Florin Gardoș și-a dezvăluit în direct salariul din Premier League. „Cam cât iau băieții acum în Serie B”. Nicoliță a șocat cu salariile lui!

Florin Gardoș, fost fundaș central la Southampton, a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA salariul pe care l-a avut în Premier League. Fostul internațional român câștiga anual aproximativ 1 milion de euro. De cealaltă parte, cel mai mare salariu din carieră al lui Bănel Nicoliță a fost de 240.000 de euro în Franța.

Florin Gardoș și-a dezvăluit în direct salariul din Premier League. „Cam cât iau băieții acum în Serie B”

Florin Gardoș a vorbit despre sumele colosale care se învârt în fotbalul mondial. Fostul fundaș central a fost legitimat la Southampton în perioada august 2014 – iunie 2018, unde avea un salariu anual de 700.000 de lire sterline.

Fostul internațional român este surprins de sumele pe care le câștigă . „Știi ce mă gândeam. Ce salarii sunt în ziua de astăzi în străinătate, incredibil!

Dacă stai să te gândești, toți, Cicâldău, cei care au fost în Serie B, Pușcaș, Dennis Man și Valentin Mihăilă, contracte de 1 milion de euro. În Serie B, în Turcia! Și n-am jucat acum 100 de ani, că mai zic ăia ‘pe vremea mea’.

Mi-e ciudă, recunosc. Eu luam în Premier League cât iau ei în Serie B. Gândește-te ce diferență. Am avut un salariu în jur de 1 milion de euro. Am avut 700.000 de lire sterline. Au fost perioade în care lira era sus și aveam mai mult. Vorbesc de Premier League”, a dezvăluit Florin Gardoș, la FANATIK SUPERLIGA.

Cel mai mare salariu din carieră pentru Bănel Nicoliță: „Jumătate din acești bani se duceau către statul francez”

Aflat în platoul FANATIK SUPERLIGA, Bănel Nicoliță și-a dezvăluit în direct cel mai mare salariu din carieră, dar și banii pe care îi primea de la FCSB. Fostul fotbalist român a primit cele mai mari sume în carieră, în Franța, la Nantes și St. Etienne.

„Cel mai mare salariu al meu a fost de 240.000 de euro pe an în Franța la Nantes și la St. Etienne. Vorbesc de acum 10 ani, ce bani se învârt acum… Jumătate din acești bani se duceau către statul francez.

Aveam 22.000 de euro pe lună. La Steaua am avut 10.000 de euro pe lună din 2009 până în 2011, când am plecat. În 2009 am avut 5.000 de dolari. Am luat prime bune în Champions League”, a spus și Bănel Nicoliță.

„Bogdan Stancu primea o sumă de bani chiar dacă nu era în lot”

Florin Gardoș și Bănel Nicoliță au vorbit și despre Bogdan Stancu. Fostul atacant român a semnat cu Galatasaray în ianuarie 2011. Stancu avea un salariu de 1 milion de euro în Turcia, dar și prime consistente.

„Bogdan Stancu lua primă chiar dacă stătea în tribune. Lua 10-15.000 de euro doar că stătea în tribună. Primea o sumă de bani chiar dacă nu era în lot”, a spus Bănel Nicoliță completat de Florin Gardoș. „Incredibil. Bogdan Stancu semna cu Galatasaray în 2011 pe un milion și transferul a fost de 5, 6 milioane, îți dai seama?”.

