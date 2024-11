Florin Manea a vorbit cu Drăgușin după duelul cu „monstrul” Haaland în City – Tottenham 0-4. „Nu-mi venea să cred! Puneam casa, puneam totul!”. Ce i-a spus Radu

Florin Manea a luat legătura cu Radu Drăgușin după . Agentul FIFA a dezvăluit ce i-a povestit „Dragonul” despre duelul cu „monstrul” Haaland.

Florin Manea a vorbit cu Radu Drăgușin după Manchester City – Tottenham 0-4: „Nu are cum să nu strălucească”

Cu Radu Drăgușin integralist, Spurs a făcut un meci colosal pe Etihad Stadium. Tottenham a învins-o cu 4-0 pe Manchester City și i-a provocat lui Guardiola a cincea înfrângere la rând.

„(n.r. – cel mai bun meci al lui Drăgușin la Tottenham?) Normal. Când bați la City acasă 4-0, joci contra lui Haaland. Da, poate fi considerat cel mai bun. Chiar dacă a greșit cu Galata, el e același jucător. La modul cum se pregătește și cum se antrenează nu are cum să nu strălucească la un momentdat.

Același jucător care a fost cu Galatasaray a jucat și ieri cu Manchester City, nu? Cu Galata a făcut o gafă, ieri a fost cel mai bun”, a declarat Florin Manea, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„(n.r. – Putem spune că l-a transformat pe Haaland într-un anonim?) Nu știu. Nu m-aș lansa eu cu cuvintele astea… Dar dacă n-a dat gol, n-au avut ocazii foarte mari. A avut vreo 2, dar nu a fost cum era el de obice.

Îți dai seama că nu e ușor. Necesită multă muncă, concentrare. La nivelul ăsta, atacantul o dată scapă și… Meciul trecut contra lui Tottenham, Haaland a atins mingea de 9 ori și a dat 2 goluri. L-a ținut foarte bine și atunci, dar a dat 2 goluri”, a adăugat agentul lui Drăgușin.

La finalul meciului, căpitanul lui Tottenham, Heung-Min Son, a mers și i-a îmbrățișat pe cei doi stoperi, Radu Drăgușin și Ben Davies. „Ei doi alături de Maddison cred că au fost artizanii acestei victorii. S-a apărat bine Tottenham. De data asta s-au aparăt extraordinar.

City a dominat. Au plecat bine cu mingile de pe linia de fund cei de la Tottenham. Radu și Davies au fost doi dintre cei mai buni de pe teren. Chiar vorbeam cu Radu după meci, ‘Bă, dacă îmi zicea cineva că bateți 4-0 la City, n-aș fi crezut niciodată. Îmi puneam casa, totul’.

(n.r. – El se aștepta? Ce ți-a zis?) Nu se aștepta să îi bată pe City. Se aștepta să joace bine. City a pierdut 4 meciuri la rând, ai o speranță. Nu mai e City ăla invincibil, care nu știi câte îți dă. Dar nu se așteptau să-i bată sau să-i bată așa ușor. ‘Ai văzut meciul?’ ‘Da’. ‘Cum am fost?’ ‘Bombă!’ Nu mă așteptam să îi batem așa rău. Asta a fost tot”, a adăugat Manea.

Cum a simțit Drăgușin duelurile cu Haaland: „Nu e mai forțos ca mine”

„Eu am văzut meciul, am fost pe stadion. Am văzut reacțiile, cum se luptau la fiecare fază. Anul trecut, când au jucat cu City, l-a titularizat atunci Ange. Și m-am gândit ‘Ia uite, mă, te bagă tocmai cu City’. Făceam caterincă. ‘Te bagă să îți rupi gâtul’. Și el zice ‘D-abia aștept să îl țin pe Haaland, să joc contra lui’. Mi-a zis că e unul dintre cei mai forțoși jucători pe care i-a ținut.

Îi zic ‘E mai forțos ca tine?’ ‘Nu, dar l-am simțit. E cu mine acolo’”, a conchis Florin Manea.

„Cel mai bun meci facut de Dragusin!” Florin Manea EXULTA dupa Manchester City - Tottenham 0-4