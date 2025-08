Florin Gardoș știe ce se întâmplă în vestiarul FCSB: „Acum două luni, echipa asta chefuia în hotel la Cluj, iar a doua zi câștiga meciul”

FCSB are un start de sezon cu mult sub așteptări, iar a adâncit și mai mult criza în care se află campioana en-titre. Florin Gardoș, Robert Niță și Marius Mitran au analizat situația echipei bucureștene și au tras concluziile după prestațiile modeste.

Florin Gardoș știe ce se întâmplă cu FCSB

O echipă de fotbal nu are parte mereu de o formă invincibilă, existând și momente mai slabe. FCSB, din postura de campioană a României, a început sezonul 2025-2026 cu multe dezamăgiri, atât pe plan extern, în cupele europene, cât și pe plan intern.

Florin Gardoș, fostul jucător al echipei bucureștene, a analizat forma acestora și consideră că marea problemă este de fapt de factură psihică, ci nicidecum fizică. Fostul fundaș român vede o adevărată dificultate pentru Charalambous și jucătorii săi în a depăși acest obstacol pshihologic.

„Am văzut ultimele zile fel și fel de teorii și filozofii și nu cred în niciuna. Singura explicație a mea e , că e o problemă psihică, de încredere. Și e foarte greu într-adevăr să ieși.

Nu se poate ca aceeași jucători, acum 2 luni, apropo de ieșit, să petreacă la hotel la Cluj și să bată U Cluj și acum, la 2 luni distanță, să zici bă, păi n-a fost pregătirea bună, nu sunt bine fizic, nu sunt…

Eu rămân la părerea că e început de sezon și nu sunt reglate niște lucruri și el (n.r. – Mihai Popescu), de exemplu, încearcă să facă un pic prea mult. Nu alege soluțiile simple. Adică l-am văzut în mai toate meciurile, urcă foarte mult, poate intră între 2-3 jucători, excelent și pe urmă… pierde mingea sau alege o soluție proastă. Adică mi se pare că în momentul ăsta, dacă ar revenit la chestiile de fundaș, basic, să joace cât mai simplu, să-și facă treaba defensivă foarte bine, ar fi ok”, a spus Florin Gardoș.

„Echipa asta nu putea să aibă căderea asta nici dacă îi aduna de pe plaje”

„Vezi că nu mai merg lucrurile și schimbi absolut tot. Schimbi obiceiuri, schimbi pregătirea, dormi mai mult. Pe unii, să doarmă mai mult sau să doarmă la prânz îi afectează. Îi afectează, că el e obișnuit așa, să nu se odihnească. Unul poate bea 3 cafele, poți zice, a, păi nu mai beau 3, beau doar 2, că nu dor bine. Și dor mai rău. Încerci să schimbi toate lucrurile și nu vezi că tot nu merge, nu merge.

Am fost la mei și i-am văzut pe cei de la FCSB. Hai să fim serioși, echipa asta defila acum 2 luni de zile cu aceiași antrenori, aceiași jucători, același stil al patronului, totul plus cu niște jucători care au venit acum ca și plus și acum nu poate. Mă uitam la, să nu dăm nume că ei și așa sunt jos, la jucători care din 10 dueluri aeriene câștigau 9. Acum pierd duelul aerian cu cine? Cu un Pop de la Galați care nu e vreun 1,95. Jucători care ajungeau în situația de a centra de 5-6 ori pe repriză și 4 centrări erau bune. Acum ajung o dată și dau în primul adversar. Mingile alea, că tu ai văzut în prima repriză Dinamo de cele mai mari ocaziile au avut cu mingile venite din lateral, căzute în careu. Căzute! Dădeau pe lângă ele, Radunovic vine, Armstrong dă cu capul… ocazia lui Musi, centrare din treapta, sunt lucruri de interpretare, care pleacă de aici (n.r. – arată spre cap). Când vezi că nu ți iese și a încerci, încerci și nu, e clar, echipa asta nu putea să aibă căderea asta nici dacă îi aduna de pe plaje.

„E o situație foarte grea și nu e controlabilă”

Ce zice domnul Borcea, e adevărat. Știi cum spuneam noi și unii antrenori, bă știți ce trebuie să facem să ieșim din situația asta? Să ne dăm peste cap. Asta e ce a încercat domnul Borcea, să-i dea peste cap. Adică ce? Să bea un pahar de bere în plus, să piardă o noapte în club, să le dea 2 zile libere, duceți-vă și dați-vă peste cap și când veniți, o luăm de la 0. E o situație foarte grea și nu e controlabilă”, a spus și Robert Niță.

„Sigur nu e fizic pentru că n-a jucat cu Bayern München sau cu Liverpool să zici, bă, n-au putut să le facă față… Erau poștași cei cu care au jucat (n.r. – Inter D’Escaldes), deci e clar că nu fizic a fost problema!”, a subliniat și Marius Mitran.