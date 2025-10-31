Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Florin Gardoș rupe tăcerea! Totul despre cearta de pe Facebook în cazul soției lui Laurențiu Popescu care a izbucnit în lacrimi în direct după autogolul din U Craiova – Sănătatea Cluj

Florin Gardoș dezvăluie cum i-a luat apărarea lui Laurențiu Popescu, portarul Universității Craiova, cel care și-a dat autogol în partida cu Sănătatea Cluj din Cupa României.
Mihai Alecu
31.10.2025 | 13:09
Cum i-a luat Gardoș apărarea lui Popescu, după autogolul din Cupa României
Fostul jucător de la FCSB și Universitatea Craiova, retras din activitate, a vrut să tragă un semnal de alarmă cu privire la problemele pe care jucătorii le au când evoluțiile nu sunt la nivelul așteptărilor.

Ce spune Florin Gardoș despre imaginile cu soția lui Laurențiu Popescu în lacrimi

Florin Gardoș a văzut imaginile cu soția lui Laurențiu Popescu, portarul Universității Craiova, care era în lacrimi după ce goalkeeperul a primit gol în confruntarea cu Sănătatea Cluj, din Cupa României. Fostul fundaș a vrut să atragă atenția cu privire la suferința existentă pentru cei din jur, în momentul în care jucătorii sunt criticați.

„Probabil că ați văzut imaginile cu soția lui Laurențiu Popescu, care a plâns când portarul și-a dat autogol. A ajuns la un moment dat la națională, iar acum e rezervă la Craiova. Îți dai seama că oamenii de lângă el suferă. Eu am dat repostare, cu imaginile în care plângea soția lui, și am zis că poate te mai gândești o dată când înjuri un jucător pentru că sunt niște oameni în spate care suferă.

A scris un băiat acolo că ‘vai, ce suferi când câștigi 30.000 de euro pe lună’. Nu, eu i-am zis că de asta nu o să ajungă să câștige vreodată atât. Nu am mai urmărit după, că dacă tot răspund nu termin niciodată”, a spus Florin Gardoș la FANATIK SUPERLIGA.

Cum a intervenit mama lui Florin Gardoș să-i ia apărarea după o perioadă dificilă a jucătorului

Gardoș a povestit cum a trecut și el prin momente grele, în momentul în care a fost suspendat pentru că i-a rupt piciorul lui Cosmin Băcilă. Mama jucătorului a dat mail la un trust de presă care scria povești despre cum fotbalistul aflat atunci la FCSB petrece în baruri în timpul liber.

„Pot să dau exemplu cu ai mei. Că am avut o perioadă foarte dificilă în 2012-2013, după accidentarea lui Băcilă, suspendare. Erau ăștia de la Cancan, care tot dădeau câte un articol pe zi că petrec. Fără poze, fără nimic, eu nu eram acolo, erau minciuni. Mama mea sufera atât de mult și le-a dat mail, fără să știu. Mi-a zis după ceva timp. Au suferit mult, dar tu, cumva, ca fotbalist, cred că ești mult mai călit. Te obișnuiești. Cu apariția social media se vede tot”, a mai spus Florin Gardoș.

Florin Gardoș, despre problemele pe care le au fotbaliștii

