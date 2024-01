Florin Gardoș s-a arătat dezamăgit de criticiile apărute după transferul lui . Analistul FANATIK SUPERLIGA a ajuns la concluzia că „suntem un popor de hateri” după ce a văzut toate comentariile generate de mutarea surpriză a internaționalului în Spania.

Florin Gardoș, șocat de comentariile transferului lui Moldovan la Atletico. „Mi-am făcut cruce! Suntem un popor de hateri!”

, însă nu și toți românii au privit cu atât entuziasm mutarea în Spania a titularului României. Florin Gardoș a rămas șocat când a văzut criticiile apărute în legătură cu portarul român.

„Și eu la fel, mi-am văzut cruce când am văzut (n.r. când a văzut criticiile despre transferul lui Moldovan). Nu poți să fi întreg la cap să crezi că un fotbalist poate să rateze oportunitatea, din Liga 1 vorbesc. Am văzut și eu declarații, eram pe internet de dimineață și am văzut un colaj cu comentarii ale diverșilor oameni, privitori.

Că merge acolo, că o să fie rezervă, că freacă banca. Băi, oameni buni, ce vorbim. Să fii la un club de top 3 din Spania, unul dintre cele mai mari din lume. Suntem un popor de hateri. A plecat Pantelimon la City, rezervă, are câteva titluri.

Ajungem ca anul 2024 să fie anul renașterii cumva, suntem la EURO 2024, a plecat Drăgușin, vine surpriza asta plăcută cu Moldovan. Să vii să fii hater", a spus Florin Gardoș la FANATIK SUPERLIGA

Robert Niță s-a încins și el: „Orice jucător român dacă îi spui Spania, nu Atletico Madrid, se duce pe jos”

Și Robert Niță este de părere că sunt exagerate criticiile apărute în urma transferului lui Horațiu Moldovan la Atletico. Acesta a reamintit că internaționalul român nu avea aceeași poziția ca în ziua de astăzi, atunci când s-a fixat clauza de 800.000 de euro.

„Cum să nu pleci la Atletico Madrid? Pleci pe jos. Poate se lua un milion, dar portarii nu au preț. Nu au preț portarii din Balcani, au preț portarii din Germania, Austria. Ăștia sunt banii. Nu ajunsese să fie portarul incontestabil al echipei naționale, este aproape de prețul corect.

Lumea este obișnuită cu ce se întâmplă la FCSB. Orice jucător care a dat un gol, o pasă de gol, a apărat un penalty este de la 10 milioane în sus. Lumea trăiește cu impresia asta. Portarul echipei naționale a României și al Rapidului abia pleacă pe 800.000, a avut clauza asta și în decembrie, noiembrie și când s-a calificat echipa națională.

Orice jucător român dacă îi spui Spania, nu Atletico Madrid, se duce pe jos. Câți atacanți s-au vândut din România pe 800.000 de euro, care au alt preț. Cu 300.000 iei un portar foarte bun. Și la 800.000 ai avut mari probleme să pleci”, a declarat Robert Niță.

Andrei Vochin: „Lumea uită că anul trecut pe vremea asta, Horațiu Moldovan era portarul titular al Rapidului și atât”

„Lumea uită că anul trecut pe vremea asta, Horațiu Moldovan era portarul titular al Rapidului care era pe locul 4, 5 și atât! Horațiu Moldovan a devenit portarul echipei naționale în iunie, când a apărat primul meci oficial în Kosovo și atunci a fost o discuție cine să apere în meciul respectiv.

Se punea problema să fie Târnovanu, dar s-a luat decizia inspirată să fie Moldovan și nu a mai ieșit din poartă. Asta s-a întâmplat în iunie, momentul în care s-a pus această clauză cred că a fost înaintea momentului iunie, cred că nimeni nu își putea imagina că Horațiu Moldovan va putea pleca pe o sumă negociată foarte, foarte mare.

Sunt de părere că această clauză a fost suficientă la momentul respectiv. Poți să îi pui o clauză de 2 milioane, dar poate să vină cineva să spună domne la banii ăștia sunt alți portari pe care am putea să îi luăm de la alte naționale, poate cu o talie mult mai bună. Din punctul ăsta de vedere nu cred că s-a făcut nicio greșeală, s-a judecat normal”, a punctat Andrei Vochin.

