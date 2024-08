Florin Gardoș știe unde a greșit Dan Șucu. „S-au făcut lucrurile invers”. Maxima pe care patronul Rapidului trebuie să o citească aici!

Rapid București a început o reconstrucție puternică în această vară, în toate departamentele clubului, dar și pe teren. Pe banca tehnică, , dar rezultatele întârzie.

Florin Gardoș spune unde a greșit Dan Șucu

Florin Gardoș consideră că lucrurile s-au făcut invers la Rapid, care nu a avut o succesiune sănătoasă de evenimente. Fostul fundaș central crede că , pentru a alege un antrenor potrivit pentru club.

„Știi ce m-a surprins la domnul Șucu? Un om care are succes în afaceri, clar e un manager bun când faci atâția bani în business. Parcă la Rapid a făcut lucrurile invers anul ăsta. A pus pe cineva nou director sportiv.

Din ce am înțeles, au pus un antrenor, după ce au pus antrenor au pus președinte. Logic ar fi ca să pui un președinte care să aleagă un antrenor. Ori, acel președinte, mă refer la Viorel Moldovan, înseamnă că n-are atribuții? Ce să înțeleg din mișcarea asta?“, a spus Florin Gardoș, în exclusivitate.

Florin Gardoș: „Mișcarea Neil Lennon pare neinspirată“

Fostul fundaș central de la Southampton și FCSB consideră că mișcarea cu venirea lui Lennon la Rapid poate fi un fiasco. Florin Gardoș consideră că era nevoie de o analiză mult mai detaliată înainte a stilului lui, dar și a vieții extrasportive.

„Mișcarea cu Lennon, am spus de la început că e riscantă. Acum pare a fi neinspirată. Plus că apar tot felul de știri de genul, cum am auzit emisiunea trecută, de la antrenament. Destabilizează echipa.

Nu văd cum se poate schimbă situația de la echipa cu Lennon. În condițiile în care lucrurile merg rău și în afară, și sportiv. Nu sunt nici rezultate. E destul de greu. Mi-am adus aminte de o vorbă, am auzit-o acum ceva timp la cursul pe care-l fac. Poți să ai strategie pe 2-3 ani, atât timp cât câștigi în weekend.

Nu mai câștigi în weekend, s-a dus strategia. Dacă are așa mare încredere în acest director sportiv, poate se vede diferența între cineva care a jucat fotbal, cum era Daniel Niculae, căruia îi era destul de ușor să își ia referințe vizavi de un antrenor cum e Lennon.

Sunt convins că dacă analizau foarte atent numirea lui, poate nu îl mai semnau. Au fost ceva probleme și prin Cipru, din ce am înțeles“, a mai adăugat Florin Gardoș, în emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Florin Gardos A DESCOPERIT GRESELILE facute de Dan Sucu la Rapid: “LENNON, MISCARE NEINSPIRATA”