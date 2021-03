Florin Iacob, prima reacție după ce l-a înlocuit pe Ionuț Radu la națională: ”E o mare responsabilitate”

Portarul formației UTA Arad, Florin Iacob, a oferit prima reacție după ce l-a înlocuit pe Ionuț Radu la echipa națională a României pentru primele meciuri din preliminariile CM 2022.

FRF a dat un comunicat de presă în care confirmă absenţa lui Ionuţ Radu, care a intrat în carantină după ce au fost descoperite mai multe cazuri de coronavirus la jucătorii de la Inter Milano.

Iacob se afla pe lista de așteptare a selecționerului Mirel Rădoi și se alătură astfel lotului urmând să fie a treia soluție de portar la prima reprezentativă, după Florin Niță și David Lazar.

Cum a reacționat Florin Iacob când a aflat că merge la națională

”Tocmai am vorbit cu cineva de la echipa națională, am fost anunțat că Inter a intrat în carantină. Am primit vestea convocării cu multă bucurie, dar știu că este și o mare responsabilitate, pentru că este echipa națională”, a fost prima reacție a lui Florin Iacob, după ce a aflat că va merge la echipa națională.

”Sunt foarte fericit pentru această primă convocare și sper să demonstrez ce pot, pentru a rămâne acolo. Toți cei din club m-au felicitat pentru această convocare. Vom avea meciuri grele, dar toată lumea își dorește maxim de puncte”, a mai spus portarul pentru digisport.ro.

După ce Florin Iacob a ajuns între cei trei portari din lotul lui Mirel Rădoi pentru primele partide din preliminariile CM 2022, locul său pe lista de așteptare a fost luat de Valentin Cojocartu de la FC Viitorul.

Titularul se va alege dintre Niță și Lazar

Rădoi se confruntă cu mari probleme pentru postul de portar, după ce anul trecut nu mai puțin de trei goalkeeperi care au fost constanți la lot și-au anunțat retragerea. Este vorba de Ciprian Tătărușanu, Costel Pantimilon și Silviu Lung jr.

După ce Ionuț Radu a fost blocat în Italia și nu va mai putea veni la prima reprezentativă, misiunea selecționerului s-a mai ușurat în ceea ce privește alegerea titularului. Fostul mare portar Silviu Lung merge pe mâna lui Florin Niță, în timp Florin Prunea crede că alegerea corectă ar fi David Lazar.

România va disputa trei partide în luna martie, toate contând pentru preliminariile Campionatului Mondial din 2022 din Qatar:

