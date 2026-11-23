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Florin Manea a afirmat că nu înțelege de unde provine valul de ură îndreptat asupra lui Ianis Hagi, chiar dacă mijlocașul a dezamăgit prin ultimele sale evoluții în tricoul României. Impresarul este de părere că în acest moment nu există un jucător mai potrivit decă Ianis Hagi să fie „decarul” echipei naționale.

Florin Manea l-ar putea impresaria pe Ianis Hagi

Florin Manea a recunoscut că a stat de vorbă cu Ianis Hagi de câteva ori și nu este exclus ca în următoarea perioadă să colaboreze împreună. Fotbalistul va intra curând în ultimele șase luni de contract cu Alanyaspor, iar .

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Agentul de jucători în fotbalul internațional și îl vede capabil să evolueze în campionate importante precum Premier League sau Serie A, dar după ce își recapătă ritmul într-un campionat intermediar.

„Că toată lumea cu Ianis. Dă-mi unul mai bun decât el, un număr 10. Dă-mi unul mai bun. Dă-mi un număr 10 să facă ce face Ianis Hagi și nu mai zic nimic. E multă presiune pe Gică Hagi. E Stanciu, care are o vârstă. Eu înțeleg că lumea îl critică pe Gică, dar nu are de ce. La momentul de față, nu e nimeni peste Ianis.

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Și Ianis nu și-a spus ultimul cuvânt. Poate s-a greșit cu anumite alegeri pe care le-a făcut. Trebuia să fie mult mai sus. Cine știe, poate o să lucrez eu cu el și revenim. El poate să joace și în Italia, și în Anglia. A jucat foarte bine la Rangers înainte să se accidenteze. Eu l-aș vedea pe Ianis jucând în Anglia, dar să înceapă cu o echipă de top din Championship, să intre un pic în mână. Sau să înceapă în Italia. Are nevoie un pic de … .

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Da, poate o să lucrez cu el. Am vorbit de câteva ori cu Ianis și nu știu… Am înțeles că nu are impresar. Eu îl iubesc pe taică-su, a fost idolul meu Gică. Nu numai asta, dar nu aș vrea niciodată un jucător în care nu am încredere. Am renunțat să mai reprezint jucătorii în care nu cred”, a declarat Florin Manea pentru FANATIK.

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Valentin Mihăilă, în cărți pentru un nou transfer!

Pe lângă situația lui Ianis Hagi, Florin Manea a vorbit și despre un alt internațional român care ar putea schimba echipa în perioada următoare. Valentin Mihăilă, aflat în prezent la Rizespor, nu se află în cea mai bună formă, dar continuă să stârnească interes.

Impresarul a vorbit cu reprezentanții unui club important, iar mijlocașul ar putea schimba din nou peisajul, într-o mutare despre care Florin Manea spune că va fi atât benefică pentru jucător, cât și pentru echipa națională.

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„Eu sunt la «birou» acum, cu treabă. Nu am văzut foarte multe meciuri. Am văzut meciul Uruguayului pentru un prieten. Am întâlniri cu o grămadă de cluburi. Chiar m-am întâlnit cu cineva, s-ar putea să am ceva pentru Valentin Mihăilă. Nu divulg, dar este o echipă bună. Dacă se întâmplă, va fi ceva bun și pentru el și pentru echipa României”, a completat Florin Manea.