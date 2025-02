Florin Gardoș, ultimele dezvăluiri despre vizita în Anglia. „Voi fi director sportiv! A fost și Pantilimon cu mine!”

Deși s-a retras din activitate, Florin Gardoș nu poate sta departe de fotbal. Fostul fundaș de la FCSB a mărturisit că urmează cursurile UEFA pentru funcția de director sportiv. Cât va plăti din propriul buzunar fostul internațional.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Florin Gardoș a transmis că a vizitat stadionul celor de la Tottenham, , pentru a-și urma un nou modul din „Masters for International Players”, organizat de UEFA. Fostul fundaș îl are coleg pe Costel Pantilimon.

„Nu am discutat în mod special despre Drăgușin când am fost la Tottenham. Erau dezamăgiți pentru că s-a accidentat. Eu am fost la Tottenham pentru că este un master în management sportiv, iar eu îl fac.

Am început acest master acum un an și jumătate. Este sub formă de module, mergem în diferite orașe din Europa. Urmează să mergem și la Miami în aprilie, iar apoi în America de Sud. În orașele respective ne ducem la echipele cele mai importante și se discută de sport, însă în asta din Londra s-a vorbit despre marketing.

Costel Pantilimon e colegul meu, a fost și el. E o condiție obligatorie să fi jucat la echipa națională, ori să fi jucat într-o competiție europeană ca să fii admis. Este ‘Masters for International Players’”, a spus Florin Gardoș.

„Totul te duce în 50.000 de euro”

Florin Gardoș a continuat dialogul cu Horia Ivanovici și a recunoscut că studiile îl vor ajunge undeva la 50.000 de euro. Fostul internațional se pregătește intens de meseria de director sportiv.

„După ce se termină, majoritatea merg spre zona de director sportiv. Va fi echivalat cu ce face Federația la noi. Ceea ce facem e puțin mai complex, pentru că merge pe zona de președinte de club, CEO. Mergem și pe marketing, am fost în Germania, în decembrie, și am făcut managementul stadionului.

Cursul e cam 30.000 de euro și e organizat de UEFA. Mai sunt cazările și deplasările, pe care le plătim noi. Totul te duce cam în 50.000 de euro”, a completat Florin Gardoș.

De-a lungul carierei, fostul fundaș a evoluat la următoarele formații: Olimpia Satu Mare, Someșul Satu Mare, Concordia Chiajna, Steaua București (n.r. – FCSB), Southampton, , Poli Iași și Academica Clinceni.

