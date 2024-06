Florin Manea, anunţ clar despre transferul lui Drăguşin la Napoli: “Hai să clarificăm!”. Detalii importante din contractul cu Tottenham. Exclusiv

Evoluţiile excelente ale lui Radu Drăguşin de la Euro 2024 creează valuri şi pe piaţa transferurilor. Presa din Italia a scris despre interesul lui Napoli de a-l transfera pe fundaşul român de la Tottenham în această vară.

Florin Manea, anunţ clar despre transferul lui Drăguşin la Napoli: “A apărut că jucătorul a dat ok, n-a dat niciun ok”

Impresarul fotbalistului, Florin Manea, a clarificat pentru FANATIK situaţia lui Radu Drăguşin. A spus clar şi răspicat că nu se pune problema ca fundaşul să plece de la Tottenham în această vară:

“N-am vorbit cu nimeni, n-avem nicio intenţie să plecăm. Hai să clarificăm! A apărut că jucătorul a dat ok, n-a dat niciun ok. El mai are 6 ani contract cu Tottenham. Vrea să rămână acolo, nu s-a discutat nimic.

Mai ales că acum focusul este pe naţionala României, pe Campionatul European. Dar nu are niciun gând să plece şi nu am discutat cu nimeni. Nu ne-a contactat nimeni şi nu vrea să plece de la Tottenham.

A semnat în ianuarie pe 6 ani şi jumătate şi vrea să rămână la Tottenham”,a spus Florin Manea pentru FANATIK.

Radu Drăguşin, cel mai scump jucător român transferat vreodată!

Radu Drăguşin a devenit în luna ianuarie cel mai scump jucător român transferat vreodată. Tottenham a plătit 26 de milioane de euro celor de la Genoa pentru fundaşul român, .

În afară de salariu, Radu Drăguşin are şi o primă de 6000 de euro pentru fiecare meci din Premier League în care este folosit, indiferent de numărul de minute jucate. Fundaşul român a fost dorit în iarnă şi de Bayern Munchen sau Napoli, dar a ales transferul la Spurs.

Ce scriu italienii despre Radu Drăguşin

Evoluţiile excelente de la Euro 2024 au atras atenţia celor de la Napoli. Gazzetta dello Sport scrie că fundaşul ar fi dornic să revină în Serie A, afirmaţie negată categoric de impresarul Florin Manea:

“Atenția lui Napoli este îndreptată din nou către Radu Drăgușin, 22 de ani, român, angrenat la Campionatul European, fost la Genoa, Sampdoria și Juventus, acum la Tottenham, dar dornic să revină în Serie A. Napoli are șansa să-l ia, după ce l-a ratat în ianuarie”, au scris italienii.

Radu Drăguşin a fost integralist în toate cele trei meciuri din faza grupelor de la Euro 2024. , România reuşind să câştige grupa E. Va întâlni Olanda în optimile de finală, marţi, de la ora 19:00.

22 de ani are Radu Drăguşin

25.000.000 de euro este cota de piaţă a fotbalistului