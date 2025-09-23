Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Florin Manea, acuzații grave în direct: FRF, implicată într-un nou scandal! „Sunt nervos de mor. E cel mai bun din România și nu a mai fost chemat”

Florin Manea a adus, în direct la FANATIK SUPERLIGA, acuzații grave pentru FRF după ce un fotbalist din portofoliul său nu a fost convocat la lotul național.
Iulian Stoica
23.09.2025 | 13:59
Florin Manea acuzatii grave in direct FRF implicata intrun nou scandal Sunt nervos de mor E cel mai bun din Romania si nu a mai fost chemat
EXCLUSIV FANATIK
Florin Manea, atac la adresa FRF după ce un fotbalist nu a fost convocat la lotul național. Sursă foto: Colaj Fanatik

Florin Manea a adus acuzații grave pentru Federația Română de Fotbal după ce un fotbalist nu a fost convocat la lotul național. Impresarul consideră că jucătorii din portofoliul său sunt ignorați în mod voit.

ADVERTISEMENT

Florin Manea, acuzații grave în direct: FRF, implicată într-un nou scandal!

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Florin Manea s-a arătat extrem de nemulțumit de faptul că Robert-Daniel Corduneanu nu a fost chemat la lotul național, asta după ce a debutat cu gol la Fiorentina. Agentul consideră că jucătorii săi sunt ignorați în mod voit, acesta amintind și de episodul lui Radu Drăgușin de la România U21, când Florin Bratu nu îl introducea.

„Mie îmi e scârbă de ce se întâmplă la Rapid. Am văzut astăzi o scrisoare cu Geolgău și mama unui copil. Sunt nervos de mor, copilul pe care l-am dus la Fiorentina a debutat cu gol la Napoli.

ADVERTISEMENT

V-am spus de el, e Corduneanu, și nu a fost chemat la lot. Alt copil, al altui agent, care a fost transferat la Parma, nu a jucat, dar este convocat la lotul național. El e cel mai bun din țară!

„Sunt supărați pe mine că am avut dreptate cu Drăgușin! Corduneanu este cel mai bun din România la vârsta sa”

Aveam un copil născut în 2010, titular la toate loturile, dar în momentul în care a semnat cu mine nu a mai fost chemat. Vi se pare normal? De ce, sunt supărați pe mine că am avut dreptate cu Drăgușin?

ADVERTISEMENT
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a...
Digi24.ro
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc Su-24

Nici pe Drăgușin nu îl chemau. Nu îl mai chema acum, poți? A fost scandalul cu Bratu, îl chema pe Drăgușin și nu îl băga! Nu au nicio vină ceilalți jucători, dar i-am văzut pe alții. Puneau alți jucători în fața lui, dar unde e acum Drăgușin și unde sunt restul? Nu le convine că am dreptate!

ADVERTISEMENT
Cum l-a numit Ousmane Dembele pe Lamine Yamal, după gestul făcut de spaniol...
Digisport.ro
Cum l-a numit Ousmane Dembele pe Lamine Yamal, după gestul făcut de spaniol la finalul ceremoniei

Copilul acesta, Corduneanu, este ceva senzațional! Este cel mai bun jucător din România la vârsta lui. E fundaș central și poate juca și mijlocaș defensiv, e foarte tehnic. El joacă cu Napoli, e titular la Fiorentina și marchează gol, dar nici măcar nu îl iau în seamă. O să pățească ce au pățit și cu Radu, o să se roage să vină la națională! Din păcate, acesta este fotbalul românesc”, a declarat Florin Manea.

Florin Manea, furios pe FRF după ce un jucător nu a fost convocat la lotul național

Gestul pe care Gigi Becali îl face zilnic pe stradă: „Mă opresc și...
Fanatik
Gestul pe care Gigi Becali îl face zilnic pe stradă: „Mă opresc și le dau 100 de euro”. Ce legătură au Mihai Popescu și Dennis Politic de la FCSB
Alex Dobre, capăt de drum la Rapid?! Scenariu-șoc după scandalul cu suporterii: „O...
Fanatik
Alex Dobre, capăt de drum la Rapid?! Scenariu-șoc după scandalul cu suporterii: „O să-i fie greu să mai joace”
Fostul rival al lui Alex Mitriță din SuperLiga, șocat de retragerea de la...
Fanatik
Fostul rival al lui Alex Mitriță din SuperLiga, șocat de retragerea de la națională: ”Mai avea foarte mult de oferit. E o pierdere”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
N-a mai suportat implicarea lui Gigi Becali și și-a dat demisia: 'Nu pot...
iamsport.ro
N-a mai suportat implicarea lui Gigi Becali și și-a dat demisia: 'Nu pot să explic decizii care nu sunt ale mele'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!