarte bine. Tu nu o să câștigi niciodată 30 de mii pe lună (legal), tocmai pentru că gândești așa”, a fost replica lui Florin Gardoș.

Schimbul de replici dintre Florin Gardoș și urmăritorul său. Foto: Captură Facebook
