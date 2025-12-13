Florin Gardoș revine în fotbalul românesc. A semnat noul contract. Exclusiv

Florin Gardoș (37 de ani) revine în fotbalul românesc. Fostul fundaș de fier al FCSB-ului va lucra în conducerea unui club de tradiție. Gardoș a semnat contractul și a fost deja prezent la meciul noii sale echipe.
FANATIK a aflat în exclusivitate că Florin Gardoș este noul director sportiv al divizionarei secunde Chindia Târgoviște. Din informațiile obținute de site-ul nostru, fostul internațional român a semnat deja contractul și și-a început noua carieră încă de sâmbătă, 13 decembrie.
Florin Gardoș a fost prezent pe stadionul „Eugen Popescu” la meciul din etapa a 17-a din Liga 2, câștigat de Chindia Târgoviște, scor 2-0, în fața lui CS Dinamo. Fostul fundaș al FCSB-ului le-a purtat noroc fotbaliștilor lui Ilie Poenaru și a urmărit partida din lojă alături de patronul Marius Pavel.
La finalul partidei, Florin Gardoș a mers la vestiare pentru a lua pulsul echipei care bate la porțile play-off-ului din Liga 2. Chindia încheie anul 2025 pe locul 7, cu 30 de puncte, la două lungimi de Reșița.
Din informațiile FANATIK, omul care l-a convins pe Florin Gardoș să semneze cu Chindia Târgoviște este chiar patronul Marius Pavel, care este și fondatorul Barca Academy România. Cei doi au o relație apropiată, fostul fundaș al naționalei României fiind prezent la evenimentul de lansare a academiei grupării blaugrana, care a avut loc în octombrie 2024.
„E un nume care va atrage. Cred că vor fi mulți copii care își vor dori să vină aici. E o surpriză. Vreau să îi felicit pe cei care au avut curajul să facă asta. Sunt puțini cei care investesc în academii”, spunea, atunci, Florin Gardoș.
La începutul acestui an, Florin Gardoș a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA suma de bani pe care a investit-o pentru a deveni director sportiv. Nu mai puțin de 50.000 de euro l-au costat cursurile din Anglia pe cel care a evoluat inclusiv în Premier League, la Southampton.
„După ce se termină, majoritatea merg spre zona de director sportiv. Va fi echivalat cu ce face Federația la noi. Ceea ce facem e puțin mai complex, pentru că merge pe zona de președinte de club, CEO. Mergem și pe marketing, am fost în Germania, în decembrie, și am făcut managementul stadionului.
Cursul e cam 30.000 de euro și e organizat de UEFA. Mai sunt cazările și deplasările, pe care le plătim noi. Totul te duce cam în 50.000 de euro”, a declarat Florin Gardoș.