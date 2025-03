Florin Gardoș și Adrian Ilie au numit momentul în care FCSB a pierdut „dubla” cu Lyon: „De ce mai faci asta? Antrenorul trebuia să dea tonul”

Florin Gardoș și Adrian Ilie au analizat . Concluzie amară trasă de cei doi analiști după umilința campioanei României.

Florin Gardoș și Adrian Ilie au întors pe toate părțile Lyon – FCSB 4-0: „Rar se întâmplă să fiu atât de sigur de un rezultat”

Florin Gardoș : „Nu mă gândeam la un anumit scor, dar rar se întâmplă să fiu atât de sigur de un rezultat. A fost verde biletul la toată lumea.

Adrian Ilie a mărturisit și el: „Mă întrebau prietenii: ‘Crezi că Lyon-ul o să mai înscrie și în a doua repriză?’. Acolo se ajunsese. La nivelul dacă ne mai dau un gol în a doua repriză”.

Fostul fundaș central al FCSB a spus lucrurilor pe nume: „În momentul în care reușești să compensezi meci de meci și să obții rezultate în ciuda faptului că obții victorii sau rezultate pozitive împotriva unei echipe mult mai valoroase, n-ai cum, logic să ajungi în faza asta a competiției și să nu folosești cea mai bună echipă și să speri la ceva”.

Gardoș e convins că declarațiile lui Gigi Becali i-au demobilizat total pe jucătorii lui Elias Charalambous și a făcut imposibilă misiunea antrenorului: „Adică nu aveau cum obiectiv vorbind. Ești oricum valoric sub Lyon și sub multe alte echipe cu care ai jucat. Era clar că nu aveai ce să obții. Plus că atunci când auzi ca jucător după meciul tur patronul echipei că nu îl mai interesează meciul, oricât ai încerca tu, și sunt convins că antrenorii au discutat și au zis:

‘OK, lasă, nu contează ce zice patronul, noi avem treaba noastră, e șansa noastră’. Acolo, undeva în mintea ta, tot rămâne. După 15 minute cred că aștepți să se termine meciul cât mai repede și să iei cât mai puține”.

Adrian Ilie e sincer după înfrângerea FCSB-ului: „Putea să fie 4-0 în prima repriză”

Adrian Ilie îl consideră vinovat și pe antrenorul cipriot: „Tocmai de-aia, ca antrenor trebuie să reacționezi, să spui: ‘Stai puțin, mutăm trupele mai în spate, pentru că dacă nu, ne luăm vreo 8-9’. Putea să fie 4-0 în prima repriză”.

Florin Gardoș e sigur că Olympique Lyon putea să mai marcheze în poarta FCSB: „Mi s-a părut că unele faze le-au tratat așa superficial”.

Adrian Ilie a venit cu un exemplu din perioada în care juca în Spania: „Îmi aduc aminte de un meci cu Valencia în semifinale sau sferturi în Cupa Regelului. Se juca tur-retur cu Real Madrid. I-am bătut la noi cu 6-0. Și ne-am dus acolo, ne-am prezentat la meci și au rămas 5-6 titulari pe banca de rezerve.

Era 3-0 la pauză pentru Real Madrid și trebuia să fie 15-0! Abia în repriza a doua ne-am revenit. Noi n-am putut să mai ajungem nici la semicercul ăla de la centrul terenului. S-a terminat 3-0. În repriza a doua am echilibrat jocul, dar și acolo trebuia să ne mai dea vreo 3. Nu voia mingea să intre în poartă”.

A greșit FCSB tactica cu Lyon: „Ajungi 1-1 cu Lyon în minutul 80 și tu încă ataci și faci un pressing sus ca să te prindă”

Adrian Ilie rămâne cu o mare dilemă după meciul tur de pe Arena Națională: „Eu sincer nu îmi dau seama. Ajungi 1-1 cu Lyon în minutul 80 și tu încă ataci și faci un pressing sus ca să te prindă și să îți facă Lyon 2-1. De ce? Că mai ai un meci. Acolo s-a văzut naivitatea noastră și a antrenorului care trebuie să dea tonul la joc.

Rămânem cu 1-1, nu mai e nici golul din deplasare, începi meciul de la egal la egal ca și când ar fi un singur tur și mergem să abordăm meciul. Clar ar fi mers toți, nu îl vedeai pe Ștefănescu fundaș stânga”.