Florin Manea a dat în judecată Rapid. Atac la Dan Șucu și Victor Angelescu: „Flit total! Nesimțirea e așa crasă…”

Florin Manea a „rupt” negocierile cu Rapid și i-a dat în judecată: „Am fost deschis la discuții”

Florin Manea a vorbit pentru despre decizia sa de a da în judecată clubul pentru care tatăl său a scris istorie: „Am fost deschis la discuții. Chiar i-am dat un mesaj domnului Șucu în care i-am zis să ne vedem, să îi explic. Mi-a răspuns elegant, mi-a zis că m-am poziționat foarte antagonic împotriva Rapidului, încât o întâlnire între noi doi nu-și are rostul. Ăsta e mesajul”.

Impresarul l-a „înțepat” subtil și pe noul acționar majoritar al „alb-vișiniiilor”:„Îl apreciez pe domnul Șucu, e un om de afaceri extraordinar, mă bucur că a venit la Rapid. Cred că e puțin depășit de evenimentele asta, a intrat prea repede în ceea ce înseamnă fotbalul. Trebuie să pună puțină frână. Sunt anumite contracte pe care nu le-a făcut el și trebuie respectate”.

În continuare, Manea a răspuns acuzelor domnului Șucu: „Am cerut banii pentru că am vrut să cumpăr un apartament în complexul domnului Șucu, am vrut să plătesc cu rapidism și a zis că vor bani. Este o glumă, vă dați seama. Replica dânsului e elegantă, m-a comparat cu Ionuț Lupescu, care a luat o lojă.

Florin Manea, ironic la adresa lui Dan Șucu: „O să cumpăr și eu o lojă, chiar două, dacă-mi dă banii”

Florin Manea i-a dat o replică lui Dan Șucu: „O să cumpăr și eu o lojă, chiar două, dacă-mi dă banii. N-am nimic cu Rapid, e clubul meu de suflet. Sunt niște bani care vin în urma unor sume încasate, nu i-am cerut să-i aducă de acasă Angelescu sau Șucu. Eu l-am adus pe Rareș Ilie la Rapid!

, pe care l-a făcut mincinos și l-a acuzat că nu are bani de investit la Rapid: „Am avut deschiderea să mă întâlnesc cu ei, nu am nimic cu ei, poate doar cu prietenul meu (n.r. – Victor Angelescu). Dar cu domnul Șucu, cu Daniel Nicolae nu am nimic. Am divergențele mele cu Angelescu, pentru că m-a mințit și mie nu-mi plac mincinoșii”.

Manea consideră că Rapid nu a fost recunoscutor lui și lui Ovidiu Burcă pentru că l-au adus pe Rareș Ilie în Giulești: „Dacă ești un club profesionist trebuie să-ți plătești toate datoriile. Pueam să îi dau mult mai devreme în judecată. M-am gândit din cauza tratamentului… Nici măcar un mulțumesc nu a zis nimeni.

Așteptam măcar din partea clubului să zică cineva mulțumesc mie și lui Ovidiu Burcă că am insistat să-l ia pe copilul ăsta. Flit total! Dacă mi-ar fi dat mesaj, poate că nu i-aș fi dat în judecată, dar când nesimțirea e așa crasă…”.

Florin Manea e convins că o ruptură între Dan Șucu și Victor Angelescu e inevitabilă: „Acum 3 ani nu știa nimeni cine e Angelescu. La un moment dat, lumea își va da seama cine e Angelescu. Sută la sută că va exista o separare între Șucu și Angelescu pentru că unul are bani și altul nu are. Angelescu nu are de bani de anvergura Rapidului”.