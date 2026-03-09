Florin Manea aruncă bomba! Ofertă de 50 de milioane pentru Radu Drăgușin: „Ne-a sunat cineva”

ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin a revenit din accidentare și părea foarte greu să mai reintre în lotul lui Tottenham, care era betonat cu trei fundași centrali valoroși. Totuși, accidentările și suspendările l-au adus din nou în postura de titular, așa că românul nu și-a mai căutat momentan o altă destinație. Florin Manea a dezvăluit că Radu Drăgușin a primit o ofertă uluitoare, pe un salariu total de 50 de milioane de euro.

Ofertă explozivă pentru Radu Drăgușin! Florin Manea a dezvăluit totul

Deoarece nu prindea minute la Tottenham după revenirea din accidentare, Florin Manea a făcut public faptul că analizează posibilitatea unui viitor transfer pentru Radu Drăgușin. Această declarație a făcut ca telefonul impresarului să sune non-stop, iar una dintre oferte a fost colosală.

Internaționalul român a primit o ofertă din Arabia Saudită pe un salariu uriaș. Manea a explicat că Drăgușin ar fi putut câștiga 10 milioane de euro net în fiecare sezon, iar contractul s-ar fi întins pe o perioadă de cinci sezoane. Nici comisionul agentului nu ar fi fost mult mai mic.

„Am refuzat 50 de milioane pe cinci ani pentru Radu. 10 milioane pe an! Net! Ne-a sunat cineva din Arabia Saudită că ne dă salariu de 10 milioane de euro pe an. Nici n-am luat în calcul. Câți români refuzau? Alții se urcau în avion și la 10-15 milioane. Luam și eu vreo 20-30 de milioane. Nu m-a interesat”, a dezvăluit Florin Manea în

Cum ar putea Radu Drăgușin să piardă 50% din salariul actual

După ce Radu Drăgușin și Florin Manea au refuzat oferta colosală de 10 milioane de euro anual, internaționalul român ar putea să piardă jumătate din salariul actual pe care îl are la Tottenham Hotspur, de aproximativ 4,4 milioane de lire anual.

iar în acest moment se situează la un singur punct de zona retrogradării. Clubul s-a pregătit pentru o astfel de situație „apocaliptică”, iar . Astfel, dacă Spurs va ajunge în Championship și Drăgușin ar rămâne la echipă, având contract până în 2030, salariul său ar fi redus până la aproximativ 2 milioane de lire.

Drăgușin putea merge și în Europa! Românul a avut ofertă concretă de la Leipzig

Deși s-a zvonit că el ar putea ajunge la diferite echipe în această iarnă, adevărul este că doar cu Leipzig se putea ajunge la un acord pentru un transfer definitiv. Românul putea pleca și la alte echipe puternice, însă doar sub formă de împrumut:

„Am vrut să plecăm de la Tottenham, însă dacă am văzut că începe să joace, ne-am răzgândit. Bine, nici n-a fost vreo ofertă definitivă pentru el, în afara uneia de la Leipzig, care putea ajunge la un transfer definitiv. În rest, doar împrumuturi. Într-adevăr, erau echipe puternice: Juventus, Milan. Directorul care este acum la Leipzig, era la Wolfsburg. Și l-a dorit la Wolfsburg înainte să mergem la Tottenham. A zis că va reveni și la vară cu o ofertă, acum să vedem…”, a mai spus Florin Manea.