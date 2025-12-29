Florin Manea a intrat în direct și a făcut anunțul despre transferul lui Radu Drăgușin: „În câteva zile”

ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin a revenit pe gazon, duminică, 28 decembrie, după 11 luni de pauză. Fundașul român a fost introdus în teren de Thomas Frank în minutul 85 al partidei Crystal Palace – Tottenham 0-1, iar apărătorul a avut o evoluție solidă. Florin Manea, impresarul internaționalului român, a oferit ultimele detalii despre posibilitatea ca acesta să părăsească gruparea din Premier League în perioada de mercato din iarnă.

Florin Manea a făcut anunțul despre transferul lui Radu Drăgușin

Florin Manea a vorbit despre revenirea lui Drăgușin pe gazon și a analizat situația în care se află internaționalul român la Tottenham. „Putea să revină mai devreme, dar era un risc. Cu cât stai mai mult să te refaci, e mai sigur că nu faci recidivă. După 11 luni, oricât te-ai antrena, să joci cu suporteri, e o bucurie, era tot numai un zâmbet. L-am văzut în amicalul jucat înainte de meciul cu Liverpool, mi s-a părut spectaculos, mult mai elastic, cu viteză mai mare, forță. Eu cred că a revenit mai puternic după accidentare.

Problema este că vii după 11 luni, ai doi concurenți de elită, oricărui antrenor sub presiune îi e frică să te arunce prea mult direct. E o situație mai dificilă. Noi ne gândeam că dacă până în iunie nu joacă măcar 9-10 meciuri, am pierde și aceste 6 luni. Vedem, poate există vreo situație, să meargă undeva împrumut, să joace mai mult. Eu cu Radu vorbeam despre asta, cei de la Tottenham nu ne-au zis nimic. O să vorbim cu ei, ar fi și spre binele lor. Jucătorul nu își pierde din valoare, intră în ritm.

Dacă ar avea 8-10 meciuri ar fi bine, să nu aibă mai puține. O să vorbim în zilele următoare cu cei de la Tottenham, vom vedea și care e viziunea lor. Nu știu dacă ne-ar refuza, nu ar avea sens, e bine pentru ei, pentru jucător, pentru toată lumea. Sunt cluburi care l-ar vrea și doar împrumut, fără opțiune de cumpărare. (n.r. Tottenham nu l-ar vinde pentru suma pe care a plătit-o când l-a cumpărat) Deocamdată, nu cred că pot solicita mai mult, în cazul în care vor să îl vândă, asta speculez eu. Dar nu va fi sub 20 de milioane, sub nicio formă”, a declarat impresarul la TV .

Cum a comentat Florin Manea interesul „granzilor” din Serie A pentru Radu Drăgușin

Agentul FIFA a comentat și . „Nu am fost contactați de nicio echipă din Italia, sunt speculații. Posibilitatea că am vrea să plecăm împrumut a trezit o grămadă de echipe din Italia. Nu am vorbit nimic cu Juve, Ottolini mă știe, noul director sportiv al lui Juve, care a fost la Genoa. Nu pot să spun că avem ceva concret, dar dacă Radu ar vrea să se întoarcă în Italia, ar găsi imediat spațiu la echipele mari.

(n.r. Drăgușin ar fi titular oriunde în Serie A?) Eu așa zic, 99%, joacă la orice echipă. Inter ar fi o soluție, dar trebuie să mă sune Chivu. Mai multe echipe caută fundași centrali, Inter, Milan, Roma. În câteva zile probabil o să știm. Mâine sau poimâine vom iniția discuțiile cu Tottenham”, a afirmat Florin Manea.

Radu Drăgușin, pe gazon la barajul Turcia – România?

România va juca în luna martie pe terenul Turciei în semifinala barajului pentru Cupa Mondială, iar s-ar putea afla pe gazon. „Normal că îl preocupă, el vrea să joace. Cu cât are mai multe meciuri jucate până atunci, e cu atât mai bine pentru el și pentru naționala noastră”, a spus Florin Manea pentru sursa menționată.