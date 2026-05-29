Florin Lovin și Sabin Ilie, contre dure în direct pe tema Marius Baciu: „Am lucrat împreună, am renunțat la toți banii” / „De ce arunci cu noroi în el?”

Marius Baciu (51 de ani) a fost antrenorul ales de Gigi Becali pentru a conduce echipa după ce Mirel Rădoi a renunțat la acest post pentru a merge în Turcia. Florin Lovin a lucrat alături de el la Chiajna și a rămas profund dezamăgit.

Florin Lovin, dezamăgit de antrenorul Marius Baciu

Florin Lovin a evoluat la Concordia Chiajna în sezonul 2014/2015, însă colaborarea sa cu ilfovenii s-a întrerupt brusc odată cu numirea lui Marius Baciu pe banca tehnică. Chiar dacă tehnicianul a salvat echipa de la retrogradare, fostul mijlocaș de la FCSB și Astra Giurgiu nu a avut o relație bună cu actualul antrenor al roș-albaștrilor și a cerut rezilierea după doar două săptămâni.

Totodată, el este de părere că „Eu l-am avut antrenor la Chiajna, iar după două săptămâni cu dânsul am renunțat la contract. Nu am avut o relație bună, după care ne-am împăcat și am fost colegi. Dacă mă întrebi de antrenorul Baciu, nu am lucruri frumoase să-ți spun, dar dacă mă întrebi de omul baciu, este un om de super-caracter.

Rămâne de văzut. Dacă-l lasă să facă, poți să judeci. Cum să-l judec dacă nu el face schimbările și echipa. Până nu o să înceapă toți antrenorii să refuze să vină acolo, nu se va schimba nimic. Nu trebuie să funcționeze așa. Implicarea unui patron este normală, dar nu așa. Dacă vine la începutul sezonului să-ți spună că vrea să joace cu patru jucători în echipa de start, poți să-ți faci strategia de la început”, a spus Florin Lovin, la FANATIK SUPERLIGA.

„Crezi că există persoana care să vină la FCSB și să spună că nu vrea să facă ce zice Gigi? Problema este să fie un antrenor mai flexibil, că pe Gigi nu-l poate opri nimeni. Și cu Olăroiu făcea la fel, dar îi zicea de un jucător ba că e accidentat, ba că-l doare spatele, ba că l-a visat că dă două goluri…”, a intervenit Sabin Ilie.

Dialog încins între Sabin Ilie și Florin Lovin pe tema Marius Baciu

Discuția dintre Florin Lovin și Sabin Ilie a continuat, iar : „Când a venit la Chiajna a vrut anumite lucruri de la mine, eu nu am fost de acord cu ele, așa că m-am dus la conducere și le-am spus că vreau să reziliez contractul și că renunț la toți banii pe care am să-i iau din urmă. Le-am spus că nu pot lucra cu acest om și că renunț la toți banii”, a explicat Lovin.

„Tu ai plecat, dar să completăm că Marius Baciu a venit și a scăpat-o pe Chiajna de la retrogradare, cu nu mai știu câte victorii la rând”, a replicat Sabin Ilie. „Când am plecat eu, Chiajna nu era pe loc de retrogradare. Ne băteam acolo, dar nu a luat echipa de pe loc de retrogradare, era pe locul 11 sau 12. Nu mai țin minte câte meciuri fără victorie aveam, dar eu i-am spus o chestie când am plecat. Viitorul va spune dacă tu ai greșit sau eu am greșit. Eu am mers la Astra, am luat campionatul, am jucat meciul de retragere în finala Cupei României, iar Marius Baciu s-a lăsat de antrenorat”, a completat fostul mijlocaș, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Sabin Ilie a răbufnit la adresa contestatarilor lui Marius Baciu

Mai ales din cauza faptului că nu a antrenat în ultimii ani, Marius Baciu a fost contestat dur de mai multe persoane, care au recunoscut că nu au încredere în calitățile sale. După declarațiile lui Florin Lovin, Sabin Ilie a erupt.

„Cum s-a lăsat? Dar în Arabia Saudită cine a antrenat? El putea să antreneze în România de foarte mult timp. Vrei să-și spun ceva? A fost coleg cu noi, fotbalist, chiar dacă nu ai jucat cu el în echipă. Văd că te contrazici singur. Nu judeca un om înainte, că nu ai niciun drept. Tu mai bine judecă-i pe cei care au fost înainte de Baciu. El nu are niciun rezultat, dar stai liniștit că nu-l lua dacă nu auzea lucruri bune despre el. Nu vreau să zic că e vreun Jose Mourinho, dar prea mult aruncăm cu noroi în el. Vorbesc în general, nu zic de tine”, a exclamat Sabin Ilie. „Eu, personal, sunt dezamăgit de antrenorul Baciu și cu asta am încheiat”, a conchis Lovin.

Florin Lovin a dat verdictul pentru derby-ul Dinamo – FCSB

Florin Lovin este fost jucător la FCSB și face parte din generația „UEFAntasticilor”. Tocmai de aceea, el nu poate avea o altă favorită în derby decât FCSB. El este de părere că fosta sa echipă este favorită prin prisma experienței europene a jucătorilor, iar o victorie ar putea salva sezonul dezastruos din SuperLiga României.

„Ăsta este singurul meci prin care cei de la FCSB mai pot salva sezonul. Nu te gândeai că se poate întâmpla ca FCSB să nu intre în play-off, dar așa se întâmplă când lucrurile nu sunt cum trebuie să fie la un club profesionist. Vorbim de implicarea patronului. Dacă managerul general sau patronul nu ia decizii bune, totul se duce de râpă. O să veniți cu contraargumentul că doi ani de zile echipa a jucat și a făcut treabă. Eu iau invers: dacă era ce trebuia, în loc de două campionate în 11 ani, lua nouă și juca an de an în Champions League.

Eu spun că FCSB este favorită pentru că știe să joace meciuri decisive. Are experiență mai mare. Jucătorii care compun echipa FCSB-ului s-au mai întâlnit cu astfel de situații. De multe ori asta a făcut diferența. FCSB tot revenea în retur în fiecare an, dar acum nu a mai reușit”, a declarat Florin Lovin, la FANATIK SUPERLIGA.