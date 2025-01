Florin Manea dă din casă! Ce bonusuri primește Radu Drăgușin dacă e titular la Tottenham

Publicația Goal a dezvăluit salariile fotbaliștilor de la Tottenham, iar Radu Drăgușin se numără printre cei ce câștigă cel mai bine în tricoul londonezilor. Pe lângă salariul foarte mare, Florin Manea, impresarul internaționalului român, a dezvăluit că Radu primește mai multe bonusuri de la Spurs, cum ar fi cel de titularizare sau pentru atingerea bornei de 30 de meciuri jucate.

Cât câștigă Radu Drăgușin din bonusurile pentru titularizare

În urmă cu o săptămână internetul și presa au fost împânzite de informația salariilor jucătorilor lui Tottenham Hotspur. Salariile pleacă de la 400 de mii de lire sterline, cât câștiga al treilea portar al lui Spurs, Alfie Whiteman, până la 9.9 milioane pentru atacantul sud-coreean Heung-min Son.

Radu Drăgușin are salariul cuprins la mijlocul acestor sume.

Titularul de drept, Micky van de Ven, preferat de Ange Postecoglou în locul lui Radu Drăgușin, câștigă aproape de două ori mai puțin decât internaționalul român, ceea ce a stârnit reacții în rândul fanilor.

Florin Manea, impresarul lui Radu Drăgușin, a mărturisit că asta nu este tot. Radu Drăgușin ar mai câștiga câteva sute de mii și în urma bonusurilor de joc:

„Am vorbit cu Radu pe 10 ianuarie, când a făcut un an la Tottenham și l-am întrebat dacă lua aceeași decizie. Mi-a zis că da, lua aceeași decizie, chiar dacă a avut ofertă de la Bayern.

E diferență mare de ritm între Anglia și Italia. El s-a acomodat, a început să joace. Are numai 22 de ani, iar în fiecare an are bonusuri. Dacă atinge 30 de meciuri primește bani, dacă intră titular are o altă sumă. Nu este mare, dar contează. E vorba de câteva sute de mii, cred că 2-300 de mii”, a declarat Florin Manea pentru

Radu Drăgușin, meci foarte bun împotriva lui FC Liverpool în Cupa Ligii

Tottenham s-a impus în fața „cormoranilor” cu scorul de 1-0 în Cupa Ligii Angliei. Spurs și-a luat revanșa după ce, în urmă cu două săptămâni, elevii lui Arne Slot au învins la scor pe Tottenham Hotspur Stadium cu 6-3.

, iar presa engleză l-a comparat cu legendarul fundaș John Terry: „A salvat un gol gata făcut. Ce blocaj. MacAllister trage apoi din prima spre poartă, dar mingea se scurge pe lângă, iar Drăgușin se aruncă cu capul înainte la minge, în stilul luiJohn Terry. Curajos!”, au scris cei de la despre fundașul român.