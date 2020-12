Florin Gardoș și debutul ca titular în Premier League de Crăciun! Amintiri de Boxing Day. Exclusiv

Florin Gardoș a debutat ca titular în Premier League pe 26 decembrie 2014, într-un meci câștigat de Southampton cu 3-1 în deplasare, la Crystal Palace.

Pentru Florin Gardoș acesta a fost cel mai frumos cadou de Crăciun și chiar dacă nu a jucat foarte multe meciuri în Premier League, din cauza blestemului accidentărilor, Southampton a pierdut un singur meci cu el pe teren. Anterior partidei de pe 26 decembrie 2014, fundaşul central mai jucase în prima ligă din Anglia, dar de fiecare dată din postura de rezervă.

FANATIK prezintă un super-interviu de Crăciun cu Florin Gardoș, unul dintre puținii fotbaliști români care au trăit pe viu mirajul Premier League și bucuria unui joc de Boxing Day, în ciuda sacrificiilor imense pe care a trebuit să le facă.

Interviu FANATIK cu Florin Gardoș: “Părea ceva wow să joci a doua zi de Crăciun”

Florin, ai debutat ca titular în Premier League chiar de Boxing Day. E cel mai frumos cadou de Crăciun pe care l-ai primit?

– Cu siguranță! Da, îmi aduc aminte foarte bine, deși au trecut șase ani de atunci. A fost un meci în deplasare cu Crystal Palace, pe care l-am câștigat cu 3-1. Jucasem doar vreo 45 de minute în patru partide până atunci. De altfel, cred că am pierdut un singur meci la Southampton atunci când am jucat eu. Chiar în ultimul meu meci jucat în Anglia.

Eram destul de emoționat, pentru că nu jucasem prea mult, mai ales în Premier League. Jucasem doar două meciuri de 90 de minute în Cupa Angliei. În campionat foarte puțin și eram foarte montat. Mai intrasem la pauză sau pe finală în câteva meciuri. Echipa mergea foarte, foarte bine. Cred că eram pe locul trei sau patru la începutul lui decembrie! Simțeam așa că e presiune și toată lumea își dorea să continuăm în același ritm.

E totuși ceva special să joc de Boxing Day, chiar a doua zi de Crăciun…

– Pentru ei era ceva normal. Pentru noi, străinii, a fost mai dificil. Cei care eram la primul sezon de Premier League ni se părea ceva wow să jucăm a doua zi de Crăciun! Îmi aduc aminte că apoi la două zile distanță am jucat cu Chelsea acasă și am făcut egal. La doar 48 de ore! Mi s-a părut ceva…

Apoi pe 1 ianuarie am jucat din nou, cu Arsenal acasă! Ce sărbători… am avut o săptămână plină, mai ales că am jucat în toate cele trei meciuri! În meciul cu Chelsea am intrat în a doua repriză, iar cu Arsenal am fost titular și am câștigat din nou. A fost o lună decembrie bună!

Cum ai aflat că o să fii titular pentru prima oară?

– Îmi aduc aminte că jucătorii care jucaseră deja multe meciuri aveau probleme medicale și s-a ivit oportunitatea ca eu să intru titular. Partea bună a fost că am jucat bine și echipa a câștigat. Asta contează, dar și eu am făcut un meci bun.

Florin Gardoș: „De Revelion am adormit înainte de 12 noaptea! A doua zi la prânz aveam meci cu Arsenal!”

Ai mai putut să reziști până la 12 noaptea pe 31 decembrie?

– Sincer, nu! Îți dai seama că s-a strâns multă oboseală și a doua zi la ora 13:00 aveam meci cu Arsenal. Era mult mai important meciul cu Arsenal decât Revelionul. Eram în Premier League, mă simțeam extraordinar și începusem să joc, știam că voi fi din nou titular.

Am ieșit la masă pe seară cu Graziano Pelle, colegul meu italian, în Ajunul Anului Nou. Am stat până pe la 10-11 la un restaurant, am venit acasă și m-am băgat în pat. Îmi aduc aminte că pe la 12 m-am trezit pentru că se auzeau artificiile!

Deci te culcasei înaintea de 12 noaptea…

– Da, păi avusesem antrenamente, a fost o săptămână infernală. În general, aveam vacanță două-trei săptămâni de sărbători, mergeam acasă la Satu Mare. A fost inedit și pentru mine. Ne-am trezit la 9:30, pe la 10 trebuia să fim la stadion și la prânz a fost meciul. Repet, pentru ei era normal, dar pentru noi, mai ales cei din Europa de Est, era aproape de neconceput.

Florin Gardoș: „Am avut antrenamente și pe 24 și 25 decembrie”

Cum e programul la cluburi în Premier League înainte de sărbători?

– Cantonament nu se face. Doar la meciurile din deplasările, pentru că trebuie să mergi cu o zi înainte. La meciurile de acasă, regula era aceeași tot timpul: cu trei ore și 45 de minute înainte de startul partidei de întâlneam la masă. Jucam și pe urmă acasă. Am avut antrenament tot timpul: și în Ajunul Crăciunului, pe 25, pe 2 ianuarie.

Nu aveam cum să avem liber într-o lună în care am avut opt meciuri! Nici vorbă de program mai lejer de sărbători. Se făcea doar o masă la prânz de Crăciun, mai festivă. Cum sărbătoresc ei de Crăciun, cu biscuți (crackers) și cu glumițe, cum sunt ei obișnuiți.

Ți-a fost greu să te adaptezi? Poate fi un șoc cultural…

– Nu mi-a fost greu, dar nici ușor. Eram doar eu cu prietena mea și departe de tot ceea ce se întâmplă la noi de sărbători. Era frumos pentru că era o atmosferă bună, oamenii erau foarte ok și nu aveam cantonamente cum se întâmpla în România.

Gardoș a vorbit și despre perioada FCSB: „La Steaua nu aveam iubită, nu aveam familie, nu aveam nimic!”

– La Steaua nu aveam iubită, nu aveam familie, nu aveam nimic! Singurul dezavantaj e că nu mă aștepta nimeni acasă. Pot spune că a fost mic șoc, dar e diferență de cultură și de stil de viață și asta am observat-o din prima clipă. Spre exemplu, într-o zi liberă eu cu Graziano și ceilalți din estul Europei mergeam la Londra să ieșim la un restaurant, iar englezii, scoțienii și irlandezii mergea la golf, la curse de cai… Aveau cu totul alte pasiuni și preocupări.

Pe de altă parte, și acum o să ai o vacanță foarte scurtă…

– Da, noi o să ne reunim pe 3 ianuarie. Voiau să ne cheme și pe noi mai repede, chiar de pe 27 decembrie! Pe urmă, am ajuns la un compromis cu Ilie Poenaru și am primit un program pentru acasă ca să nu venim cu kilograme în plus. Vom fi monitorizați. La mine, oricum nu au fost niciodată probleme cu greutatea, dar condiția fizică se duce.

Sfatul lui Gardoș pentru Cătălin Cîrjan: „Să aibă curaj și încredere! Suferim pentru că avem un complex de inferioritate!”

Atârnă greu o săptămână fără antrenamente?

– Eu chiar o simt, dar depinde și de fiecare în parte. Bănel Nicoliță spre exemplu nu avea niciodată problema asta (n.r. râde). În schimb, pierd foarte repede masă musculară și pierd pregătirea rapid dacă nu fac nimic. Ryan Bertrand nici la antrenamente nu pot să zic că trăgea prea tare, dar la meci era alt om. Se transforma! Era genul acela de jucător.

Ce părere ai de Cătălin Cîrjan? A fost oprit definitiv la lotul echipei mari a lui Arsenal…

– E un lucru foarte bun și pentru el, dar și pentru România. Mai ales că nu avem prea mulți fotbaliști în Premier League. Important e să fie conștien că cerințele sunt foarte, foarte mari. Când eram eu în Anglia, era Vlad Dragomir acolo, care se mai antrena și el cu prima echipă. Însă nu a reușit să rămână la Arsenal. E clar, concurența e uriașă, trebuie să te menții tot timpul la un nivel înalt ca să rămâi acolo, chiar dacă Arsenal trece printr-o pasă proastă în ultimii ani.

Ar fi minunat să debuteze. E o șansă unică să joci în Premier League pentru Arsenal. E în continuare un club uriaș. Trebuie să aibă curaj și încredere! Dacă a ajuns acolo, înseamnă că o merită! Când se vorbește de mentalitatea jucătorului român cred că la asta se referă: suferim pentru că avem un complex de inferioritate față de ceilalți, iar asta am resimțit-o pe pielea mea cât timp am fost în Anglia.

Cifrele lui Florin Gardoș în Premier League