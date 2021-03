Florin Vaschen Halagian ar fi împlinit pe 7 martie 82 de ani… dacă nu s-ar fi grăbit să se reîntîlnească cu Gicu Dobrin în ceruri pe 12 august 2019… „Armeanul” ținuse cu succes „focul la ei”, mingea vieții, în „celălalt” teren timp de 80 de ani…. A fost iubit și respectat „ceva” mai mult decât a fost urât și contestat… Acum au rămas doar amintirile…

Am avut privilegiul să-l cunosc foarte bine pe Florin Halagian în perioada în care a antrenat în „Parcul cu Platani” din Cotroceni pe FC Național, numele dat de Cornel Dinu vechiului Progresul București (unde „Armeanu” a și jucat, în 1957-1958) . A fost perioada de renaștere a echipei „bancare”, pe care a dus-o în sezonul 1996-1997 în lupta pentru titlu și în finala Cupei. Pierdute amândouă într-o săptămână, în meciuri cu câștigătoarea Steaua…

Revenind la o prezentare seacă, pe scurt, pentru cei născuți… mai târziu, după 19 de ani de fotbal, începuți la Dinamo București (1950) și încheiați la Vagonul Arad (1969), Florin Halagian a trecut din iarbă pe banca tehnică la 30 de ani. A adunat aproape 1.000 de meciuri în 40 de ani de antrenorat (1971-2011) la mai multe echipe: FC Argeș (2 titluri), Dinamo (1 titlu), FC Olt, Steaua, Universitatea Craiova, Victoria București, Inter Sibiu, FC Național (Progresul București), FCM Bacău, FC Brașov, Ceahlăul Piatra Neamț, Dacia Mioveni, Gloria Bistrița.

În urmă cu doi ani, la sfârșit de februarie și început de martie, înainte ca „Hala” să împlinească 80 de ani, l-am sunat zile întregi până când am reușit să-l scot din „carapace”. Ieșea rar din casa lui de pe Bulevardul Dacia… Nu mai voia să vorbească despre fotbal….

„Nu mai sunt eu la modă, sunt alții. Vorbește cu ei, să-ți explice ei cum au reușit să ducă fotbalul românesc atât de jos. Au spus că eu sunt depășit, dar ce au făcut ei?! Eu cu focul meu am dus echipe în cupele europene, am câștigat titluri… Păcat de talentul nativ al românilor la fotbal, și-au bătut joc de el, acum aduc basculante de străini… străini de fotbal… Așa-i moda… Păcat…” – Florin Halagian

Și erau atâtea de întrebat față în față cu „Armeanul”… Încerca să „fenteze direct din preluare” întrebările care nu-i conveneau, era nevoie de insistențe ca să-și deschidă anumite „sertare” ale memoriei și să lase amintirile să iasă în lume…

De la primul meci alături de inegalabilul Gicu Dobrin – da, au fost coechipieri înainte să câștige singurele două campionate ale lui FC Argeș, el pe banca tehnică, „Gâscanul” pe teren! – până la ultimele 4 meciuri ca antrenor, la Gloria Bistrița a marelui său prieten, „Lordul” Cooperativei, Jean Pădureanu, după care jucătorii nu l-au mai acceptat pentru că, în fiecare dimineață, îi punea să se… bărbierească!

Care a fost marele regret al carierei? Faptul că n-a fost lăsat să-și ducă echipa formată la Steaua în 1985 până la cel mai mare succes al fotbalului românesc, Cupa Campionilor Europeni în acea seară de neuitat din 7 mai 1986, la Sevilla? Sau că n-a ajuns să antreneze echipa națională decât un meci, înlocuindu-l doar la acea partidă pe Ștefan Covaci, în 1979, Cipru – România 1-1 pe 13 mai, în preliminariile Campionatului European din Italia 1980?

„Poate aș fi meritat să fiu și eu antrenorul naționalei României. Rezultatele mele m-ar fi recomandat, dar asta a fost. Am antrenat cele mai mari echipe din România din perioada mea – Dinamo, Steaua, FC Argeș și Universitatea Craiova, am fost antrenorul echipei naționale olimpice și al naționalei de tineret, deci am avut pe mână cam toți marii fotbaliști din anii ‘80” – Florin Halagian

„Normal că orice antrenor care e pasionat își dorește să ajungă la cel mai înalt nivel, iar cel mai înalt nivel este naționala mare. Poate ăsta este regretul carierei mele. Poate aș fi meritat, dar n-au vrut alții. Dacă așa a fost, așa a fost și gata” – Florin Halagian

„Povestea Steaua în viața mea are o istorie aparte. Ministrul Apărării de atunci, Constantin Olteanu, m-a curtat, ca să zic așa, mult timp, insista să plec de la Scornicești, unde antrenam echipa FC Olt și să vin la Armată” – Florin Halagian

„Eu nu prea vroiam pentru că eram un produs al lui Dinamo și știam că între cele două cluburi sunt tensiuni și resentimente. Nu eram sigur că voi fi primit bine. Dar nici nu-l puteam refuză pe ministru. De vreme ce tot îl amânam, i-am recomandat câțiva jucători tineri, foarte talentați, care au fost transferați la Steaua” – Florin Halagian

„Unii din aceștia aveau să fie «încoronați» în Spania. Cu doi ani înainte eu recomandasem clubului să-l ia pe Belodedici, care juca la Moldova Nouă, pe Petcu de la Constanța, am adus mulți jucători, Bumbescu, Bărbulescu, Radu II, Stângaciu și așa mai departe. Dacă nu eram eu să-l scot pe Iordache din lot, Duckadam n-ar fi avut loc la Steaua. Cine a fost eroul din Spania dacă nu Duckadam!?” – Florin Halagian