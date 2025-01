Florin Manea anunță ce se întâmplă cu transferul lui Denis Drăguș la Rapid: „Are o relație cu Şumi!”

Impresarul lui Denis Drăguș, Florin Manea, a afirmat că fotbalistul lui Trabzonspor nu va ajunge la Rapid în această iarnă.

Florin Manea: „Mi-aș dori să ajut Rapidul, dar pentru cariera lui Denis nu cred că este bine ca el să se întoarcă”

Într-un interviu acordat pentru FANATIK, Florin Manea a declarat că e imposibil ca Denis Drăguș să revină în România: „Din punctul meu de vedere, nu e realist să vină la Rapid în ianuarie. Are o relație specială cu Marius Șumudică, dar eu cred că va fi imposibil de adus. Există și motive financiare, iar logic este să rămână acolo din punctul meu de vedere. Sunt rapidist, mi-aș dori să ajut Rapidul, dar pentru cariera lui Denis nu cred că este bine ca el să se întoarcă”

Denis Drăguș a evoluat sub comanda lui Marius Șumudică în sezonul trecut, la Gaziantep, unde a avut cifre foarte bune, 11 goluri și o pasă decisivă în 26 de meciuri. Achiziționat în vară de Trabzonspor cu 1,7 milioane de euro, internaționalul român a înscris de două ori în 17 partide pentru noua echipă.

Pe 16 decembrie, pierdut cu 3-4 de echipa sa, dar a și pentru mai multe săptămâni.

Florin Manea: „Toți băieții pe care eu îi reprezint își doresc să ajungă cu România la mondiale”

Anul 2024 a fost unul de succes pentru Florin Manea, al cărui jucător, Radu Drăgușin, a devenit cel mai scump fotbalist român, fiind achizționat de Tottenham cu 25 de milioane de euro.

Impresarul a vorbit despre ce va urma în 2025, atât din punct de vedere personal, cât și pentru fotbaliștii pe care îi reprezintă: „Sper să-mi dobor propriul record în următorii ani. A fost un an deosebit, un an pe care îl încheiem sănătoși, ceea ce e cel mai important. În 2025 îmi propun pentru jucătorii mei să crească, Radu să joace titular meci de meci, să se impună, Denis Drăguș la fel, să aibă un an bun, în primul rând să fie sănătoși, asta e cel mai important, să-i ferească Dumnezeu de accidentări, că restul le facem.

Prin muncă și prin devotament față de acest program pe care îl au, vor reuși să facă lucruri frumoase. Sperăm să se califice România la mondiale, până la urmă suntem români și asta ne dorim. În afară de lucrurile personale, cred că toți băieții pe care eu îi reprezint își doresc să ajungă cu România la mondiale”

Florin Manea a afirmat că Radu Drăgușin se simte bine la Tottenham, așadar nu se pune problema unui transfer la o altă formație. „Radu Drăgușin se simte excepțional, e bine că joacă. Mulți uită că el face 23 de ani de-abia în februarie, mai are de muncă, mai are de învățat, dar este pe drumul bun.

Joacă destul de mult încât să fim mulțumiți, să nu ne gândim decât la dezvoltarea lui, nu avem în gând niciun alt transfer, vrem să rămânem 100% la Tottenham” a afirmat impresarul pentru FANATIK.

