Florin Gardoș, toate detaliile despre „țeapa Nordis”: „Sunt fraier? Deși nu cred! Apreutese a cumpărat 70 de apartamente!”. Ce i-ar spune Laurei Vicol

Florin Gardoș a oferit toate detaliile despre „țeapa” pe care și-a luat-o cu „schema Nordis”. Fostul fotbalist a dezvăluit câți bani a pierdut și ce alți mari oameni de afaceri au fost înșelați. Gardoș a mai vorbit despre toți pașii pe care trebuie să-i parcurgi pentru a fi sigur că totul este în regulă și ce alte proprietăți mai deține.

Florin Gardoș, detalii cu lux de amănunte despre schema Nordis și cum a fost înșelat

Gardoș a investit în mai multe afaceri și proprietăți pentru a se asigura că va produce bani chiar și după retragerea din fotbal.

ADVERTISEMENT

După spusele sale, nu avea cum să anticipeze ticăloșia celor de la Nordis. Întrebat de Horia Ivanovici, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, câți bani a investit în afacerea „fantomă”, Florin Gardoș a oferit toate detaliile:

„Eu sper că nu am pierdut nimic. Suma pe care am investit-o eu se învârte undeva în jur de 110 dmii de euro. La masa credală am mai cerut niște sume care au reprezentat penalități și lucruri la care ei s-au angajat și nu le-au mai plătit, adică voi primit cam 150.000, însă cel mai important este să-mi recuperez banii.

ADVERTISEMENT

Nu ai cum să anticipezi niciodată ticăloșia unui om. Nimeni nu cred că avea cum să anticipeze la începutul anului 2020 faptul că ei voiau să păcălească niște oameni”, a spus Florin Gardoș la FANATIK SUPERLIGA

Florin Gardoș a vorbit despre cum să eviți o astfel de „țeapă”

„În primul rând, recomand la orice achiziție să ai un avocat. Ceea ce eu am făcut. În al doilea rând, trebuie să verifici istoricul companiei. Nordis construise în Primăverii, compania arăta bine în acte. Cine construiește în Primăverii sau în cartiere asemănătoare înseamnă cu au potență financiară.

ADVERTISEMENT

Mi-au fost recomandați de o agenție imobiliară. Clădirea din Mamaia, în care am cumpărat eu, e ridicată la etajul 7, deci în momentul în care ridici până în acest punct și vinzi într-o proporție de 90%, înseamnă că ai bani să termini proiectul. Singura greșeală pe care am făcut-o a fost că am plătit integral”, a povestit Florin Gardoș

„Cu ce te încântau Nordis să cumperi de la ei?”, Florin Gardoș a dat detalii despre mecanismul înșelăciunii

Gardoș a răspuns curizoității lui Horia Ivanovici și anume: „Care era mecanismul acestei scheme. Cu ce te încântau?”. Fostul fotbalist a povestit exact care era oferta celor de la Nordis și ce oameni mari de afaceri au mai „căzut în plasă”:

ADVERTISEMENT

„Eu nu cred că au vrut de la bun început să păcălească lumea. Eu cred că s-a întâmplat ceva pe parcurs. Ei aveau foarte mulți bani. Când ai 180 de milioane poți să termini două clădiri fără probleme, dar cred că au intrat în bani.

Am auzit prin București că aveau Rolls-uri, leasing-uri de sute de mii, avioane private, apartamente… a venit pandemia și asta i-a afectat, vânzările n-au mai fost la fel și cam asta a fost.

Era un proiect imobiliar la Mamaia. Un hotel de 5 stele, deschis în iunie anul trecut. Cumpărai o cameră de hotel pe care ulterior o dădeai lor cu un contract de locațiune și îți plăteau un randament lunar.

Asta era, nu era ceva să sune prea frumos. Randamentul era decent, de 7%, dar nu era nimic exagerat, de 10-15%”, a explicat Gardoș despre oferta apartamentelor Nordis.

Florin Gardoș: „Sunt fraier? Deși nu cred! Oameni mari de afaceri au fost înșelați de Nordis”

Florin Gardoș a declarat că nu se poate simți fraier, atât timp cât mari oameni de afaceri au fost păcăliți de Nordis:

„Sunt fraier? Deși nu cred! Oameni mari de afaceri au fost inșelați de Nordis. Apreutese a cumpărat 70 de apartamente, în jur de 5 milioane de euro. Sunt doi frați din Iași care au 170 de aparatamente. Dacă ei au fost „țepuiți” și nu au știut, noi ceilalți ce să mai spunem?

Era o clauză de confidențialitate de 10.000 de euro, în care se stipula că nu ai voie să dai detalii din contract. Asta mi-a fost semnalat și de avocata mea pentru că era singurul lucru ieșit din comun, însă nu am băgat de seamă, nu asta ar fi fost problema. Eu consider că am făcut tot ce trebuia corect la acea vreme și cred că era foarte greu să anticipezi aceste lucruri”, a dezvăluit Florin Gardoș.

„Ce i-ai spune Laurei Vicol?”

„Aș întreba-o ce a fost în capul lor în momentul în care aveau proiectul care era vândut aproape integral la etajul 7 și nu au reușit să îl finalizeze. Nu știu dacă ar avea rost să mă duc în altă direcție, eu nu sunt conflictual de fel. Încercarea ei de a se victimiza mi se pare ridicolă

Sper ca toată lumea să își recupereze banii. Am înțeles că au bunuri multe. Avocații mi-au spus că-mi voi recupera banii. Ei au active în valoare de aproape de 100 milioane de euro și datorii cam tot pe acolo”, a răspuns Gardoș întrebării lansate de Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA

Florin Gardoș și-a pierdut încrederea în dezvoltatorii imobiliari din România

„Eu nu voi mai cumpăra în România nimic, mi-am pierdut total încrederea. Am investit în Marea Britanie și am proprietăți acolo. Acolo, cumpărătorul și vânzătorul nu se întâlnesc niciodată, ci doar avocații lor, care se asigură că totul este în regulă. Procesul e lung și uneori enervant, dar oferă siguranță.

Am dat 500 și ceva de mii de lire pe casa unde am locuit eu cât timp jucam in Anglia. Cele din Londra au fost puțin mai ieftine, dar le-am luat cam cu 10 ani în urma și prețurile au crescut”, a adăugat Florin Gardoș

Florin Gardos, DEZVALUIRI INCREDIBILE despre cum a fost PACALIT in CAZUL NORDIS! „AICI AM GRESIT!”