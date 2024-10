Florin Gardoș și Cristian Bărbuț, printre păgubiții schemei Nordis. ”Am plătit 90% din bani”

Schema de la afectează și lumea fotbalului. Asocierea cu FRF printr-un contract de sponsorizare a convins destui fotbaliști să cumpere apartamente de lux în proiectele Nordis Group, intrat acum în insolvență.

Florin Gardoș și Cristian Bărbuț, printre cei păgubiții schemei Nordis. ”Am plătit 90% din bani”

Cristian Bărbuț (29 de ani), fost fotbalist, printre altele, la Poli Timișoara și Universitatea Craiova, în prezent la Unirea Slobozia, a investit o parte din banii câștigați în carieră într-un apartament de vacanță la Nordis Hotel Mamaia.

Contactat de FANATIK, Cristian Bărbuț a precizat: ”Am achitat 90% din preț, dar nu am primit apartamentul. Avocatul meu se ocupă de această situație. Nu pot să spun mai multe”.

Bărbuț a plătit aproximativ 60.000 de euro pentru un studio în clădirea 1 a hotelului Nordis din Mamaia, iar diferența ar fi trebuit să o achite în momentul în care semna actele de proprietar. Un studio costă de la 79.000 de euro + TVA.

Cristian Bărbuț a cerut insolvența Nordis, dar și-a retras cererea

Nemulțumit că nu și-a primit casa la timp, Bărbuț a intrat în grupul clienților care au cerut insolvența, dar și-a retras cerere după un timp. Potrivit scriu că Bărbuț a obținut în instanță un ordin judecătoresc executoriu, moment în care Nordis i-a promis două apartamente, dar nu s-a întâmplat.

Potrivit iAM Sport, Bărbuț a fost convins să investească la sfatul lui , care și-a cumpărat acolo două apartamente, fiind preocupat să-și plaseze banii câștigați din fotbal în diverse proiecte imobiliare.

Florin Gardoș a cumpărat două apartamente și nu a primit niciunul

Sursa citată menționează că în schimbul sumei achitate în avans Florin Gardoș a primit o promisiune de vânzare-cumpărare, dar nu a intrat în posesia apartamentelor și .

“O să mă consult și eu cu avocatul dacă e oportun sau nu să vorbesc”, s-a rezumat să afirme pe tema subiectului fostul fundaș central de la FCSB și Southampton.

Potrivit celor de Recorder, Nordis Hotel Mamaia este singura clădire finalizată și ”există indicii solide că apartamentele au fost vândute de mai multe ori, unor persoane diferite”.

Mărturia unui preparator fizic de la Universitatea Craiova

În situația lui Cristi Bărbuț și Florin Gardoș se mai află și preparatorul fizic de la Universitatea, Cătălin Tudor. ”Am plătit în jur de 60.000 de euro pentru 95 la sută dintr-un studio. Am luat eu, Florin Gardoș și Bărbuț, dar sunt sute de persoane. Restul de 5 la sută din sumă era o clauză ca să te păcălească. E o sumă modică pusă intenționat ca să nu ai ce să faci cu contractul după aceea.

Era o chichiță făcută de ei, o șmecherie de-a lor. Nu am recuperat banii. Am apelat la niște avocați care se ocupă cu un executor judecătoresc. Au început să pună popriri pe ce au găsit. Bunuri din firmele lor, din alte firme. Acele bunuri sunt scoase apoi la licitație și apoi trebuie să-mi plătească din bani. Mi s-a plătit până acum o sumă, dar foarte mică. Nici 10 la sută din valoarea studioului”, a dezvăluit Cătălin Tudor pentru iAM Sport.

Prețurile de la Nordis Hotel Mamaia:

Studio: de la 79.000 € + TVA

2 Camere: de la 129.000 € + TVA

3 Camere: de la 179.000 € + TVA

Penthouse: de la 479.000 + TVA

Cazuri fericite: Ropotan și Caparco

Sunt și cazuri fericite printre fotbaliștii care au cumpărat apartamente de la Nordis, fostul dinamovist Adrian Ropotan (38 de ani) și fostul portar italian Alessandro Caparco (41 de ani).

“Singura problemă pe care am avut-o cu ei este că am avut niște întârzieri. În momentul de față, eu sunt proprietar, mă folosesc de apartament și mă bucur de el”, a menționat Ropotan.

“Eu am avut o experiență pozitivă cu Nordis. Până la urmă mi-au dat apartamentul și primesc și banii din chirie. Ok, a fost o întârziere de câteva luni, dar nu am ce să le reproșez. Eu am acolo, la Mamaia, probabil cel mai mare apartament. L-am primit, însă nu am acces la el deocamdată. E închiriat de firmă în regim hotelier conform înțelegerii, dar eu primesc chiria de la Nordis. Știu că au mai fost fotbaliști care au cumpărat acolo. Ropotan, Gardoș…”, a precizat Alessandro Caparco.

FRF încheie parteneriatul cu Nordis

. În 2020, Nordis a devenit sponsor pentru Comisia Centrală a Arbitrilor, iar din 2022 și-a asociat numele și cu naționalele juvenile ale României U19, U20 și 21.

În 2022, președitele FRF, Răzvan Burleanu, era foarte mândru de parteneriatul cu Nordis: “Tricolorii U21 vor avea parte de sprijinul unui brand românesc de prestigiu. Mă bucur că Nordis Group a ales să extindă din nou parteneriatul, o dovadă clară a angajementului de a susține generațiile tinere de jucători în drumul lor spre înalta performanță, astfel încât EURO U21 găzduit de țara noastră să reprezinte o oportunitate unică pentru toți jucătorii care vor juca sub tricolor”.