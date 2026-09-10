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Florin Lovin (44 de ani) continuă atacurile la adresa FCSB, chiar dacă susține că iubește această echipă. Fostul mijlocaș a dat de pământ cu antrenorul Marius Baciu (51 de ani) și cu Dennis Politic (26 de ani).

Florin Lovin continuă să îl critice pe antrenorul FCSB, Marius Baciu

E deja bine-cunoscut faptul că Cu toate acestea, fostul mijlocaș nu se oprește din a îl critica pe actualul antrenor al FCSB-ului. Gigi Becali l-a obligat pe Baciu să obțină patru puncte din partidele cu Petrolul (acasă) și U Craiova (deplasare), altfel va fi demis. „Aici e vina cea mai mare a antrenorului – ca să funcționezi ca jucător la nivel maxim, ai nevoie de un antrenor care să știe să vorbească cu tine, să știe să-ți dea argumente când nu te bagă, când treci printr-o perioadă mai proastă. Cu discuții individuale.

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La FCSB, în momentul când vine un antrenor, pentru mine asta trebuie să facă, o ședință în care să spună: ‘Băieți, printr-o conjunctură am ajuns antrenorul vostru. Noi suntem aici să vă antrenăm, să încercăm să fiți toți 25 la un nivel asemănător. Nu noi facem echipa, nu noi facem schimbările’.

Și atunci, tu, antrenor, vii și la televiziuni – același lucru îl spui, din prima conferință: ‘Domnilor, eu sunt aici, iubesc meseria de antrenor, vreau să mă pun în slujba echipei, să fac tot ce pot. Deciziile legate de echipă, de schimbări, nu le iau eu, se fac din tribună sau de acasă, din canapea. Pentru mine este o provocare să-i fac pe băieții ăștia să mă placă, să joace și pentru mine, să fie bine antrenați’. Dar trebuie să ai și capacitate, trebuie să și livrezi, e un pachet”, a declarat Florin Lovin, conform

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Baciu l-a antrenat pe Lovin la Concordia Chiajna

Marius Baciu e antrenor la FCSB din mai 2026. Aventura sa pe banca roș-albaștrilor a început bine, tehnicianul reușind să califice echipa în preliminariile cupelor europene. Cu toate acestea, cu Baciu la timonă, iar, acum, în campionat, a ajuns la trei eșecuri consecutive.

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„Pe Marius Baciu l-am avut antrenor (n.r. – la Chiajna). După două zile, am renunțat, și am renunțat și la 17.000 de euro, doar ca să nu mai fiu acolo! Are un stil… Eu am spus că nu va reuși de când a fost instalat!

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Dacă tu 10 ani n-ai antrenat pe nimeni, cum să vii la nivelul ăsta antrenor?! De unde să ai un bagaj de cunoștințe, dacă tu n-ai antrenat nicăieri?! Apare un post, de director la spital. Când aplici acolo, te duci și spui ce ai făcut în ultimii 5 ani. ‘Păi, am fost director acolo, am fost acolo…’. Și tu îl alegi pe ăla care vine și spune ‘N-am nici Bacalaureatul’! Cum vrei să funcționeze spitalul ăla?!”, a mai pus Lovin.

Dennis Politic, luat și el în colimator

Florin Lovin l-a „mitraliat” și Dennis Politic, care nu a reușit sub nicio formă să se impună la FCSB. El a venit de la Dinamo în vara lui 2025, când Gigi Becali a plătit 970.000 de euro pentru a îl lua de la Dinamo, acolo unde l-a cedat și pe Alexandru Musi. „Hai să luăm un exemplu, nu mi-e frică să zic, Politic – omul ăla era cel mai bun mijlocaș de bandă din România! Deci mătura unu contra unu, te lua… Era în primii 3, 5 pe postul lui. Vine și te distruge! Tu știai că vine și te distruge. Dar ai preferat să pleci de la Dinamo, unde erai rege, căpitan, iubit de toată lumea, pe 7.000 pe lună, și să vii la FCSB pe 15.000, să te terfelești! Știai, n-aveai cum să nu știi! Eu mă îndoiesc că cineva mai trăiește cu speranța că ‘mă duc acolo, rup norii și plec la o echipă’… Că nu există niciun exemplu recent. Bîrligea a făcut un pas înainte, împrumut la Frosinone?”, a mai punctat UEFAntasticul.