Florin Gardoș și-a luat bolid de peste 100 de mii de euro! Fundașul, ironii pe internet: „Mulțumesc pentru primă”. Foto exclusiv

Fundașul central de 32 de ani al lui Ilie Poenaru își încheie contractul cu ilfovenii și se răsfață cu un cadou pe care puțini fotbaliști din Casa Pariurilor Liga 1 și-l permit: un Mercedes AMG GT cu un preț de catalog de 116.690 de euro, mașină lansată chiar în acest an.

Florin Gardoș a recunoscut că a câștigat mulți bani din fotbal și . Foștii jucători de la FCSB ai Clinceniului au fost acuzați că nu și-au apărat corect șansele în acest final de sezon, iar fotbalistul a spus că nu are nevoie de banii patronului vicecampioanei.

Florin Gardoș și-a luat o super mașină de 116.000 de euro. Cum îi ironizează pe cei care au râs de transferul său la Academica Clinceni

Florin Gardoș se află în vacanță după un final de sezon extrem de încins, iar fundașul e la finalul contractului cu cei de la Academica Clinceni. Echipa antrenată de Ilie Poenaru a terminat pe locul cinci, cu 33 de puncte. Gardoș și-a luat o super-mașină, un Mercedes Benz GT53AMG 4Door de 435 de cai, care i-ar face invidioși pe foarte mulți fotbaliști: „E o ironie a mea la adresa celor care făceau mișto după transferul meu la Clinceni”, a spus jucătorul Clinceniului, în exclusivitate pentru FANATIK.

Postarea a devenit rapid virală, iar Gardoș nu a ezitat să le răspundă fanilor, care cereau explicații și se lansau în totul felul de ironii. Spre exemplu, un fan i-a sugerat să recurgă la gestul lui Sergio Aguero, care a organizat o tombolă pentru angajații lui Manchester City, în urma căreia și-a donat bolidul de 60.000 de euro: „Poate faci și tu un gest ca Aguero”. Răspunsul jucătorului a fost pe măsură: „Adică să merg la Barcelona?”.

Un alt fan i-a replicat fotbalistului și l-a acuzat că și-a cumpărat mașina după ce a pariat la meciul dintre Academica Clinceni și FC Botoșani din playofff: „Este de la meciul cu Botoșani 7+ 2 pauză, 1 final”, s-a mai amuzat cineva, iar Gardoș a răspuns la fel de ironic: „Ești vigilent”.

Patronul Clinceniului i-a acuzat pe Gardoș și pe ceilalți veterani ai echipei: „Se gândesc că nu le mai prelungim contractele”

Patronul Clinceniului l-a atacat în termeni duri , dar și pe un alt jucător al Clinceniului, despre care a spus că oferă informații false: „Sunt anumiți jucători care fac pe ofițerii de presă. Sunt doi care, în loc să joace fotbal, încearcă să dezinformeze! Probabil că se gândesc că nu le mai prelungim contractele”, a fost discursul acid al lui Iulian Stoica.

Deși jucătorii au avut promisă o primă de 100.000 de euro pentru accederea în play-off, jucătorii lui Ilie Poenaru nu au primit nici până în ziua de azi niciun ban, deși campionatul s-a terminat de de aproape două săptămâni, ceea ce ce a produs multă nemulțumire.

Florin Gardoș în acest final de sezon, iar după meciul cu Botoșani și-ar fi dorit să nu fie folosit la meciul cu Sepsi Sfântu Gheorghe, deoarece resimțea oboseala: „Eu, de exemplu, mă simțeam obosit înainte de acest meci, nu voiam să joc, dar nu aveam alt fundaș central în lot disponibil. Nu vreau să spun public anumite lucruri, dar ar trebui să avem o discuție cu cei din conducere, că să știm exact ce se vrea de la noi”, a mai spus Gardoș, după meciul de la Sfântu Gheorghe la DigiSport.

Florin Gardoș nu câștigă bani doar din fotbal

Florin Gardoș se gândește în perspectivă și a investit banii câștigați din fotbal pentru a avea o sursă consistentă de venit după ce se va retrage, mai ales că are 32 de ani. Fotbalistul a construit un bloc în Râmnicu Vâlcea, împreună cu alți doi parteneri de afaceri.

Jucătorul celor de la Academica Clinceni a investit nu mai puțin de în orașul de pe malul Oltului, un proiect despre care este extrem de mândru: „E ca şi copilul meu. Veneam în fiecare lună… mai creştea un etaj, încă un etaj. Mi-am dorit, fiindcă e numele meu, să fac ceva ca lumea”, a declarat fundașul de la Academica Clinceni pentru as.ro.

În privința eventualelor oferte, Florin Gardoș nu se dezice de trecutul stelist și a declarat pentru Digi Sport că indiferent de ce se va întâmpla nu va juca niciodată în România pentru două echipe: „Nu am discutat despre prelungire. E primul an după multă vreme în care am bifat un număr de meciuri, sunt mulțumit și individual, și ca echipă. Niciodată nu voi juca la Dinamo sau Rapid! Îl apreciez pe Daniel Niculae, nu-mi aduc aminte de un duel cu el pe teren, eu în 2010 am ajuns la Steaua (n.r FCSB). Îi urez multă baftă”, a spus clar Gardoș.