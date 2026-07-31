Florin Lovin, atac dur după eliminarea FCSB din Conference League: „Marius Baciu nu a făcut nimic ca antrenor!”

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, după dubla cu FK Auda, a provocat numeroase reacții în fotbalul românesc. Printre cei care au comentat situația se numără și Florin Lovin, fost mijlocaș al roș-albaștrilor și dublu campion al României. Acesta a declarat că rezultatul nu l-a surprins și a criticat atât mediul din jurul echipei, cât și alegerea lui Marius Baciu ca antrenor principal.

Florin Lovin, reacție virulentă după eliminarea FCSB din Conference League

Fostul fotbalist este de părere că evoluțiile unei echipe sunt influențate în primul rând de mediul creat în jurul jucătorilor. În opinia sa, un fotbalist nu poate evolua la adevărata valoare dacă nu beneficiază de stabilitate și de un climat favorabil.

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„Mereu am fost genul de om care a luat apărarea jucătorilor. Evoluția lor este doar o consecință a ceea ce se întâmplă mai sus. Un jucător care dă randament trebuie să aibă un mediu în care se simte confortabil. (…) Pentru mulți e o surpriză, dar pentru mine nu este o surpriză”, a declarat Florin Lovin la

Fostul mijlocaș a criticat și nivelul salariilor din fotbalul românesc. El consideră că remunerațiile foarte mari pot crea, în timp, o stare de confort care afectează performanța sportivă.

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Florin Lovin l-a criticat dur pe Marius Baciu după Auda – FCSB 4-1

încă dinaintea debutului oficial al noului antrenor. Fostul jucător al FCSB susține că experiența tehnicianului nu îi oferea motive de optimism înaintea noului sezon. „Dacă vorbim de antrenorul Marius Baciu, concret, pe parte de antrenorat, nu a făcut nimic. Marius Baciu, care nu a antrenat nicăieri, vine și face din FCSB campioana României și îi omoară pe toți în cupele europene?”, a spus mai Lovin.

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Fostul mijlocaș a amintit că și în luna mai și-a exprimat public rezervele față de numirea lui Marius Baciu. La acel moment, el declara că proiectul este unul fără perspective și că nu vede cum FCSB ar putea obține performanțe importante în actuala formulă de conducere tehnică. „Nu pot să bag mâna în foc, dar sunt convins că este un proiect eșuat. Sunt convins, nu am nici cel mai mic dubiu că FCSB poate să facă ceva în formula asta. Din vară mă refer.”

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Florin Lovin este convins că problemele FCSB nu țin doar de rezultatele din teren. Fostul mijlocaș spune că un club are nevoie de stabilitate pentru a obține performanțe. În același timp, antrenorul trebuie să aibă libertatea de a lua deciziile sportive. „Când Edi Iordănescu a fost antrenor la FCSB, echipa juca bine și se afla pe primul loc, doar că nu îi permitea domnului Becali să intervină. Acolo este doar o chestie de putere. Dacă reușești, bine, dacă nu, nu”, a încheiat fostul jucător al „roș-albaștrilor”.