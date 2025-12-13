Sport

Florin Gardoș revine în fotbalul românesc. A semnat noul contract. Exclusiv

Revenire senzațională pentru Florin Gardoș. La trei ani distanță de când a agățat ghetele în cui, fostul internațional român a semnat cu o echipă de tradiție din fotbalul românesc
Cristian Măciucă
13.12.2025 | 16:29
EXCLUSIV FANATIK
Florin Gardoș revine în fotbalul românesc. A semnat noul contract. FOTO: Fanatik
Florin Gardoș (37 de ani) revine în fotbalul românesc. Fostul fundaș de fier al FCSB-ului va lucra în conducerea unui club de tradiție. Gardoș a semnat contractul și a fost deja prezent la meciul noii sale echipe.

Florin Gardoș a semnat cu Chindia Târgoviște

FANATIK a aflat în exclusivitate că Florin Gardoș este noul director sportiv al divizionarei secunde Chindia Târgoviște. Din informațiile obținute de site-ul nostru, fostul internațional român a semnat deja contractul și și-a început noua carieră încă de sâmbătă, 13 decembrie.

Florin Gardoș a fost prezent pe stadionul „Eugen Popescu” la meciul din etapa a 17-a din Liga 2, câștigat de Chindia Târgoviște, scor 2-0, în fața lui CS Dinamo. Fostul fundaș al FCSB-ului le-a purtat noroc fotbaliștilor lui Ilie Poenaru și a urmărit partida din lojă alături de patronul Marius Pavel.

La finalul partidei, Florin Gardoș a mers la vestiare pentru a lua pulsul echipei care bate la porțile play-off-ului din Liga 2. Chindia încheie anul 2025 pe locul 7, cu 30 de puncte, la două lungimi de Reșița.

amir bilali și florin gardoș
Amir Bilali și Florin Gardoș au stat minute bune de vorbă după Chindia – CS Dinamo 2-0. FOTO: Fanatik

Cine l-a convins pe Florin Gardoș să devină director sportiv

Din informațiile FANATIK, omul care l-a convins pe Florin Gardoș să semneze cu Chindia Târgoviște este chiar patronul Marius Pavel, care este și fondatorul Barca Academy România. Cei doi au o relație apropiată, fostul fundaș al naționalei României fiind prezent la evenimentul de lansare a academiei grupării blaugrana, care a avut loc în octombrie 2024.

„E un nume care va atrage. Cred că vor fi mulți copii care își vor dori să vină aici. E o surpriză. Vreau să îi felicit pe cei care au avut curajul să facă asta. Sunt puțini cei care investesc în academii”, spunea, atunci, Florin Gardoș.

Câți bani a investit Florin Gardoș pentru a obține noul job

La începutul acestui an, Florin Gardoș a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA suma de bani pe care a investit-o pentru a deveni director sportiv. Nu mai puțin de 50.000 de euro l-au costat cursurile din Anglia pe cel care a evoluat inclusiv în Premier League, la Southampton.

„După ce se termină, majoritatea merg spre zona de director sportiv. Va fi echivalat cu ce face Federația la noi. Ceea ce facem e puțin mai complex, pentru că merge pe zona de președinte de club, CEO. Mergem și pe marketing, am fost în Germania, în decembrie, și am făcut managementul stadionului.

Cursul e cam 30.000 de euro și e organizat de UEFA. Mai sunt cazările și deplasările, pe care le plătim noi. Totul te duce cam în 50.000 de euro”, a declarat Florin Gardoș.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
