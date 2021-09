Florin Manea, desființat după scandalul cu Radu Drăgușin de la România U21: „În România are curaj, la Sampdoria ar face la fel?”

Florin Răducioiu a fost deranjat de atitudinea impresarului lui Radu Drăgușin, care a lansat mai multe atacuri la adresa lui Florin Bratu, selecționerul României U21, după ce nu l-a titularizat pe tânărul fundaș în meciul cu Georgia U21, scor 1-1.

Fostul internațional este de părere că Radu Drăgușin trebuie să evolueze în mai multe meciuri pentru a-și câștiga un post de titular fie și în echipa U21 a României, iar împrumutul de la Juventus la Sampdoria i se pare o alegere chibzuită.

Florin Manea, desființat după scandalul cu Radu Drăgușin de la România U21

Florin Răducioiu l-a desființat pe Florin Manea după ce impresarul lui Radu Drăgușin a creat un scandal în jurul naționalei U21, atacându-l pe , care nu l-a titularizat pe tânărul fundaș în meciul cu Georgia U21, scor 1-1.

„Florin Manea îi face un mare deserviciu jucătorului. Cu cât îți impui mai mult jucătorul la echipă, cu atât nu este un lucru bun.

Bratu are un plan, iar în momentul de față, probabil, Drăgușin nu e jucătorul pe care îl vrea antrenorul. E momentul să ne calmăm cu toții și să-l lăsăm pe selecționer să-și facă propria idee de joc”.

„Drăgușin a crescut mult, a învățat mult de unde să joace. Dar dacă nu joci, unde să fie băgat. Să demonstreze că merită acest tricou, să joace la Sampdoria, iar antrenorul să fie lăsat în pace.

Să nu uităm de Chiricheș când nu juca și era convocat. Juca slab, tocmai pentru că nu avea meciuri în picioare”, a mai spus Florin Manea, la TV TelekomSport.

„În Italia nu avea curajul pe care îl are în România!”

Florin Răducioiu a continuat și a spus că de a-i cere lui Roberto D’Aversa, antrenorul Sampdoriei, să-l titularizeze pe Radu Drăgușin, cum a făcut în România:

„Nu știu dacă Florin Manea se va duce la antrenorul Sampdoriei să-i spună că Drăgușin a jucat la Juventus și trebuie să fie băgat. Acolo nu ar avea curajul acesta, îl are aici, în România!”.

„Aduce o mentalitate veche, împinge la mediocritate, judecă un copil care se bate cu Bonucci și Chiellini. Jur, sunt revoltat. N-am comentat niciodată, dar deja este bătaie de joc.

Am avut o discuție cu Florin Bratu înainte de această convocare, iar acum am înțeles-o. Eu am crezut că glumește, spunea că jucătorii trebuie să joace la echipele lor. Este o rușine ce face. Îmi pare rău că e finul meu”, a „tunat” Florin Manea când a văzut că Radu Drăgușin a fost lăsat pe banca de rezerve pentru meciul României U21 cu Georgia U21.